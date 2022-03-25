Birleşik Krallık ile demiryolu iş birliği artırılacak

ANKARA (DÜNYA) Demiryolu sektöründe Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki işbirliğinin artırılması amacıyla Uluslararası Ticaret Bakanlığı Türkiye Ofisi ve Midlands Bölgesi Sanayi ve Teknoloji Kümelenmesi (Midlands Engine), Ankara'da demiryolu sektör ağı etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Programa, Birleşik Krallık’ın önde gelen demiryolu şirketleri; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD, Büyükşehir Belediyeleri, uluslararası kalkınma bankaları ve Türk müteahhit firmaları katıldı.

Etkinlikte konuşan Birleşik Krallık Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komisyoneri Kenan Poleo, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmenin önemli olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin, Mersin-Gaziantep, Karaman-Mersin ve Kayseri-Ankara arasında, elektrikle çalışan hızlı tren hatlarının inşası ile ilgili yatırım yapma isteğinden bahseden Poleo, “Biz de Birleşik Krallık’ın sağlayacağı yatırım, hizmetler ve ileri düzey imalat ile sizleri desteklemek için hazırız. Bu bağlamda, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında 1856’daki ilk demiryolu işbirliğinin yapıldığı saha olan İzmir ile Ankara arasında, beş yüz kilometreden fazla yüksek hızlı elektrikli hattın inşasını finanse etmek için geçen hafta 2,1 milyar euroluk bir kredinin haberini vermiş olduğumuz için mutluyum.” diye konuştu.

Türkiye'deki hızlı tren projesini finanse edecek

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'ne katılımın, Birleşik Krallık Resmi İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) tarihinde savunma dışı en büyük anlaşması olduğuna dikkat çeken Poleo, “Birleşik Krallık’ın 'Exim Bank'ı, Türkiye'deki bu en uzun hızlı tren projesinin yapımını finanse edecektir. Umut ederim ki, işbirliğine daha fazla katkıda bulunmak için verimli bir platform sağlayabiliriz. Birbirimizden öğrenebileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum ve umarım bugünkü etkinlikten sonra bu toplantının gelecekteki tekrarlarına doğru ivme büyümeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

2,1 milyar euro değerinde temiz ulaşım anlaşması

Etkinliğe ilişkin hazırlanan bilgi notunda, geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık ve Türkiye arasında 2,1 milyar euro değerinde temiz ulaşım anlaşması üzerinde mutabakata varıldığı bildirildi.

Notta, “Birleşik Krallık Resmi İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) tarafından finanse edilen Yüksek Hızlı Tren Projesi, Birleşik Krallık hükümetinin Türkiye'ye verdiği dönüm noktası niteliğindeki bir mali destek olup, Birleşik Krallık’ın Alıcı Kredi Programı kullanılmakta ve Credit Suisse ve Standard Chartered bankaların yapılandırma ve koordinasyon işlemlerini yürütmektedir. Bu, 160 yılı aşkın süredir Türkiye'deki Birleşik Krallık destekli ilk demiryolu işlemi olup Türkiye'nin, ülkedeki yüksek hızlı tren dönüştürme planının bir parçasını oluşturmaktadır.” ifadeleri yer aldı.