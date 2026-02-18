YouTube'a erişim sorunu: Kullanıcılar boş ekranla karşılaştı

YouTube, öneri algoritmasında yaşanan teknik aksaklığın giderildiğini ve tüm servislerin yeniden normal çalışmaya başladığını duyurdu. 350 bini aşkın kullanıcı kısasüreli de olsa platformda erişim sıkıntısı yaşadı.

Mobil uygulama açılmadı, kullanıcılar boş ekrana baktı

Yaşanan kesinti sırasında bazı kullanıcılar siteyi boş bir ekranla görürken, mobil uygulama üzerinden içeriklere ulaşılamadı. Sorun, YouTube Music ve YouTube Kids uygulamalarını da etkiledi; videoların yüklenmediği bildirildi.

İnternet kesintilerini anlık izleyen Downdetector verilerine göre 350 binden fazla kullanıcı hata raporu paylaştı. Ancak birkaç saat içinde yapılan teknik müdahalenin ardından bildirim sayısı hızla gerileyerek neredeyse sıfır seviyesine indi.