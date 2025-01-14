Birleşim Mühendislik'ten 240 milyon TL'lik sözleşme

Birleşim Mühendislik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile 240 milyon TL'lik sözleşme imzaladığı açıklandı.

5 ay içinde tamamlanması planlanmakta

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında Acıbadem İzmir Kent Hastanesi Projesi D Blok Mekanik Tesisat İşleri ile ilgili olarak bugün (14.01.2025) sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme bedeli toplamı 240.000.000-TL (KDV Dahil) olup projenin 5 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.