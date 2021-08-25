Bilişim sektöründen 10 yılın gelir rekoru

Selenay YAĞCI

Bu yıl 22’nci kez yapılacak olan Bilişim 500 Araştırması’na göre, 2020, son 10 yıldaki en yüksek TL gelirinin ve en yüksek büyümenin gerçekleştiği yıl oldu. Son 10 yılda sektör gelirleri yüzde 179 büyüdü. 2020 yılında sıralamaya giren 93 yeni şirket var. Bilişim 500 sıralamasına giren şirketlerin yüzde 10’u, yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdi. Sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 41’i Türkiye merkezli olan üretici şirketler, yüzde 38’i ise beklendiği üzere birden fazla markanın çözümünü satan ve hizmet veren sistem entegratörleri ve iş ortakları oldu.

Etkinlik bir hafta sürecek

Türkiye bilişim sektörünün referans noktası sayılan ‘Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500’e sayılı günler kaldı. Bir hafta boyunca sürecek etkinlik programı içinde, sektör rakamlarının açıklanacağı ve sektör liderlerinin ödüllendirileceği tören, 8 Eylül’de hem fiziksel hem de dijital olarak gerçekleştirilecek. “Yarının Unicornları Bugün Bilişim 500’de!” mottosu ile bu yıl, sektörün fikir önderlerinin bilgi paylaşımında bulunacağı paneller düzenlenecek. Geçen yıldan beri bilişim sektörü için yatırımcı-girişimci buluşmalarının önemini veren etkinlik, bu yıl daha fazla şirketi yatırımcı ile buluşturmayı ve yatırım almalarına aracı olmayı hedefleniyor. Bilişim 500 töreni ertesinde 10’un üzerinde yatırımcı şirkete, girişimciler sunum yapıyor olacak. Bilişim 500 araştırmasını gerçekleştiren M2S Araştırma Pazarlama Şirketi’nin Genel Müdürü Özlem Unan, pandemi döneminin bilişim sektörünü olumlu olarak etkilediğini belirtti. Unan, 2011 yılında 61.2 milyar TL olan Bilişim 500 gelirlerinin toplamının, 2020 yılında 170.6 milyar TL’ye ulaştığını söyleyerek, “10 yıllık büyüme oldukça yüksek. Pandemi nedeniyle bilişim sektörünün son 10 yıl içinde geçirdiği en iyi yıl 2020 oldu” dedi.

En yüksek büyüme yazılımda

Bilişim 500 sıralamasında yer alan şirketlerin gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 29 büyüdüğünü ifade eden Unan, “Bu yıl sıralamada yer alan şirketlerin yarısı TL bazında yüzde 25 ve üzeri bir büyüme gerçekleştirdi. Gelirlerde en yüksek büyüme yüzde 467 ile sektörel yazılım çözümleri üreten bir şirkete ait. Pandemi ile birlikte özellikle uzaktan çalışmanın artması, e-ticaretin büyümesi beraberinde hem kişisel hem kurumsal veri hırsızlığı amaçlı siber saldırıların artmasına sebep oldu. İçinde bulunduğumuz dönemin de etkisi ile güvenlik, bulut, uzaktan çalışma çözümleri, altyapı ve ağ çözümleri, sektörel yazılım, nesnelerin interneti ve buna bağlı hizmetler büyüdü” diye konuştu.

Döviz kuru kan kaybettiriyor

Döviz kurlarında yaşanan hareketliliği iki boyutta değerlendirmek gerektiğine dikkat çeken Özlem Unan, şunları anlattı: “Dövizde yaşanan her hareketlilik kurumsal ve bireyseldeki satın almayı yavaşlatıyor. Özellikle döviz hareketliliği yaşanan dönemlerde, kurumsal tarafta öncelikli yatırımlar yapılır ve bakım anlaşmaları yenilenirken, ikinci öncelikli ya da acil olmayan yatırımlar durduruluyor. Diğer taraftan bilişim sektörünün büyümesine bakarsak dolar bazında 2019 yılından 2020 yılına bir büyüme gerçekleşmediğini söylemek mümkün. Son 10 yılda ise dolar bazında yüzde 32'lik bir daralma oldu.” Unan, araştırmaya yeni giren şirketlerin yanı sıra araştırmada artık sıralamada yer almayan şirketlerin de olduğunu söyledi.