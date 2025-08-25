Bitlis’in balı markalaştı, öğrencilere burs oldu

Projeyle Bitlis yaylalarında üretim yapan iki binin üzerindeki arıcının ürünü markalaşırken, kazanılan para da ihtiyaç sahibi öğrencilere gidiyor. Eğitime katkının yanı sıra bölge arıcılığının gelişmesine de katkı sağlıyor.

BETAV Genel Sekreteri ve Kaldera Bal Yönetim Kurulu Üyesi Beritan Karaçay, “Buradan hareketle hem binlerce arıcının ürününü markalaştırarak, dünyaya açmak hem de bu değeri eğitimde kullanmak üzere çıktığımız bu yolda gurur duyacağımız bir seviyeye geldik. Tüm üreticilerimize ve diğer kentlerimize örnek olması açısından önemli bir örnek oldu. Bitlis’in endemik florasından doğan balı, ülke sınırlarını aşan bir bal markası haline geldi. Yüzlerce gence eğitim fırsatı da yaratıyoruz. BETAV’ın bu modelle sağladığı dönüşüm; yerel kalkınmayı, toplumsal faydayı ve uluslararası başarıyı bir araya getirerek örnek bir sosyal girişim hikâyesi yazıyoruz” dedi.

2 yıl üst üste madalya aldı Bitlis’in 2 bin 400 metre yükseklikteki yaylaları, kekik, geven gibi zengin ve yöreye özgü endemik bitki örtüsü arıcılık açısından eşsiz bir ekosistem sunuyor. Bu doğal avantajı değerlendiren BETAV, Kaldera markasıyla ürettiği bal ile 2023 ve 2024 yıllarında Londra’da düzenlenen International Honey Awards’ta iki yıl üst üste altın ödül kazandı.

BETAV’ın, 38 yıldan fazla Bitlisli gençlerin eğitimine destek verdiğini aktaran Karaçay, vakıfın bu desteği sürdürülebilir bir modele dönüştürmek amacıyla Bitlis’te 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip bal dolum ve paketleme tesisi kurduğunu açıkladı. İlk etapta yıllık bin 500 ton üretim kapasitesi olan tesisin önümüzdeki dönemde talebe göre kapasitesinin artırılabileceğini belirten Karaçay, 4 bin 600’ü aşkın bursiyerin mezun olduğunu söyledi.