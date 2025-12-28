Yerlikaya'dan KIZILELMA açıklaması: Bu, dünyada bir ilkti

Türkiye’nin "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında savunma sanayiinde elde ettiği başarılara bir yenisi daha eklendi. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA ve TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-III insansız savaş uçakları, otonom yakın kol uçuşunu başarıyla tamamlayarak dünya havacılık tarihine geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türk mühendisliğinin ulaştığı noktaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Milli Teknoloji Hamlemiz dünyada ilklere imza atmaya devam ediyor. İki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu, dünyada bir ilkti! Ülkemizin gurur kaynağı olan bu teknolojik hamlelerde emeği geçenleri yürekten kutluyorum."