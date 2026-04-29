Bir menü müşteriye bir menü Filistin’e
Türk restoranlar, World Central Kitchen ile iş birliğine giderek Gazze’ye gıda yardımı kampanyası başlattı. Bağış yapmak isteyen müşteri, gönüllü işletmeler sayesinde doğrudan Filistin’e gıda desteği sunabilecek.
Recep ERÇİN
Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), World Central Kitchen’a (WCK) destek için “Gazze İçin Sofradayız” dayanışma kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyaya ilişkin dün düzenlenen toplantıda konuşan TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, “Gazze’de yaşananlar artık bir kriz değil, bir açlık felaketidir. Birleşmiş Milletler’in de ifade ettiği gibi bu durum artık kıtlık eşiğine gelmiş bir tabloyu gösteriyor” dedi.
Bu kapsamda 6 Şubat depremleri sürecinde tanıdıkları ve Gazze’deki saldırılar sonucu birçok gönüllü şefini şehit veren bir “aktivist şefler” organizasyonu olan WCK ile uzun süredir üzerinde çalıştıkları “Gazze İçin Sofradayız” kampanyasını başlattıklarını dile getiren Kaya Demirer, “TURYİD öncülüğünde yürütülen bu çalışma, sadece üyelerimize değil, katılmak isteyen tüm işletmelere açıktır” ifadelerini kullandı.
Gazze’deki güncel durum dikkate alındığında günde 1-1,5 milyon öğüne ihtiyaç duyurulduğunu kaydeden Demirer, “Sizin yaptığınız bağışların doğrudan aktarılmasını sağlayacağız. Yapılan bağış kadar restoranlarda harcama kredisi elde edeceksiniz. Bağış kadar hesaptan tüketim olacak ve indirim olacak. Vatandaşın ön planda olduğu, bağış yapmak için restoranları tercih ettiği bir süreci yöneteceğiz” diye konuştu.
Toplantıda söz alan TURYİD Başkan Yardımcısı Volkan Akkaş, sadece dernek üyelerini değil katılmak isteyen tüm restoranları kampanyaya davet etti. Buna göre üç bin civarında üyesi bulunan TURYİD ilk aşamada 300 civarında restoran ile kampanyaya başlayacak. Demirer, kampanya için herhangi bir süre öngörmediklerini ifade etti.
TURYİD Genel Sekreteri Melda Tuna, WCK’nın yerelde istihdam sağlayarak yine aldığı bağışları imkanlar ölçüsünde yerelden tedarikte kullandığını anlattı. “Biz bu kampanya ile maddi destek sağlamış olacağız” diyen Tuna, kampanyanın teknik detaylarına ilişkin de bilgiler verdi.
600 milyon öğün ulaştırdılar
2010 yılında İspanyol Şef José Andrés tarafından kurulan World Central Kitchen (WCK), bugüne kadar 600 milyonun üzerinde taze ve besleyici öğünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak insani yardım alanında önemli bir rol üstlendi. Ekim 2023’ten bu yana WCK, krizin ortasında kalan Filistinli ailelere 340 milyonun üzerinde öğün dağıttı. “Gazze İçin Sofradayız” kampanyası kapsamında yapılan bağışlar doğrudan WCK’a aktarılırken, restoran işletmeleri tahsilat sürecinin herhangi bir aşamasına dahil olmadan dayanışmanın parçası oluyor. Bu sayede misafirler bağışlarını şeffaf bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
Gazze’de can kaybı 72 bini aştı
İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 594’e ulaştı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 1 ölü ve 5 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana 2 bin 301 kişinin yaralandığı ifade edildi.