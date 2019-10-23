Bilim ve teknolojide kadın liderler hikayelerini anlattı

23 Ekim 2019

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) ve Hello Tomorrow Türkiye’nin düzenlediği “Temiz Enerji, Bilim ve Teknolojide Kadın Liderler” konulu uluslararası konferansı kapsamında dört panel gerçekleştirildi. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak katıldığı panellerde, temiz enerji, bilim ve teknoloji odaklı olarak kadın liderlerin başarılı stratejileri ve tecrübelerine yer verildi

Düzenlenen ilk panelde katılımcılar “Kadın Katkısının Karşılaştığı Sorunlar, Engeller ve Fırsatlar”ı dile getirdi. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Dr. Melsa Ararat’ın moderatörlüğünde yapılan panelde konuşan, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Politika ve Sosyo Ekonomik Programlar Kıdemli Uzmanı Celia García-Baños, “Kadınların çalışma hayatında en temel bariyer kültürel bariyerdir. Bu bariyer kadınların özellikle işe girişinde kendini gösteriyor” dedi.

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy ise “Kadınların çalışma hayatına katılımında üç önemli konudan bahsetmek mümkün. Bunlar kültür, önyargı ve beceri. Kültür, kadınları belirli sektörlere yerleşmeye yönlendiriyor. Önyargı ise bir engel teşkil ediyor. Üçüncü olarak da kadınlar becerileri olmadığını düşünerek maalesef ellerini kaldırmıyor. Oysa kadınlar ilham verici olmalı” dedi.

Bentley Üniversitesi Maurice E. Goldman Fen Edebiyat Ordinaryus Profesörü Dr. Joni Seager, şirketlerin sadece cinsiyet çeşitliliğini değil, ırk, dil, din çeşitliliğini de dikkate almaları gerektiğini söyledi. Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Elif Düşmez Tek, kadınların finans sektöründeki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“En İyi Uygulama Örnekleri, Politikalar ve Çözümler” başlığıyla düzenlenen ikinci panel ise Egon Zehnder Londra Yönetici Ortağı Çağla Bekbolet moderatörlüğünde gerçekleşti. Bu panele Massachusetts Institute of Technology Energy Initiative İcra Direktörü Martha Broad, ENGIE Ortadoğu, Güney, Orta Asya, Türkiye (MESCAT) Çevre ve Sosyal Sorumluluk Başkan Yardımcısı Brigitte Dierckx, Shell Küresel Ar&Ge ve Ticari Teknolojiler Başkan Yardımcısı Dr. Selda Günsel, Intek Group SpA - KME AG Küresel Ar-Ge ve Ticari Teknolojiler Başkan Yardımcısı Diva Moriani ve ‘We Care Solar’ İcra Direktörü ve Kurucu Ortağı Dr. Laura E. Stachel’in katılımıyla gerçekleşti.

Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçeli moderatörlüğünde yapılan “Araştırma ve Teknoloji Girişimleri” panelinde ise Bound4Blue Eş-Kurucusu Cristina Aleixendri Muñoz, Nanomattr Teknolojiden Sorumlu Başkanı Dr. Senem Avaz, Airbus Dijital Dönüşüm Başkanlığı Yöneticisi Netra Gowda, Eppocrate Community Kurucusu Dr. Cécile Monteil ve FazINOVA Kurucusu Bel Pesce konuşmacı olarak yer aldı.

“Gelecek İçin Öneriler” konulu son oturum ise IICEC Koordinatörü Dr. Mehmet Doğan Üçok moderatörlüğünde , Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Dr. Melsa Ararat, Egon Zehnder Londra Yönetici Ortağı Çağla Bekbolet ve Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçeli’nin katılımıyla gerçekleşti.