"Biz birlikte güçlüyüz"

Demir ve demir dışı sektörü 2020 yılını pandemiye rağmen yüzde 1,5’luk artış ile 8,4 milyar dolarlık ihracatla tamamladı. Bu ihracat rakamında önemli paya sahip alüminyum, bakır, döküm ve kaynak sektörlerini temsilen İDDMİB yönetim kurulunda görev alan kadın yönetim kurulu üyeleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle bir araya geldi.



Döküm sektöründe Avrupa'da ikinciyiz



Dökümün sanayi sektörünün önemli bir ara mal üreticisi, ağır sanayinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu vurgulayan Hülya Gedik, “Otomotivden beyaz eşyaya, havacılık sektöründen sağlık sektörüne kadar pek çok sektör için ara mal üretimi gerçekleştirilmektedir. Döküm sektöründe Türkiye kendine yetebilen, dünya standartlarında üretim yapabilen ve dış ticaret fazlası veren bir sektördür. Döküm sektörü, her geçen yıl üretim kapasitesini arttırmakta Avrupa’da ve dünyada pazarını büyütmeye devam etmektedir. 2020 yılında Türkiye döküm sektöründe Avrupa’da 2. sıraya yükselmiştir. Döküm sektörü çoğunlukla üretimini ihracat şeklinde dış ülkelere satmaktadır ve en büyük pazarı Avrupa Birliği’ne bu ihracatın yaklaşık yüzde 60’ı gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeni ile tüm dünyada talepte gerçekleşen azalış özellikle otomotiv sektöründe hissedilmiş ve sektörün en büyük alıcısı konumunda olan AB’nin talebindeki azalma sektörü olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan sağlık sektöründe yaşanan ani talep artışı ise sektörde bu yönde üretim yapabilen firmalar için olumlu bir katkı sağladı. Sektörde 2020 yılında özellikle ikinci çeyrekte başlayan daralma üçüncü çeyrekte de sürmüş olup dördüncü çeyrek itibarıyla toparlanmalar görülmeye başladı.” dedi.



Sektörün ihracat rakamlarını da değerlendiren Gedik şunları söyledi: “İhracat verilerine bakıldığında 2020 yılında tüm dünyada görülen talep azalışının etkisiyle 2019 yılına göre ihracatta yüzde 6 azalma ile 7.2 milyar dolar ihracat gerçekleşmiştir. 2020 yılında sektörün en çok ihracat yaptığı üç ülke; Almanya, İtalya ve ABD olup bu üç ülkeye toplamda 2.4 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiş ve toplam ihracattan yüzde 33 pay almıştır. Başta AB ülkelerinden Almanya, Birleşik Krallık, İtalya olmak üzere ABD ve Güney Kore sektör için önemli hedef pazarlarımızdır. 2021 yılında sektör ihracatını 8 milyar dolaylarında tamamlamayı hedeflemektedir.”

Hülya Gedik, 25 Mart tarihinde Döküm sektör temsilcilerinin sanal ortamda bir araya geleceğine de değindi.

Alüminyumda hedef 3,5 milyar dolar ihracat



Alüminyumun, günümüzde mutfak malzemeleri, aydınlatma, gemi yapımı, inşaat, otomotiv, ambalaj, savunma, havacılık başta olmak üzere kullanım alanının giderek artış gösterdiğini aktaran Ayşegül Çapan, “Sağlık, enerji gibi son dönemlerde daha da önem kazanan sektörlere ek olarak özellikle yeni nesil araç ve yapılarda sıklıkla kullanılmaktadır. Öte yandan sadece sanayide değil günlük yaşantımızda da kullanım alanı genişlemektedir. Sektörün büyüklüğünü hissettiren en büyük veri sektörde faaliyet gösteren firma sayısı ve sağladığı istihdamdır. Yaklaşık bin 500 faal firma olup, 30 bin üzerinde çalışana istihdam sağlamaktadır. Sektör son 10 yılda yüzde 10 oranında büyüme sağlayarak, yüzde 35’lik payla da Demir ve Demir Dışı Metaller sektör ihracatında ilk sırada yer almaktadır. Alüminyum sektörünün 2020 yılı ihracatı toplamda 2,94 milyar dolar olup, söz konusu ihracatın yüzde 58’i AB ülkelerine gerçekleştirilmektedir. 2021 yılı hedefimiz 3,5 milyar dolardır.” dedi.



