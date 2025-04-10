Binalarda yağmur suyu kullanmak artık zorunlu  

Hamide HANGÜL

Çevreci yaklaşımlar kap­samında bu yıl mart ayında yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetme­liği ile daha yeşil ve sürdürüle­bilir kentleri oluşturulması he­defleniyor.

Bu kapsamda yönet­melikte 9 önemli değişikliğe yer verildi. Yüksek Şehir Plancısı ve İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müberra Of­laz, yağmur suyu kullanımından gri su geri kazanımına kadar ge­tirilen yeniliklerin yeşil kentle­rin planlanmasında da önem­li bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Planlama anlayışı­nın sadece yapıları içermediği­ni, o kentin alt yapısının ve dere yatakları gibi ilişkisinin de göz önünde bulundurduğunu anla­tan Müberra Oflaz, yönetmeli­ğin bu açıdan, özellikle suyun kullanımına ilişkin maddeleri ile planlamayı yakından ilgilen­dirdiğini anlattı.

Taşkınlardan koruyacak bir yönetmelik

Çevre, Şehircilik ve İklim De­ğişikliği Bakanlığı’nın hazırla­dığı Planlı Alanlar İmar Yönet­meliğinde, su kaynaklarının kullanımının geniş yer tuttuğu­nu anlatan Müberra Oflaz, “Me­sele sadece var olan suyu den­geli kullanmaktan ibaret değil, aynı zamanda doğanın denge­sini koruyarak, örneğin taşkın gibi afetleri önlemek amaçlanı­yor.

Kentsel alan oluşturulur­ken afetlere karşı dirençli böl­geler seçilir ya da oluşturulma­sı hedeflenir. Taşkınlar özellikle son 5 yılda dünyanın da acil çöz­mesi gereken sorunlarından bi­ri haline geldi” diye konuştu. Yö­netmelikte, yağmur suyunun toplanmasına ilişkin bir zorun­luluk olduğunu da hatırlatan Müberra Oflaz, bu düzenleme ile yağmur suyu altyapısıyla il­gili sorunların azaltılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Ayrı­ca yönetmelikteki engelsiz oyun alanları, yapı ruhsatları gibi bir­çok maddenin inşaat ve plan­lama süreçlerine etki edeceği­ne vurgu yapan Oflaz, bir kenti “yeşil” haline getirmek için tek bir reçete olmadığını, her ken­tin, hatta her mahallenin farklı dinamikleri olduğunu vurgula­dı. Oflaz, bu nedenle yönetme­liğe ek olarak, yerel idarelerin de kendine özgü düzenlemele­ri ile yeşil kentlerin oluşumuna katkı yapacağına inandıklarını açıkladı.

Tüm bu düzenlemele­rin kentleri yeşil dokusunu ko­rumada uzun vadede etki edebi­leceğini belirten Müberra Oflaz, “Yeşil dokusu korunan, nefes alabilen kentlere, yine bu zihni­yetle hazırlanmış planlamalarla destek olmak sorumluluğunun, kamudan şehir planlamacısına, belediyeden sektör paydaşları­na kadar herkesin sorumlulu­ğunda olması gerektiğinin altı­nı çizdi.

Yönetmelikle gelen 9 tane yenilik

-Yağmur suyu kullanımı

Binalarda yağmur suyu toplama sistemi zorunlu hale geldi.

-Gri su geri kazanımı

Büyük yapı ve tesislerde gri su kullanımı şartı getirildi. Ocak 2026’dan itibaren yatak sayısı 200'den fazla olan konaklama tesisleri, yapı inşaat alanı 10 bin metrekareden büyük olan AVM'ler ve yapı inşaat alanı 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında gri su kullanımı zorunlu olacak.

Bu uygulama ile binalarda yıllık ortalama 4 milyon metreküp su tasarrufu sağlanması bekleniyor. Apartmanlarda, otellerde ve işletmelerde; duş alma, el yıkama, bulaşık veya çamaşır yıkama amacıyla kullanılan atık su, gri su olarak tanımlanıyor. Gri su, kanalizasyon sistemleri üzerindeki yükü azaltıyor. Sağladığı bu avantaj, taşkınlarla mücadelede kritik önem taşıyor.

-Yeşil sertifika zorunluluğu

Kamu binalarında yeşil bina sertifika alma şartı uygulanacak. 1 Ocak 2026'dan itibaren inşa edilecek, toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde olan yeni kamu binalarının YeS-TR sertifikasına sahip olması zorunlu hale getirilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, yıllık yaklaşık 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanacak.

-Elektrikli araç şarj üniteleri kolaylaşıyor

Şarj ünitesi kurulumu ruhsat şartından muaf tutularak binalarda şarj ünitesi kurulumu kolaylaştırıldı. Şarj cihazı kurulumu için tüm kat maliklerinin onayı gerekmeyecek. Kat maliklerinin yarısından fazlasının onayı alınması yeterli olacak. Müstakil evlerde bulunanlar ise kendilerine ait park alanının bulunması nedeniyle şarj cihazı kurulumunun tamamen kendi inisiyatiflerine göre yapacak

-Engelsiz oyun alanları

2500 metrekare ve üzeri park alanlarının en az yüzde 4'ünün engelli çocukların kullanımına sunulması zorunlu tutulacak. Bu alanlardaki ekipman ve malzemeler engelli kullanımına uygun olacak.

-Kansorejene karşı önlem

Enerji sistemleri bilgisi yapı ruhsatına eklenecek. Böylece binada kullanılan maddelerin kansorejen içerip içermediğinden, yeşil enerji sistemlerine kadar tüm detaylara ulaşılabilecek.

-Bina güvenlik ağı şartı

Umumi binalarda kat boşluklarına güvenlik ağı zorunlu oldu.

-Rüzgar türbini standartları

Rüzgar türbinleri için ruhsat ve harç kriterleri netleştirildi.

-Bina yaşam döngüsü analizi

Karbon ayak izi hesaplaması ve zorunlu hale getirildi.