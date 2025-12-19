YouTube çöktü mü, neden çöktü? YouTube'a neden girilmiyor?

Milyarlarca kullanıcısı olan YouTube çöktü. Uygulamaya ve web sitesine giren kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Bu durum sonrası "YouTube çöktü mü, neden çöktü" sorusu iyice sıklaştı.

YouTube neden çöktü?

YouTube'a gireye çalışanlar "502" hatası ile karşılaşıyor. Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.

Erişim sorununun özelikle İstanbul ve Ankara'da yaşandığı görülüyor.