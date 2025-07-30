Bilkent Şehir Hastanesi’nde akıllı altyapı dönüşümü
İklim değişikliği nedeniyle zor günler yaşayan gezegenimizde dengeli bir ekosistem kurmanın yolu pek tabi verimliliği esas alan yapılardan geçiyor. Bugün dünyadaki karbondioksit emisyonlarının yüzde 4’ten fazlası sağlık sektöründen geliyor. Peki akıllı hastanelerle bu oranı düşürmek mümkün mü? Neden olmasın? Siemens Xcelerator ile dijital sağlıkta yeni bir çağ başladı...
Son olarak Bilkent Şehir Hastanesi’nin akıllı altyapı dönüşümünü tamamlayan Siemens, burada Siemens Xcelerator Dijital Platform ve Desigo CC gibi entegre bina yönetim sistemlerini devreye alıp, operasyon verimliliğini zirveye çıkardı.
Hatırlanacağı üzere dünya genelinde karbondioksit emisyonlarının yüzde 4’ünden fazlası sağlık sektöründen kaynaklanıyor. Sanayileşmiş ülkelerde bu oran ulusal emisyonların yüzde 10’una kadar çıkabiliyor. Bu durum, sağlık tesisleri üzerinde yalnızca hasta bakımını iyileştirme değil, aynı zamanda karbon ayak izini azaltma yönünde de ciddi bir baskı oluşturuyor.Bu baskı, sağlık kuruluşlarını aynı anda şu alanlarda gelişim göstermeye zorluyor:
-Enerji verimliliği ve esneklik
-Maliyetlerin düşürülmesi
-Operasyonel verimlilik ve üretkenlik
-Hasta deneyimi ve klinik sonuçların iyileştirilmesi
Her hastane için ayrı bir çözüm gerekiyor
Akıllı hastaneler ve binalar için dijital dönüşümde tek tip, herkese uyan bir çözüm bulunmuyor. Doğru iş ortağı, size özel dijitalleşme hedeflerinizi planlamanıza ve uygulamaya geçirmenize akıllı hastane yolculuğunuzu ve binalarınızı tasarlayıp, hayata geçirmenize yardımcı olabilir. Siemens Xcelerator, üç temel ilkeye dayanan bir dijital dönüşüm pazar alanı olmasıyla hastanelerin dijital yolculuğunu basitlik ve katma değerle birleştiriyor. Siemens Xcelerator Dijital Dönüşüm Pazar Alanı sayesinde; kolaylık, açıklık ve esneklik ilkeleri bir arada sunuluyor. Peki bu üç ilke, kullanıcıya hangi avantajları sunuyor?
-Bu çerçeve, akıllı hastanelerin uygulamaları birbirine öyle bir şekilde bağlamasını sağlar ki; hastalar, ziyaretçiler ve sağlık çalışanları için zahmetsiz, insan odaklı bir deneyim sunulur. Bu da hem hasta konforunu hem de personel verimliliğini artırır.
-Siemens Xcelerator açık Pazar alanı, dijital dönüşüm stratejinizin her aşamasını desteklemek üzere tasarlanmıştır: Farklı konudaki uzmanlıkları ve farklı tedarikçi çözümlerini de aynı platformda sunar. Başarıya giden adımları belirlemenize ve tek kaynaktan işin uzmanlarına sorularınızı sorma imkanı sağlar, ayrıca uygulanabilir örneklerle yol gösterir. İşte bu noktada Siemens’in sunduğu Xcelerator dijital platformu ve Desigo CC gibi entegre bina yönetim sistemleri devreye giriyor.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, geleceğin sağlık altyapısına kavuştu
Türkiye’nin en büyük sağlık kampüslerinden biri olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Siemens’in dijital inovasyon platformu Siemens Xcelerator ile geleceğin sağlık altyapısına kavuştu. 1.3 milyon metrekarelik alana yayılan ve 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip olan hastane, Siemens’in sunduğu Desigo CC Entegre Bina Yönetim Sistemleri sayesinde hem enerji verimliliğinde hem de operasyonel yönetimde örnek bir model haline geldi.
Siemens Xcelerator çatısı altında sunulan Desigo CC entegre bina yönetim sistemi, hastanedeki 22 farklı alt sistemi (enerji, yangın güvenliği, HVAC, aydınlatma, erişim kontrolü vb.) ve 800 binden fazla veri noktasını tek merkezden yönetiyor. 3 bin 500’den fazla güvenlik kamerası özel yazılım ile merkezi kontrol odasına bilgileri iletiyor.
Bu sistem; yangın güvenliği, iklimlendirme, geçiş kontrolü, hemşire çağrı sistemleri ve ameliyathane otomasyonu gibi kritik alanlarda tam entegrasyon sağlıyor. Böylece hem hasta güvenliği hem de operasyonel verimlilik üst düzeye çıkarılıyor. Hastane 24 saat, 365 gün dijital olarak izlenebiliyor. Ayrıca hastane, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan Türkiye’deki ilk şehir hastanesi olma unvanını da taşıyor. Bu belge, enerji performansının sürekli iyileştirilmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını garanti altına alıyor.
Frost & Sullivan’dan “Yılın Şirketi” ödülünü aldı
Frost & Sullivan, Siemens’i akıllı hastanelerin dijital dönüşümüne sağladığı katkılar ve pazar liderliği nedeniyle 2024 yılı için “Global Yılın Şirketi Ödülü” ile onurlandırdı . Siemens, sağlık sektöründe medikal teknoloji (MT), operasyonel teknoloji (OT) ve bilgi teknolojisi (IT) altyapılarını entegre ederek, hastanelerin dijitalleşmesini bütüncül bir yaklaşımla destekliyor. Bu sayede hastaneler; personel verimliliğini artırıyor, hasta konforunu iyileştiriyor, enerji verimliliği sağlıyor ve sürdürülebilirlik hedeflerine daha kolay ulaşıyor. Öne çıkan teknolojiler arasında Siemens’in Building X dijital bina platformu yer alıyor. Bu platform, Siemens Xcelerator çatısı altında sunuluyor ve yapay zekâ (AI) ile makine öğrenimi (ML) gibi ileri teknolojilerle destekleniyor. Bu sayede hastanelerde:
-Operasyonlar dijital ikizlerle izlenebiliyor,
-Tahmine dayalı bakım yapılabiliyor,
-Bina yönetimi otonom hale getirilebiliyor.