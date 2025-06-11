Bireylerin yüzde 60’ı yapay zekâ kullanıyor

Hamide HANGÜL

Yapay zeka artık hayatımızın bir parçası. Kişisel asistanlar, yazılı içerikler, kalp ritmi takibi, uyku düzeni analizi, chatbotlar, alışveriş önerileri gibi birçok uygulama artık bireylerin vazgeçilmezi. Uluslararası araştırmalara göre, 2023 verileriyle, dünyada her 10 kişiden 6’sı haftada en az 1 yapay zeka uygulaması kullanıyor. Türkiye’de de belirgin bir yükseliş var.

Deloitte’un raporuna göre, Türkiye’de üretken yapay zeka kullanımı, küresel ortalamanın yüzde 42 üzerinde. Kullanıcılarının yüzde 72’si bu teknolojiyi kişisel, yüzde 51’i eğitim, yüzde 34’ü iş için kullanıyor. İstanbul ise yüzde 77’lik oranla ilk sırada. Yapay zekanın bireylerin yaşamını dönüştürmeye başladığını söyleyen Teknoser Genel Müdürü Altay Doğu, araştırmalara göre, 2025 itibarıyla dünyada bireylerin yüzde 72’sinin günlük hayatlarında yapay zeka tabanlı en az bir uygulama kullandığını, Türkiye’de ise bu oranının yüzde 60 olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Doğu, “Bireyler tarafından sesli asistanlar, öneri motorları, otomatik fotoğraf düzenleyiciler ve daha fazlası kullanılıyor” dedi.

“Şirketlerde yüzde 30’un altında”

Ancak şirketler tarafında ise bu oranın yüzde 30’un altında olduğuna işaret eden Doğu, bunun bazı nedenlerini şöyle anlattı: “Şirketlerin yapay zekayı kullanmak üzere mevcut süreçlerini uyarlaması, dönüştürmesi gerekiyor. Bu kolay bir işlem değil. Çok yeni bir konu olması sebebi ile önlerindeki seçeneklerin olgunluk seviyesi henüz gelişim aşamasında. Ayrıca yapılacak yatırımın geri dönüşünün analiz edilmesi, sağlanacak faydanın somut şekilde gelirde, karlılıkta, verimlilikte sağlayacağı artışın netleştirilmesi zaman alıyor. Bireysel kullanımda ise risk düşük olduğu için çok hızlı bir uygulamayı deneyip kullanabilirsiniz.”

Rekabet gücünü doğrudan etkiliyor

Uzmanlara göre yapay zekada asıl dönüşümün, önümüzdeki 5 yıl içinde yaşanacağına işaret eden Altay Doğu, “Çünkü üretimden finansal denetime, müşteri hizmetlerinden lojistik optimizasyona kadar pek çok alanda yapay zekanın iş süreçlerine entegre edilmesi, şirketlerin rekabet gücünü doğrudan etkileyen bir faktör haline geliyor” diye konuştu.

Bu noktada altyapının da kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Doğu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapay zekadan fayda sağlamak için sadece uygulamalar edinmek yetmez. Veri güvenliği, hızlı ağ yapısı, yüksek kapasiteli hesaplama ve saklama ortamı, teknolojik bütünlük olmadan yapay zeka çözümlerinden verim alınması mümkün değil. Bu da ancak iyi tasarlanmış güçlü bir dijital altyapıyla mümkün.”

Hitay Holding’in bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren sistem entegrasyonu firması Teknoser’in Genel Müdürü Altay Doğu, şirket olarak, kamunun yanı sıra özel sektörde enerji, telekom, finans, ulaştırma, perakende, üretim, lojistik, eğitim, sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar ile KOBİ’lere hizmet verdiklerini söyledi. Teknoloji hizmetleri alanındaki faaliyetlerini ise üç ayrı iş birimi altında yürüttüklerini belirten Doğu, “POS saha ekibimizle, Türkiye’de POS terminallerinin yarısına destek ve bakım hizmetlerini sağlıyoruz. Günde 8 ile 10 bin adet işlem talebini karşılıyoruz” dedi.

“Yeni iş alanları ekleyeceğiz”

Toplam gelirlerinin yaklaşık yarısını sistem entegrasyonu projelerden, diğer yarısını da sundukları teknoloji hizmetlerinden sağladıklarını söyleyen Doğu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıl 700’den fazla projeyi hayata geçirdik. Yine, 2024 yılında 900’ün üzerinde yeni kurumsal müşteri ekledik. Üç yıldır ortalamada yüzde 70 büyüdük. 2025 yılı ise globalde yaşanan siyasi gelişmelerin etkisi ile belirsizliklerin zirve yaptığı bir yıl olacak gibi gözüküyor.

Biz sene başında stratejimizi buna göre yaptık, şirket olarak geçen seneye paralel bir büyüme hedefimiz var. Bunun için mevcut işlerimizin yanına bu sene yeni iş alanlarını eklemeyi planlıyoruz. Ağırlıklı olarak enerji sektöründe kendimize yeni alanlar yaratacağız. Ürün portföyümüzü yapay zekâ çözümleri ile zenginleştirdik. Teknoloji hizmetleri alanında artan bir hızda büyümeye devam edeceğiz”

“Şirketlerin altyapı yatırımı yüzde 40 artacak”

Önümüzdeki dönemde, özellikle orta ve büyük ölçekli şirketlerin altyapı yatırımlarını yüzde 40 oranında artırmasının beklendiğini dile getiren Altay Doğu, “Yapay zekanın sunduğu potansiyelden tam anlamıyla yararlanmak isteyen şirketler için bu ertelenemez bir gereklilik. Yapay zeka, şirketler için heyecanın ötesinde somut çıktılar üreten, yatırımın geri dönüşünü makul sürelerde alabilecekleri bir platform olarak görüldüğünde bir sıçrama yapacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sektör ikinci yarıda hareketlenir”

Son 27 yılda teknolojinin hızlı evrimiyle pazar dinamiklerinin köklü şekilde değiştiğine işaret eden Altay Doğu, “Fark yaratamayan firmalar için sürdürülebilirlik mümkün değil” dedi. Sektörde büyümenin bir önceki yıla göre miktar yavaşlayacağı öngörüsünde bulunan Doğu, “İlk yarı nispeten durağan geçtikten sonra, ikinci yarıda tekrar hareketlenmesini bekliyorum” mesajı verdi.