Bilişim sektörüne kadın eli değiyor
Huawei ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 225 Türk kadın bilişimciye yönelik bulut geliştirme eğitimi ve küresel geçerliliğe sahip sertifikasyon programını başlatıyor. Eğitim programı, Türkiye genelindeki üniversitelerde 15 Eylül’de başlayacak, 30 Ekim'de mezunlarını verecek.
Nagihan KALSIN
Kadınların iş hayatındaki sayısının her geçen gün daha fazla olması, buna yönelik iş potansiyelinin de artmasını sağlıyor. Özellikle bilişim sektöründe kadın çalışan oranı bugün tahmin edilenin üstünde ve dahası kadınlar bir şirketin tüm birimlerinde detaycı özellikleri, bilgi ve tecrübeleri ile fark yaratacak işlere imza atıyor.
Huawei ve Türkiye Bilişim Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan ‘TBD Bilişim Kadınları’ HUAWEI Cloud Sertifika Programı da Türk kadınlarını bilişim alanında küresel ölçekte rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor.
15 Eylül’de başlayacak olan eğitim programı kapsamında, Türkiye genelindeki üniversitelerde toplam 225 kadın bilişimciye bulut geliştirici eğitimi verilecek. Eğitim sonunda sınavı başarıyla geçenler, üç yıl boyunca küresel geçerliliğe sahip Bulut Geliştirici Sertifikası’na sahip olacak.
Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada Türkiye Bilişim Derneği olarak kadınların teknolojiyle ilgili mesleklerde yer alması için uzun yıllardır mücadele ettiklerini belirtti. Aktepe, “Bu kapsamda Avrupa’nın en önemli bilişim organizasyonu olan ve üyesi olduğumuz CEPİS’den Altın Sertifika kazanmış bir derneğiz.
TBD Kadın Çalışma Grubumuz aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Huawei ile gerçekleştirdiğimiz Türk kadınını bilişimde küresel dünyada ön plana çıkarak ‘TBD Bilişim Kadınları’ HUAWEI Cloud Sertifika Programının da başarılı olacağını inancımız tam. İlk etapta yüzlerce sonrasında ise binlerce kadın bilişimciye ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
“Kadınlar teknoloji dünyasında güçlü bir yer edinecek”
Huawei Türkiye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Ömer Faruk Şahin konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Huawei olarak, kadınların bilişim sektöründeki rolünü güçlendirmek ve onları küresel arenada rekabetçi kılmak önemli önceliklerimiz arasında.
Türkiye'de kadın bilişimcilere sunacağımız bu eğitim ve sertifikasyon programı, sadece onların yeteneklerini geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin dijital dönüşümüne de katkı sağlayacaktır. Bilişim sektöründe kadınların daha fazla yer alması, inovasyon ve çeşitlilik açısından büyük önem taşıyor.
Huawei olarak, Türkiye’deki bilişim ekosisteminin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak adına TBD ile bu önemli işbirliğini gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Bu programın, Türk kadın bilişimcilerin küresel iş gücü piyasasında kendilerini kanıtlamaları için önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Programı başarıyla tamamlayan her katılımcı, küresel çapta tanınan bir sertifikaya sahip olacak ve geleceğin teknoloji dünyasında güçlü bir yer edinecektir, buna inancımız tam” dedi.
75 katılımcıya hibrit eğitim verilecek, 15 Eylül'de başlayacak
Program, Türkiye Bilişim Derneği'nin bilişim ekosistemini destekleme misyonu ve Huawei'in bilişim yetenekleri geliştirme hedefleri doğrultusunda oluşturuldu. Üniversitelerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik bölümlerinden 31 Aralık 2021 öncesinde mezun olan tüm kadınlar programa başvurabilecek. Eğitimin ilk aşaması 15 Eylül'de Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi ve Elazığ Fırat Üniversitesi'nde başlayacak. Bu üniversitelerde toplam 75 katılımcıya hibrit eğitimler verilecek ve yüz yüze sınavlar gerçekleştirilecek.
Küresel iş gücü piyasasında rekabet avantajı elde edecekler
İkinci aşama 1-15 Ekim tarihleri arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi, AnkaraOSTİM Teknik Üniversitesive Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenecek. Son aşama ise 16-30 Ekim tarihleri arasında Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.
Katılımcılar, dijital dünyada güçlü bir yetkinliğe sahip olacak ve küresel iş gücü piyasasında rekabet avantajı elde edecek. Katılımcılar, Huawei'in bulut teknolojilerine dair teknik becerilerini geliştirirken, bilişim sektöründe önemli kariyer fırsatlarının da kapısını açacak. Başvuru ve kayıtlar TBD’nin web sayfası üzerinden yapılacak olup, süreç TBD tarafından yönetilecek.