Çapan, ayrıca dünyanın her ülkesinde var olan alüminyum sektörü olarak; 2021 yılında, özellikle İngiltere, Katar, Kuveyt, İsrail ve Kanada’daki pazar paylarını arttırmayı hedeflediklerini belirtti.



Bakırda en fazla ihracat İtalya'ya, Bulgaristan ve Almanya'ya



Bakır Sektörü olarak 2021 yılında 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Nilay Denizli, “İletkenlik özelliği sayesinde endüstride yaygın olarak kullanılan Bakır metali, bugün elektrik ve elektronik, enerji, ulaşım, otomotiv, inşaat, kuyumculuk, süs eşyaları, kimya sektörlerinde yaygın olarak kullanım alanına sahip. Yüksek iletkenliği sayesinde voltaj güç kabloları, jeneratörler, transformatörlerde kullanılıyor. 2020 yılında bakır sektöründe ihracat pandeminin etkisiyle Şubat-Mayıs döneminde önceki seneye oranla azalmış olsa da Haziran ayı ve sonrasında görülen üretim ve talep artışıyla yükselme kayıt ederek 2020 yılını önceki yıla göre değerde yüzde 6 ve miktarda da yüzde 6,13 artış ile tamamladı. 2020 yılında 1,38 milyar dolar değerinde 208 bin ton bakır ihraç edilmiştir. Bakır sektöründe en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla İtalya (191 milyon dolar), Bulgaristan (147 milyon dolar) ve Almanya (101 milyon dolar)’dır. Bu ülkelerin toplam Bakır ihracatından aldıkları pay yüzde 32’dir.” dedi.



Sektörü değerlendirmeye devam eden Denizli, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Dünyada 1. sırada olduğumuz “bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar” ve ihracatında Avrupa’da 4., Dünyada ise 6. sırada olduğumuz “bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları” gibi ürünlerin ihracatında da dünyada önemli bir söz sahibiyiz. Ocak 2021 ihracatımız 143 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bakır sektörüne yönelik düzenlediğimiz sektör toplantılarında sektörümüzün ihracatlarını arttırmak istediği pazarlar arasında Kuzey Avrupa ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, Kanada ve ABD ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede, Birlik olarak İsveç’teki Elmia Subcontractor fuarına milli katılım organizasyonu düzenliyor ve Kuzey Avrupa’ya yönelik Sanal Ticaret Heyeti planlıyoruz.”



Metalin kadınları 'Biz birlikte güçlüyüz'

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Birliğimizde birden fazla ağır sanayi metal sektörlerinden oluşuyor ve gururla söylemek istiyorum ki üç kadın yönetim kurulu üyemizle, ihracatçı birlikleri içinde örnek birliğiz.” dedi.



Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Gedik, “Önemli olan kadın ya da erkek olması değil. Sanayi işi emek işidir. Sanayinin her evresinde emek vardır. Bu emeğin temsiliyeti taşımak büyük bir sorumluluk ve onurdur.” dedi.



Ayşegül Çapan, “Yaptığımız iş cinsiyet gözeten bir iş değil, yaradılışı müsait herkes rahatlıkla yapabilir. Sanayici, ihracatçı olmaktan son derece memnunum, beraberinde sektörüm adına birden fazla STK’da da görev alıyorum. Ben yapabildiğime göre her Türk kadını kolaylıkla yapabilir. Özellikle aileden sanayici olan genç kızlarımıza işletmelerine sahip çıkıp, devam ettirmelerini tavsiye ediyorum. Bu ülkenin bizlere ihtiyacı var. Kadın erkek; el ele, kol kola, omuz omuza hep birlikte Türk ekonomisini Dünya ekonomisinde hak ettiği yere taşıyabiliriz, biz birlikte güçlüyüz. ”diye ekledi.



Birlik yönetiminde bakır sektörünün temsilcilerinden Nilay Denizli kadın girişimcilerin önemini vurgulayarak sanayide fırsat eşitliğinin önemine değindi. “Birliğin parçası olmak, sektörde yükselen meslektaşlarımla beraber olmak ve onların da ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek adına yapılan bütün işlerde yer almak gurur verici.” dedi.