Birevim’den Şanlıurfa’da 500’den fazla aileye ev ve otomobil teslimi

Krediye ulaşı­mın zorlaştığı, faizlerin ta­rihi seviyelere ulaştığı bu dönemde faizsiz ve uygun taksitlerle ev ve araç sahibi olmak mümkün. Şanlıurfa, en çok ilgi gördüğümüz şe­hirlerden biri. 2,5 milyonluk nüfusu olan şehirde her 5 ai­leden biri tasarrufa başladı ve planlarını oluşturdu. He­defimiz, tasarruf finansma­nını her aileye ulaştırmak ve herkesin hayallerine do­kunabilmek” diye konuştu.

Konuşmasında tasar­ruf finansmanının avantaj­larına da değinen Öztürk, şunları kaydetti: “Finans­mana erişimin zorlaştığı ve faiz oranlarının yüksek seyrettiği bu dönemde sek­törümüz büyük bir büyü­me ivmesi yakaladı. Bire­vim olarak insanlara borç­lanmadan, aile bütçelerini sarsmadan, kendi belirle­dikleri taksitlerle ev ve araç sahibi olma imkânı sunu­yoruz. Çalışma bedelleri­ni taksitlendiriyoruz, öde­me kolaylığı sağlıyoruz. Elimizden geldiğince va­tandaşlarımıza kolaylık sağlıyoruz ve böylece va­tandaşlarımız kendi bütçe­lerine göre planlama yapa­biliyor.”

Anahtar teslim töreninde Ankara ve İzmir sırada

Birevim’in yalnızca bir finans kurumu olmadığını vurgulayan Öztürk, sosyal finans anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Öztürk, konuşmasına şöyle devam etti: “Hâlen Avrupa’da uy­gulanagelen bu model, eski­den Osmanlı’da da uzun yıl­lar boyunca uygulandı. Ör­neğin Almanya’da 1885’ten beri bu sistemle milyonlar­ca insan konut ve araç sahi­bi oldu. Almanya’da her iki aileden biri bu sistemle ko­nut sahibi. 2021’de Türki­ye’de de yasal altyapı oluş­tu.

Ülkemizde de benzer başarıyı elde etmek müm­kün. Bu modeli ‘fayda odak­lı finans’ olarak tanımlıyo­ruz. Şanlıurfa ve çevresin­de yaklaşık 500 bin tasarruf sahibine ulaştık. Gayemiz, Türkiye’de ev ve araç sahibi olmayan kimse kalmasın.” Konuşmaların ardından ta­pu teslim törenine geçilir­ken, vatandaşlar tapuları­nı Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk’ün elinden al­dı. Teslimat Şenliği etkin­liğinin ikincisi ve üçüncü­sü Temmuz ve Ağustos ay­larında sırasıyla Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek.