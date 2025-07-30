Bilkent Şehir Hastanesi’nde akıllı altyapı dönüşümü

Son olarak Bilkent Şe­hir Hastanesi’nin akıl­lı altyapı dönüşümünü tamamlayan Siemens, bura­da Siemens Xcelerator Dijital Platform ve Desigo CC gibi en­tegre bina yönetim sistemleri­ni devreye alıp, operasyon ve­rimliliğini zirveye çıkardı.

Hatırlanacağı üzere dün­ya genelinde karbondioksit emisyonlarının yüzde 4’ün­den fazlası sağlık sektörün­den kaynaklanıyor. Sanayileş­miş ülkelerde bu oran ulusal emisyonların yüzde 10’una ka­dar çıkabiliyor. Bu durum, sağ­lık tesisleri üzerinde yalnızca hasta bakımını iyileştirme de­ğil, aynı zamanda karbon ayak izini azaltma yönünde de ciddi bir baskı oluşturuyor.Bu baskı, sağlık kuruluşlarını aynı anda şu alanlarda gelişim gösterme­ye zorluyor:

-Enerji verimliliği ve es­neklik

-Maliyetlerin düşürülmesi

-Operasyonel verimlilik ve üretkenlik

-Hasta deneyimi ve klinik sonuçların iyileştirilmesi

Her hastane için ayrı bir çözüm gerekiyor

Akıllı hastaneler ve binalar için dijital dönüşümde tek tip, herkese uyan bir çözüm bu­lunmuyor. Doğru iş ortağı, size özel dijitalleşme hedeflerini­zi planlamanıza ve uygulama­ya geçirmenize akıllı hastane yolculuğunuzu ve binalarınızı tasarlayıp, hayata geçirmeni­ze yardımcı olabilir. Siemens Xcelerator, üç temel ilkeye da­yanan bir dijital dönüşüm pa­zar alanı olmasıyla hastanele­rin dijital yolculuğunu basitlik ve katma değerle birleştiriyor. Siemens Xcelerator Dijital Dö­nüşüm Pazar Alanı sayesinde; kolaylık, açıklık ve esneklik il­keleri bir arada sunuluyor. Pe­ki bu üç ilke, kullanıcıya hangi avantajları sunuyor?

-Bu çerçeve, akıllı hasta­nelerin uygulamaları birbiri­ne öyle bir şekilde bağlamasını sağlar ki; hastalar, ziyaretçiler ve sağlık çalışanları için zah­metsiz, insan odaklı bir dene­yim sunulur. Bu da hem hasta konforunu hem de personel ve­rimliliğini artırır.

-Siemens Xcelerator açık Pazar alanı, dijital dönüşüm stratejinizin her aşamasını desteklemek üzere tasarlan­mıştır: Farklı konudaki uz­manlıkları ve farklı tedarikçi çözümlerini de aynı platform­da sunar. Başarıya giden adım­ları belirlemenize ve tek kay­naktan işin uzmanlarına soru­larınızı sorma imkanı sağlar, ayrıca uygulanabilir örnekler­le yol gösterir. İşte bu noktada Siemens’in sunduğu Xcelera­tor dijital platformu ve Desigo CC gibi entegre bina yönetim sistemleri devreye giriyor.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, geleceğin sağlık altyapısına kavuştu

Türkiye’nin en büyük sağlık kampüslerinden biri olan An­kara Bilkent Şehir Hastanesi, Siemens’in dijital inovasyon platformu Siemens Xcelera­tor ile geleceğin sağlık altyapı­sına kavuştu. 1.3 milyon metre­karelik alana yayılan ve 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip olan hastane, Siemens’in sunduğu Desigo CC Entegre Bina Yöne­tim Sistemleri sayesinde hem enerji verimliliğinde hem de operasyonel yönetimde örnek bir model haline geldi.

Siemens Xcelerator çatısı al­tında sunulan Desigo CC en­tegre bina yönetim sistemi, hastanedeki 22 farklı alt sis­temi (enerji, yangın güvenli­ği, HVAC, aydınlatma, erişim kontrolü vb.) ve 800 binden faz­la veri noktasını tek merkezden yönetiyor. 3 bin 500’den fazla güvenlik kamerası özel yazılım ile merkezi kontrol odasına bil­gileri iletiyor.

Bu sistem; yangın güvenliği, iklimlendirme, geçiş kontro­lü, hemşire çağrı sistemleri ve ameliyathane otomasyonu gi­bi kritik alanlarda tam enteg­rasyon sağlıyor. Böylece hem hasta güvenliği hem de operas­yonel verimlilik üst düzeye çı­karılıyor. Hastane 24 saat, 365 gün dijital olarak izlenebili­yor. Ayrıca hastane, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan Türkiye’deki ilk şehir hastanesi olma unvanını da taşıyor. Bu belge, enerji per­formansının sürekli iyileştiril­mesini ve kaynakların daha ve­rimli kullanılmasını garanti al­tına alıyor.

Frost & Sullivan’dan “Yılın Şirketi” ödülünü aldı

Frost & Sullivan, Sie­mens’i akıllı hastanelerin di­jital dönüşümüne sağladığı katkılar ve pazar liderliği ne­deniyle 2024 yılı için “Glo­bal Yılın Şirketi Ödülü” ile onurlandırdı . Siemens, sağlık sektöründe medikal teknoloji (MT), operasyo­nel teknoloji (OT) ve bilgi teknolojisi (IT) altyapılarını entegre ederek, hastanele­rin dijitalleşmesini bütüncül bir yaklaşımla destekliyor. Bu sayede hastaneler; per­sonel verimliliğini artırıyor, hasta konforunu iyileştiri­yor, enerji verimliliği sağ­lıyor ve sürdürülebilirlik hedeflerine daha kolay ula­şıyor. Öne çıkan teknolojiler arasında Siemens’in Buil­ding X dijital bina platformu yer alıyor. Bu platform, Sie­mens Xcelerator çatısı altın­da sunuluyor ve yapay zekâ (AI) ile makine öğrenimi (ML) gibi ileri teknolojiler­le destekleniyor. Bu sayede hastanelerde:

-Operasyonlar dijital ikizlerle izlenebiliyor,

-Tahmine dayalı bakım yapılabiliyor,

-Bina yönetimi otonom hale getirilebiliyor.