Birevim’den Şanlıurfa’da 500’den fazla aileye ev ve otomobil teslimi
Birevim, Şanlıurfa’da konut sahibi olmak için kendilerine başvuran ve ev sahibi olan 500’ü aşkın aileye yönelik teslimat töreni düzenledi. Törende konuşan Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, “500’ü aşkın ailemiz, kredi taksitlerinin üçte biri oranında ödeme yaparak, kira öder gibi ev sahibi oldu. Bazı ailelerimiz evlerine, bazıları ise araçlarına kavuştu.
Krediye ulaşımın zorlaştığı, faizlerin tarihi seviyelere ulaştığı bu dönemde faizsiz ve uygun taksitlerle ev ve araç sahibi olmak mümkün. Şanlıurfa, en çok ilgi gördüğümüz şehirlerden biri. 2,5 milyonluk nüfusu olan şehirde her 5 aileden biri tasarrufa başladı ve planlarını oluşturdu. Hedefimiz, tasarruf finansmanını her aileye ulaştırmak ve herkesin hayallerine dokunabilmek” diye konuştu.
Konuşmasında tasarruf finansmanının avantajlarına da değinen Öztürk, şunları kaydetti: “Finansmana erişimin zorlaştığı ve faiz oranlarının yüksek seyrettiği bu dönemde sektörümüz büyük bir büyüme ivmesi yakaladı. Birevim olarak insanlara borçlanmadan, aile bütçelerini sarsmadan, kendi belirledikleri taksitlerle ev ve araç sahibi olma imkânı sunuyoruz. Çalışma bedellerini taksitlendiriyoruz, ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyoruz ve böylece vatandaşlarımız kendi bütçelerine göre planlama yapabiliyor.”
Anahtar teslim töreninde Ankara ve İzmir sırada
Birevim’in yalnızca bir finans kurumu olmadığını vurgulayan Öztürk, sosyal finans anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Öztürk, konuşmasına şöyle devam etti: “Hâlen Avrupa’da uygulanagelen bu model, eskiden Osmanlı’da da uzun yıllar boyunca uygulandı. Örneğin Almanya’da 1885’ten beri bu sistemle milyonlarca insan konut ve araç sahibi oldu. Almanya’da her iki aileden biri bu sistemle konut sahibi. 2021’de Türkiye’de de yasal altyapı oluştu.
Ülkemizde de benzer başarıyı elde etmek mümkün. Bu modeli ‘fayda odaklı finans’ olarak tanımlıyoruz. Şanlıurfa ve çevresinde yaklaşık 500 bin tasarruf sahibine ulaştık. Gayemiz, Türkiye’de ev ve araç sahibi olmayan kimse kalmasın.” Konuşmaların ardından tapu teslim törenine geçilirken, vatandaşlar tapularını Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk’ün elinden aldı. Teslimat Şenliği etkinliğinin ikincisi ve üçüncüsü Temmuz ve Ağustos aylarında sırasıyla Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek.