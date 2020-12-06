Bilişimcilerden internet reklamlarına düzenleme talebi

İnternet siteleri ziyaret edildiğinde çıkan reklamlara ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, internetten haber okumak veya bir konu incelenmek istendiğinde sürekli reklama maruz kalınmasının metnin bütünlüğünü bozduğunu, bu durum insanların dikkatini görsel ve işitsel olarak da dağıttığını söyledi.

İnternet tarayıcılarında reklamların kullanıcı alışkanlıklarına göre kişiselleştirildiğine işaret eden Aktepe, şunları söyledi: "Buralarda insanların yaşam tarzı ve alışveriş alışkanlıkları takip ve ifşa edilebilmektedir. Her ne kadar istenmeyen reklamların kapatılma özelliği internet tarayıcılarında güvenlik ayarları altında yer alsa da bu işlemin yapılması hem zaman kaybına neden olmakta hem de kullanıcıların dijital becerileri bu işlemi yapmaları için yeterli olmayabilmektedir. Ayrıca bazı sitelerde çerez politikaları kabul edilmeyince ekran karartıldığı için istenen aramaya da ulaşılamamaktadır."

Bu ve benzeri uygulamaların etik olmadığını vurgulayan Aktepe, "Kullanıcıların alışkanlıklarının takip edilerek kişiye özel ekranda reklamların gösterilmesini uygun bulmuyoruz. TBD olarak bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenleme yapılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.