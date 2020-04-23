Bir maske devlet, bir maske ihracat için üretilecek

23 Nisan 2020

Yasemin SALİH



Koronavirüs salgınıyla birlikte kapasitesi yüzde 90’lara varan oranlarda düşen hazırgiyim sektöründe makineler, iç piyasanın maske ihtiyacını karşılamak için işliyor. Çok başarılı başlayan 2020 yılına rağmen pandemi ile birlikte çalışmalara ara vermek durumunda kaldıklarını söyleyen İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, şu anda sektördeki kapasitenin yüzde 80’inin maske üretimi için çalıştığını vurguladı.

Gültepe, “Şu anda eskisinden daha yoğun çalışıyoruz. Maske ve benzeri tıbbi giysilerin ihracatı kısıtlanmıştı biliyorsunuz. Ancak hammadde sorununun da çözülmesiyle ciddi bir üretim gücüne eriştik. Yine de bunun hem bizler hem de devletimiz açısından sürdürülebilir olması için ihracatın önünün açılması gerektiğini yetkili makamlara ilettik. Bir karar alındı. Pazartesi itibarıyla üretilen her maskeden biri devlete verilecek, biri de ihraç edilebilecek. Böylece kısa çalışmaya başvuran şirket sayısı da azalıp, kaynak yaratılmış olacak” diye konuştu.



“İyi Bir Dünya” programında soruları yanıtlayan Gültepe, şu anda Türkiye’de 1 milyar maske üretimini mümkün kılan hammadde temininin söz konusu olduğunu ifade ederek, “Tek sıkıntımız hammadde idi ancak bu da USAŞ’ın organizasyonu ile, TİM başta olmak üzere sektör liderlerinin girişimleriyle çözüldü. Ciddi bir üretim gücümüz var. Bunun iç piyasanın ihtiyacı olan kısmını devlete vereceğiz, gerisini de talep eden diğer milletlere göndereceğiz. Büyük bir maske, tulum talebi söz konusu” diye konuştu.



Yılsonu yüzde 25-30 kapasite düşüşünü telafi edebiliriz



İHKİB Başkanı sektörün 2020 yılına dair beklentilerini de anlattı. Gültepe şu bilgileri verdi: “Mağazalar normal hayatına dönmediği sürece tam kapasiteye geçme şansımız yok. Mevcut durum gösteriyor ki temmuza kadar en az yüzde 50’ye yakın kapasite düşüklüğü olacak. İlk 18-20 güne bakılınca hazır giyimde kapasite yüzde 70 düşmüş durumda. Şu anda Çin’de bütün mağazalar açıldı. Satışların yüzde 50’si kadar olduğu belirtiliyor. Bu da bize en az üç ay bu süreci devam ettireceğimizi gösteriyor. Oysa 2020’ye çok iyi başlamıştık. Ocak ve şubatta yüzde 7 artış yaptık ki bu Türk ihracatındaki artış hızının üzerindeydi. Miktar bazında yüzde 13’lere kadar artış oldu. Ancak martta Avrupa mamül istemeyince yüzde 7 düştük. Bütün dünyada ve Türkiyede ikinci çeyrek büyüme rakamları çok düşük gelecek. İlk dört ayda hazır giyim ihracatının yüzde 50 düşeceğini tahmin ediyorum. Kış sezonuna başlarken biraz daha canlanır ama seneyi yüzde 25-30 kapasite düşüşüyle kapatırız diye düşünüyorum. Bu oran sektör açısından çok büyük sorun olmaz ama bunun üzerindeki her rakam bizler için sorun.”