BİTKİDEN’den gıda sistemi dönüşümüne bitki bazlı yaklaşım

Gezegenimizin ve insanlığın geleceği için gıda sistemi dönüşümüne bilimsel, işbirlikçi, sürdürülebilir, bütünsel ve sistematik bir yaklaşım gerekiyor. Bu yaklaşımın yolu ise bitkisel bazlı gıdalara yönelik farkındalığı ve inovasyonu arttırmaktan geçiyor. Bitki bazlı gıdalara yönelik talep ve üretim arttıkça, sürdürülebilir bir gelecek için umut da artıyor. Türkiye’de de bu konuda öncü bir rol oynama hedefiyle Aralık 2022’de faaliyete geçen Bitki Bazlı Gıdalar Derneği (BİTKİDEN), bitki bazlı gıdaları sürdürülebilir ve bilimsel bir yaklaşımla gıda sistemi dönüşümünün odağına almayı amaçlıyor. Bitki bazlı gıdaların sürdürülebilirlik için önemini vurgulayan BİTKİDEN, Türkiye’nin bitki bazlı gıda potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

“Gelecek BİTKİDEN olacak”

BİTKİDEN Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, derneğin vizyonunun insanlara ve gezegenimize fayda sağlamak adına sürdürülebilir beslenmeyi odağına alarak bu alandaki tüm paydaşlar için öncü ve lider dernek olduğunu söyledi. Akdağ, “Sürdürülebilir bitkisel bazlı beslenme sistemine katkı sağlayan tüm paydaşları çatımız altında toplayarak bitki bazlı gıdalara yönelik dönüşüme öncülük etmeyi, tüketicilerde ilgi ve farkındalık yaratmayı, ilgili politikalara yön vermeyi, çatımız altındaki paydaşları bitkisel bazlı gıdalara yönelik bilimsel araştırmalar ve inovasyon yapmaları için teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi ve ekledi: “Gıda alanındaki tüm trendler, geleceğin bitki bazlı gıdalarda olduğunu gösteriyor ki bitki bazlı gıdaların üretiminde önemli bir oyuncu olan ülkemizin bu rüzgârdan faydalanmanın ötesinde, rüzgâra yön veren olması çok önemli.”

“Vizyoner bir oluşum için uluslararası paydaşlarla beraber yola çıkıyoruz”

BİTKİDEN’in bitki bazlı gıdaların sürdürülebilirliği konusunda yapılması gereken regülasyon hazırlıklarına katkıda bulunmak ve tüketicilerde bilinç yaratmak için öncü rol üstleneceğine değinen Ebru Akdağ, “Toplum sağlığını ve çevreyi ilgilendiren konularda daha vizyoner bir oluşum yaratmak amacıyla; Uluslararası Bitki Bazlı Çalışma Grubu (IPBFWG) ve Avrupa Birliği Bitkisel Bazlı Gıdalar Birliği’nin (EAPF) üyesi olarak küresel bir bilgi birikimiyle yolculuğumuza başlıyoruz. Hedefimiz; bitki bazlı gıdaları sürdürülebilir ve bilimsel bir yaklaşımla gıda sistemi dönüşümünün odağına almak” diye konuştu.

“Pusulamız bilim olacak”

Bitki bazlı gıdaların küresel olarak tanımlanmaya çalışıldığı yeni bir dönemden geçildiğini aktaran Akdağ, “Bitki bazlı gıdaların önemini anlatmak ve güvenilirliğini artırmak adına farklı disiplinlerden uzman isimleri bir araya getirerek çok yönlü bir bilim kurulu kurmaya hazırlanıyoruz. Finans kurumlarıyla sürdürülebilirlik adına iş birlikleri yapmayı ve start-up girişimlere yol gösterici olmayı hedefliyoruz. Dürüst rekabet, bilime dayalı tarafsızlık, hedeflere yönelik ortak hareket, toplum yararına hizmet ile yenilikçi ve etkili çözüm arayışı, derneğimizin temel ilkelerini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.