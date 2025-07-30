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Bilkent Şehir Hastanesi’nde akıllı altyapı dönüşümü

İklim değişikliği nedeniyle zor günler yaşayan gezegenimizde dengeli bir ekosistem kurmanın yolu pek tabi verimliliği esas alan yapılardan geçiyor. Bugün dünyadaki karbondioksit emisyonlarının yüzde 4’ten fazlası sağlık sektöründen geliyor. Peki akıllı hastanelerle bu oranı düşürmek mümkün mü? Neden olmasın? Siemens Xcelerator ile dijital sağlıkta yeni bir çağ başladı...

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Bilkent Şehir Hastanesi’nde akıllı altyapı dönüşümü
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Son olarak Bilkent Şe­hir Hastanesi’nin akıl­lı altyapı dönüşümünü tamamlayan Siemens, bura­da Siemens Xcelerator Dijital Platform ve Desigo CC gibi en­tegre bina yönetim sistemleri­ni devreye alıp, operasyon ve­rimliliğini zirveye çıkardı.

Hatırlanacağı üzere dün­ya genelinde karbondioksit emisyonlarının yüzde 4’ün­den fazlası sağlık sektörün­den kaynaklanıyor. Sanayileş­miş ülkelerde bu oran ulusal emisyonların yüzde 10’una ka­dar çıkabiliyor. Bu durum, sağ­lık tesisleri üzerinde yalnızca hasta bakımını iyileştirme de­ğil, aynı zamanda karbon ayak izini azaltma yönünde de ciddi bir baskı oluşturuyor.Bu baskı, sağlık kuruluşlarını aynı anda şu alanlarda gelişim gösterme­ye zorluyor:

-Enerji verimliliği ve es­neklik

-Maliyetlerin düşürülmesi

-Operasyonel verimlilik ve üretkenlik

-Hasta deneyimi ve klinik sonuçların iyileştirilmesi

Her hastane için ayrı bir çözüm gerekiyor

Akıllı hastaneler ve binalar için dijital dönüşümde tek tip, herkese uyan bir çözüm bu­lunmuyor. Doğru iş ortağı, size özel dijitalleşme hedeflerini­zi planlamanıza ve uygulama­ya geçirmenize akıllı hastane yolculuğunuzu ve binalarınızı tasarlayıp, hayata geçirmeni­ze yardımcı olabilir. Siemens Xcelerator, üç temel ilkeye da­yanan bir dijital dönüşüm pa­zar alanı olmasıyla hastanele­rin dijital yolculuğunu basitlik ve katma değerle birleştiriyor. Siemens Xcelerator Dijital Dö­nüşüm Pazar Alanı sayesinde; kolaylık, açıklık ve esneklik il­keleri bir arada sunuluyor. Pe­ki bu üç ilke, kullanıcıya hangi avantajları sunuyor?

-Bu çerçeve, akıllı hasta­nelerin uygulamaları birbiri­ne öyle bir şekilde bağlamasını sağlar ki; hastalar, ziyaretçiler ve sağlık çalışanları için zah­metsiz, insan odaklı bir dene­yim sunulur. Bu da hem hasta konforunu hem de personel ve­rimliliğini artırır.

-Siemens Xcelerator açık Pazar alanı, dijital dönüşüm stratejinizin her aşamasını desteklemek üzere tasarlan­mıştır: Farklı konudaki uz­manlıkları ve farklı tedarikçi çözümlerini de aynı platform­da sunar. Başarıya giden adım­ları belirlemenize ve tek kay­naktan işin uzmanlarına soru­larınızı sorma imkanı sağlar, ayrıca uygulanabilir örnekler­le yol gösterir. İşte bu noktada Siemens’in sunduğu Xcelera­tor dijital platformu ve Desigo CC gibi entegre bina yönetim sistemleri devreye giriyor.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, geleceğin sağlık altyapısına kavuştu

Türkiye’nin en büyük sağlık kampüslerinden biri olan An­kara Bilkent Şehir Hastanesi, Siemens’in dijital inovasyon platformu Siemens Xcelera­tor ile geleceğin sağlık altyapı­sına kavuştu. 1.3 milyon metre­karelik alana yayılan ve 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip olan hastane, Siemens’in sunduğu Desigo CC Entegre Bina Yöne­tim Sistemleri sayesinde hem enerji verimliliğinde hem de operasyonel yönetimde örnek bir model haline geldi.

Siemens Xcelerator çatısı al­tında sunulan Desigo CC en­tegre bina yönetim sistemi, hastanedeki 22 farklı alt sis­temi (enerji, yangın güvenli­ği, HVAC, aydınlatma, erişim kontrolü vb.) ve 800 binden faz­la veri noktasını tek merkezden yönetiyor. 3 bin 500’den fazla güvenlik kamerası özel yazılım ile merkezi kontrol odasına bil­gileri iletiyor.

Bu sistem; yangın güvenliği, iklimlendirme, geçiş kontro­lü, hemşire çağrı sistemleri ve ameliyathane otomasyonu gi­bi kritik alanlarda tam enteg­rasyon sağlıyor. Böylece hem hasta güvenliği hem de operas­yonel verimlilik üst düzeye çı­karılıyor. Hastane 24 saat, 365 gün dijital olarak izlenebili­yor. Ayrıca hastane, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan Türkiye’deki ilk şehir hastanesi olma unvanını da taşıyor. Bu belge, enerji per­formansının sürekli iyileştiril­mesini ve kaynakların daha ve­rimli kullanılmasını garanti al­tına alıyor.

Frost & Sullivan’dan “Yılın Şirketi” ödülünü aldı

 Frost & Sullivan, Sie­mens’i akıllı hastanelerin di­jital dönüşümüne sağladığı katkılar ve pazar liderliği ne­deniyle 2024 yılı için “Glo­bal Yılın Şirketi Ödülü” ile onurlandırdı . Siemens, sağlık sektöründe medikal teknoloji (MT), operasyo­nel teknoloji (OT) ve bilgi teknolojisi (IT) altyapılarını entegre ederek, hastanele­rin dijitalleşmesini bütüncül bir yaklaşımla destekliyor. Bu sayede hastaneler; per­sonel verimliliğini artırıyor, hasta konforunu iyileştiri­yor, enerji verimliliği sağ­lıyor ve sürdürülebilirlik hedeflerine daha kolay ula­şıyor. Öne çıkan teknolojiler arasında Siemens’in Buil­ding X dijital bina platformu yer alıyor. Bu platform, Sie­mens Xcelerator çatısı altın­da sunuluyor ve yapay zekâ (AI) ile makine öğrenimi (ML) gibi ileri teknolojiler­le destekleniyor. Bu sayede hastanelerde:

-Operasyonlar dijital ikizlerle izlenebiliyor,

-Tahmine dayalı bakım yapılabiliyor,

-Bina yönetimi otonom hale getirilebiliyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL