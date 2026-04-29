Bir menü müşteriye bir menü Filistin’e

Recep ERÇİN

Turizm, Restoran Yatı­rımcıları ve Gastrono­mi İşletmeleri Derneği (TURYİD), World Central Kitc­hen’a (WCK) destek için “Gazze İçin Sofradayız” dayanışma kam­panyasını hayata geçirdi. Kam­panyaya ilişkin dün düzenlenen toplantıda konuşan TURYİD Yö­netim Kurulu Başkanı Kaya Demi­rer, “Gazze’de yaşananlar artık bir kriz değil, bir açlık felaketidir. Bir­leşmiş Milletler’in de ifade ettiği gibi bu durum artık kıtlık eşiğine gelmiş bir tabloyu gösteriyor” de­di.

Bu kapsamda 6 Şubat deprem­leri sürecinde tanıdıkları ve Gaz­ze’deki saldırılar sonucu birçok gönüllü şefini şehit veren bir “ak­tivist şefler” organizasyonu olan WCK ile uzun süredir üzerinde çalıştıkları “Gazze İçin Sofrada­yız” kampanyasını başlattıklarını dile getiren Kaya Demirer, “TUR­YİD öncülüğünde yürütülen bu çalışma, sadece üyelerimize değil, katılmak isteyen tüm işletmelere açıktır” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki güncel durum dik­kate alındığında günde 1-1,5 mil­yon öğüne ihtiyaç duyurulduğunu kaydeden Demirer, “Sizin yaptı­ğınız bağışların doğrudan aktarıl­masını sağlayacağız. Yapılan ba­ğış kadar restoranlarda harcama kredisi elde edeceksiniz. Bağış kadar hesaptan tüketim olacak ve indirim olacak. Vatandaşın ön planda olduğu, bağış yapmak için restoranları tercih ettiği bir süreci yöneteceğiz” diye konuş­tu.

Toplantıda söz alan TURYİD Başkan Yardımcısı Volkan Akkaş, sadece dernek üyelerini değil ka­tılmak isteyen tüm restoranları kampanyaya davet etti. Buna gö­re üç bin civarında üyesi bulu­nan TURYİD ilk aşamada 300 ci­varında restoran ile kampanyaya başlayacak. Demirer, kampanya için herhangi bir süre öngörme­diklerini ifade etti.

TURYİD Genel Sekreteri Mel­da Tuna, WCK’nın yerelde istih­dam sağlayarak yine aldığı bağış­ları imkanlar ölçüsünde yerelden tedarikte kullandığını anlattı. “Biz bu kampanya ile maddi destek sağ­lamış olacağız” diyen Tuna, kam­panyanın teknik detaylarına iliş­kin de bilgiler verdi.

600 milyon öğün ulaştırdılar

2010 yılında İspanyol Şef José Andrés tarafından kurulan World Central Kitchen (WCK), bugüne kadar 600 milyonun üzerinde taze ve besleyici öğünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak insani yardım alanında önemli bir rol üstlendi. Ekim 2023’ten bu yana WCK, krizin ortasında kalan Filistinli ailelere 340 milyonun üzerinde öğün dağıttı. “Gazze İçin Sofradayız” kampanyası kapsamında yapılan bağışlar doğrudan WCK’a aktarılırken, restoran işletmeleri tahsilat sürecinin herhangi bir aşamasına dahil olmadan dayanışmanın parçası oluyor. Bu sayede misafirler bağışlarını şeffaf bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Gazze’de can kaybı 72 bini aştı

İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 594’e ulaştı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 1 ölü ve 5 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana 2 bin 301 kişinin yaralandığı ifade edildi.