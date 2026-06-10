Zam söylentisi sonrası Çinli teknoloji devinin hisseleri çakıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Lenovo Group hisseleri, Çin basınında yer alan fiyat artışı haberlerinin ardından çarşamba günü yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Haberlere göre şirket, temmuz ayından itibaren bilgisayar, sunucu ve diğer tüm ürün kategorilerinde fiyat artışına hazırlanıyor. Lenovo'nun ay sonuna kadar distribütörlerine resmi zam bildirimini göndermesinin beklendiği belirtildi.

Zamların nedeni bellek maliyetleri

Fiyat artışlarının arkasındaki temel nedenin, son dönemde hızla yükselen bellek (memory) maliyetleri olduğu ifade ediliyor. Yapay zekâ teknolojilerine yönelik artan talep nedeniyle bellek çiplerine olan ihtiyaç yükselirken, arz tarafındaki sıkışıklık da maliyetleri yukarı taşıyor.

Lenovo Üst Yöneticisi (CEO) Yang Yuanqing, yılın başlarında yaptığı açıklamalarda artan bellek maliyetlerini dengelemek amacıyla ürün fiyatlarında artışa gidilebileceğinin sinyalini vermişti.

Bu yıl ikinci zam hazırlığı

Temmuz ayında hayata geçirilmesi planlanan fiyat artışı, Lenovo'nun 2026 yılı içerisindeki ikinci zam hamlesi olacak. Şirket mart ayında da kişisel bilgisayar ve sunucu ürünlerinde fiyat güncellemesine gitmişti.

Hisselerde sert düşüş

Hong Kong Borsası'nda işlem gören Lenovo hisseleri, haberlerin ardından yüzde 10'a yaklaşan kayıpla 22,74 Hong Kong dolarına kadar geriledi. Şirket hisseleri böylece yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Lenovo'daki sert satışlar, Hong Kong'un gösterge endekslerinden biri olan Hang Seng Index üzerinde de baskı oluşturdu. Endeks gün içinde yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Yapay zekâ talebi iki farklı etki yaratıyor

Yapay zekâ yatırımlarındaki büyüme Lenovo'nun sunucu tarafındaki satışlarını desteklerken, şirketin ana gelir kaynağı olan cihaz ve bilgisayar biriminde maliyet baskısını artırıyor. Uzmanlar, yükselen maliyetlerin yanı sıra tüketici talebindeki yavaşlamanın da Lenovo'nun kârlılığı üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendiriyor.