Bilişim sektörüne kadın eli değiyor

Nagihan KALSIN

Kadınların iş hayatındaki sayısının her geçen gün daha fazla olması, buna yönelik iş potansiyelinin de art­masını sağlıyor. Özellikle bilişim sektöründe kadın çalışan oranı bugün tahmin edilenin üstünde ve dahası kadınlar bir şirketin tüm birimlerinde detaycı özel­likleri, bilgi ve tecrübeleri ile fark yaratacak işlere imza atıyor.

Hu­awei ve Türkiye Bilişim Derne­ği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan ‘TBD Bilişim Kadınları’ HU­AWEI Cloud Sertifika Programı da Türk kadınlarını bilişim ala­nında küresel ölçekte rekabet­çi hale getirmeyi hedefliyor.

15 Eylül’de başlayacak olan eğitim programı kapsamında, Türkiye genelindeki üniversitelerde top­lam 225 kadın bilişimciye bu­lut geliştirici eğitimi verilecek. Eğitim sonunda sınavı başarıyla geçenler, üç yıl boyunca küresel geçerliliğe sahip Bulut Geliştirici Sertifikası’na sahip olacak.

Türkiye Bilişim Derneği Ge­nel Başkanı Rahmi Aktepe, bir grup gazeteciye yaptığı açıkla­mada Türkiye Bilişim Derne­ği olarak kadınların teknolojiyle ilgili mesleklerde yer alması için uzun yıllardır mücadele ettik­lerini belirtti. Aktepe, “Bu kap­samda Avrupa’nın en önemli bi­lişim organizasyonu olan ve üye­si olduğumuz CEPİS’den Altın Sertifika kazanmış bir derneğiz.

TBD Kadın Çalışma Grubumuz aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Huawei ile ger­çekleştirdiğimiz Türk kadını­nı bilişimde küresel dünyada ön plana çıkarak ‘TBD Bilişim Ka­dınları’ HUAWEI Cloud Sertifi­ka Programının da başarılı ola­cağını inancımız tam. İlk etapta yüzlerce sonrasında ise binlerce kadın bilişimciye ulaşmayı he­defliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar teknoloji dünyasında güçlü bir yer edinecek”

Huawei Türkiye Kamu ve Ku­rumsal İlişkiler Direktörü Ömer Faruk Şahin konuyla ilgili yap­tığı değerlendirmede, “Huawei olarak, kadınların bilişim sektö­ründeki rolünü güçlendirmek ve onları küresel arenada rekabet­çi kılmak önemli önceliklerimiz arasında.

Türkiye'de kadın bili­şimcilere sunacağımız bu eğitim ve sertifikasyon programı, sade­ce onların yeteneklerini geliştir­mekle kalmayacak, aynı zaman­da ülkemizin dijital dönüşümü­ne de katkı sağlayacaktır. Bilişim sektöründe kadınların daha faz­la yer alması, inovasyon ve çeşit­lilik açısından büyük önem taşı­yor.

Huawei olarak, Türkiye’deki bilişim ekosisteminin büyümesi­ne ve gelişmesine katkı sağlamak adına TBD ile bu önemli işbirliği­ni gerçekleştirmekten gurur du­yuyoruz. Bu programın, Türk ka­dın bilişimcilerin küresel iş gücü piyasasında kendilerini kanıtla­maları için önemli bir fırsat oldu­ğuna inanıyoruz. Programı başa­rıyla tamamlayan her katılımcı, küresel çapta tanınan bir serti­fikaya sahip olacak ve geleceğin teknoloji dünyasında güçlü bir yer edinecektir, buna inancımız tam” dedi.

75 katılımcıya hibrit eğitim verilecek, 15 Eylül'de başlayacak

Program, Türkiye Bilişim Derneği'nin bilişim ekosistemini destekleme misyonu ve Huawei'in bilişim yetenekleri geliştirme hedefleri doğrultusunda oluşturuldu. Üniversitelerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik bölümlerinden 31 Aralık 2021 öncesinde mezun olan tüm kadınlar programa başvurabilecek. Eğitimin ilk aşaması 15 Eylül'de Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi ve Elazığ Fırat Üniversitesi'nde başlayacak. Bu üniversitelerde toplam 75 katılımcıya hibrit eğitimler verilecek ve yüz yüze sınavlar gerçekleştirilecek.

Küresel iş gücü piyasasında rekabet avantajı elde edecekler

İkinci aşama 1-15 Ekim tarihleri arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi, AnkaraOSTİM Teknik Üniversitesive Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenecek. Son aşama ise 16-30 Ekim tarihleri arasında Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, dijital dünyada güçlü bir yetkinliğe sahip olacak ve küresel iş gücü piyasasında rekabet avantajı elde edecek. Katılımcılar, Huawei'in bulut teknolojilerine dair teknik becerilerini geliştirirken, bilişim sektöründe önemli kariyer fırsatlarının da kapısını açacak. Başvuru ve kayıtlar TBD’nin web sayfası üzerinden yapılacak olup, süreç TBD tarafından yönetilecek.