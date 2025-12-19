YouTube çöktü mü, neden çöktü? YouTube'a neden girilmiyor?
Google'ın sahibi olduğu Amerikan sosyal medya ve çevrimiçi video paylaşım platformu olan YouTube'ta erişim sorunu yaşanıyor. Bazı kullanıcılar web sitesine hiç giremezken bazıları ise yavaşlıktan şikayet ediyor. Bu problem sonrası "YouTube çöktü mü, neden çöktü" art arda gelmeye başladı.
YouTube neden çöktü?
YouTube'a gireye çalışanlar "502" hatası ile karşılaşıyor. Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.
Erişim sorununun özelikle İstanbul ve Ankara'da yaşandığı görülüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