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Birleşim Mühendislik'ten 240 milyon TL'lik sözleşme

Birleşim Mühendislik, Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile 240 milyon TL'lik sözleşme imzaladı. Acıbadem İzmir Kent Hastanesi Projesi D Blok Mekanik Tesisat İşleri kapsamında yapılan sözleşmenin 5 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

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Birleşim Mühendislik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile 240 milyon TL'lik sözleşme imzaladığı açıklandı. 

5 ay içinde tamamlanması planlanmakta

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada  "Şirketimiz ile Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında Acıbadem İzmir Kent Hastanesi Projesi D Blok Mekanik Tesisat İşleri ile ilgili olarak bugün (14.01.2025) sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme bedeli toplamı 240.000.000-TL (KDV Dahil) olup projenin 5 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.