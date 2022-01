BİSİAD; elektrik kesintisinde veri kaybına karşı uyardı

BURSA (DÜNYA) - BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, fabrikaların IT birimlerinin kriz senaryolarını ve alternatif çalışma programlarını hazırlamalarını ve kesinti süresince sistemlerini takip etmelerini önerdi. Doğrul, “Özellikle Data Centerlar ile çalışan firmaların veri akışlarındaki sorunlara karşı hazırlıklı olmaları ve başka platformlarda programları çalışabilir tutmaları önemlidir. IT birimlerinin diğer birimler ile tam koordinasyon kurması veri kayıplarını en aza indirecektir. Tüm birimlerin IT birimleri ile organize olmaları, elektrik kesintisi döneminde kaygıları azaltacak ve sistemlerinizin ne kadar sağlıklı olduğu bilgisini verecektir. Verilerinizin yedeklerini almayı unutmayın, kontrol edin. Felaketi yaşamamak için gerekli olanları yerine getirelim. Eğer bir IT kriz programınız yoksa, vakit kaybetmeden oluşturmanızı öneririz” dedi.