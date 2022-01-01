Birleşme ve satın almalara yatırımcı dalgası

Deloitte Türkiye, ‘2021 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu’nu yayınladı. Türkiye’de birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan rapora göre, pandemiye ve zorlu makroekonomik şartlara rağmen 2021 yılında 390 adet ile rekor seviyede işlem gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise yüzde 12 oranında artış göstererek 10,1 milyar dolar oldu.

Yüzde 52 arttı, 4,6 trilyon dolara çıktı

2021 yılında küresel birleşme ve satın almalar global ekonomik görünümdeki iyileşmeyle paralel şekilde benzeri görülmemiş bir çıkış sergiledi ve yüzde 52 oranında bir artış ile 4,6 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Bu değer 2020’de yaklaşık 3 trilyon dolardı. Dünyada görülen bu geri dönüşün Türkiye’ye yansıması daha sınırlı kalmakla birlikte hem işlem adedi hem de işlem hacmi 2020’ye göre artış gösterdi. İşlem adedi yüzde 28 artarken toplam işlem değeri son 5 yıllık ortalamanın üzerine çıktı. Büyük ölçekli az sayıda işlem toplam hacme önemli bir katkı yaptı; öte yandan sayı olarak hareketin kaynağı küçük ve orta ölçekli işlemler pazarıydı.

Hacimde yabancı sayıda yerli önde

Yabancı yatırımcılar 86 adet işlem ile 5,9 milyar dolarlık satın alma yaptı. Toplam yıllık işlem hacminin yüzde 58’ini yabancı yatırımcılar oluşturdu. Pandemi etkisi altında ve ekonomik belirsizliklere rağmen, yabancı yatırımcılar Türkiye pazarına olan güvenlerini sürdürdüler. Yabancı yatırımcıların işlem hacmi yüzde 28 oranında artarak son 5 yılın ortalaması olan 5 milyar dolar seviyesini aştı.

Yerli yatırımcılar ise yıllık işlem hacminin yüzde 42’sini, işlem sayısında yüzde 78’ini oluşturdu. Yerli yatırımcıların taraf olduğu işlemlerin değeri yüzde 3 oranında azalarak 4,2 milyar dolar olurken işlem sayısı yüzde 37 arttı. Toplam 660 milyon dolar değerindeki 9 adet özelleştirme işleminde ise yerli yatırımcılar öne çıktı. Özelleştirme faaliyeti, Kalamış Yat Limanı ihalesinin yanı sıra Taşucu Limanı ile bir dizi elektrik santral ihalesinden oluştu.

Körfez’in katkısı sınırlı oldu

Batılı yatırımcılar bir kez daha yabancı yatırımcılar arasında en üst sırayı aldı. Kuzey Amerikalı yatırımcılar toplam 3,7 milyar dolar ile liderliği alırken, Avrupalı yatırımcılar 1,7 milyar dolar değerinde işlem kaydetti. Yabancı yatırımcıların toplam işlem sayısı ve hacminin sırasıyla yüzde 37'sini ve yüzde 63'ünü Kuzey Amerikalı yatırımcılar oluşturdu. Asya Pasifik menşeili yatırımcıların işlem değerine katkısı Avrupalı ve Kuzey Amerikalı yatırımcılara kıyasla düşük olmakla birlikte, Alibaba tarafından Trendyol'a yapılan 350 milyon dolar büyüklüğündeki işlem Asya Pasifik bölgesini de öne çıkardı. Körfez bölgesindeki yatırımcıların ise 5 işlem ile bu yıl daha sınırlı bir katkısı oldu.

Finansal yatırımcılar 4,2 milyar dolar değerinde 245 işlem gerçekleştirdi. Bu sayı toplam işlem adedinin yüzde 63’üne tekabül etti. Finansal yatırımcıların işlem hacminin yüzde 65'ini Trendyol ve Getir işlemleri oluşturdu. Girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcılar 1,9 milyar dolar değerinde 217 işlemle finansal yatırımcı işlem sayısında bir kez daha en büyük paya sahip oldu. Oyun sektörü son birkaç yılda yaşanan trende paralel olarak 2021'de de yükselişini sürdürdü. Bu alanda en dikkat çekici gelişme Dream Games’e yapılan toplam 205 milyon dolarlık iki yatırım oldu. Bu yatırımlarla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan Dream Games, Türkiye’nin yeni unicorn’u olarak öne çıktı. Özel sermaye fonları tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı geçen yıllara göre aynı seviyede kalırken, işlemlerin toplam değeri 2020'ye göre iki katından fazla arttı. 2,3 milyar dolarlık işlem hacminin 1,5 milyar dolarını Trendyol işlemi oluşturdu. Öte yandan özel sermaye fonları ve diğer finansal yatırımcılar 2021’de toplam 14 çıkış işlemi gerçekleştirerek aktif olarak faaliyetlerini sürdürdü.

Ağırlık küçük ve orta ölçekte

İşlemlerin büyük çoğunluğu giderek artan girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri sayesinde küçük ve orta ölçek segmentinde gerçekleşti. Ortalama işlem büyüklüğü geçtiğimiz yıllara benzer şekilde 26 milyon dolar seviyesinde oldu. Değeri 500 milyon dolardan yüksek olan 2 işlem (Trendyol ve Getir), toplam işlem hacminin yüzde 20’sini oluşturdu. İşlemlerin yüzde 69'una tekabül eden 10 milyon doların altındaki 268 adet işlem, toplam işlem hacminin yalnızca yüzde 4'ünü temsil etti. Yılın en büyük işlemleri arasında hem finansal yatırımcılar tarafından e-ticaret sektörüne yapılan yatırımların hem de yabancı stratejik yatırımcıların çeşitli sektörlerdeki satın almaları olduğu görüldü. E-ticaret sektöründe 2,9 milyar dolar seviyesinde oluşan 17 işlem, yıllık işlem hacminin yüzde 29'unu oluşturdu.

2022 yılında da stratejik yatırımcıların ilgisi yüksek

Raporu değerlendiren Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özlem Ulaş, pandemi döneminde oluşan likidite bolluğunun birleşme ve satın alma yatırımlarına yönlenmesinin küreseldeki rekor işlem hacmine katkıda bulunan bir etken olduğunu kaydetti. Türkiye piyasasında da hareketliliğin geçen yıl olduğu gibi devam ettiği, 390 adet işlem ile yeni bir rekor kırıldığını ifade eden Ulaş, “Yabancı ve yerli yatırımcı anlamında dengeli bir dağılım var. Finansal yatırımcıların ağırlığı hissediliyor. Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği yılın en büyük işlemleri olan Trendyol, Getir ve Elif Holding yıllık işlem hacmine önemli katkıda bulundu” dedi. 2022 yılında da stratejik yatırımcıların ilgisinin ve birleşme-satın alma aktivitesindeki artışın devam edeceğini tahmin ettiklerini belirten Ulaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm dünyada yeni virüs varyantlarının ortaya çıkmasıyla devam eden pandemi belirsizlikleri, enfl asyonist riskler ve makroekonomik dalgalanmalar zor bir döneme işaret ediyor. Öte yandan dinamik girişim sermayesi ekosistemi ile orta ölçekli şirketlere yönelik yatırımcı ilgisinin, 2022'de de hareketli bir birleşme ve satın alma pazarı yaratacağına inanıyoruz.