Black Friday rekor kırdı satışlar 14,6 milyar dolara ulaştı

Black Friday ve Cyber Monday’e dair rakamlar netleşmeye başladı. Her yıl dünyanın pek çok yerinde in­dirim dönemi olarak bilinen bu süreçte yeni bir satış rekoruna daha imza atıldı. Shopify, 2025 Black Friday ve Cyber Monday (BFCM) istatistiklerine göre, geçtiğimiz yıla göre satışlar yüz­de 27 artışla 14,6 milyar dolarlık rekor hacmine ulaştı.

Shopify ya­tırımcı ilişkileri sayfasında ya­yımlanan Kasım 2025 Black Fri­day ve Cyber Monday (BFCM) istatistiklerine göre, küresel e-ti­caretin zirve yaptığı indirim dö­neminde 81 milyonun üzerinde benzersiz kullanıcı online alışve­riş yaptı. Bu dönemde 15 bin 800 e-ticaret girişimcisinin ilk satı­şını yaptığı görülürken, 94 bin 900 mağaza, tüm zamanların en yüksek satışlarını bu indirim dö­neminde kaydetti.

Türkiye’den Avrupa’ya online satış yapılıyor

E-ticaretteki oyun alanının günden güne genişlediğini, her segment ve büyüklükten marka­nın küresel olarak ölçeklenebil­diği bir ortam sunduğuna dikkat çeken Hakan Sancak, “Shopify gibi küresel e-ticaret ağları, Tür­kiye’deki bir girişimcinin Avru­pa’dan müşteri edinebilmesi­ni; mikro ihracat yapabilmesini mümkün kılıyor. Hane halkı har­camalarının arttığına dair veri­ler, ortalama sepet büyüklüğün­deki istikrarlı artışlardan okuna­biliyor. Öte yandan harcamaların itici gücünün ve e-ticaretin temel dinamiğinin yine mobil alışveriş olduğu göze çarpıyor. Bu da doğ­ru altyapı ihtiyacını beraberin­de getiriyor” ifadelerini kullandı.

Talep güzellik ve kişisel bakımda

Online alışverişin pek çok ürün kategorisinde birincil ter­cih hâline geldiğine dikkat çeken Hakan Sancak, “Talebin özellikle güzellik, kişisel bakım, spor gi­yim, aksesuar ve ev yaşamı kate­gorilerinde belirgin bir yükseliş gösterdiği görülüyor. Yine de ka­tegoriden bağımsız olarak e-ti­caretin herkesin düzenli olarak başvurduğu bir alışveriş yönte­mi olduğunu, kullanıcı deneyi­minin, satın alma tercihlerinin belirleyicisi olduğunu söylemek mümkün. Doğru altyapı, hız­lı teslimat kurgusu ve iyileştiril­miş kullanıcı deneyimi, işletme ölçeğinden bağımsız olarak sa­tış performansına doğrudan etki ediyor. Bu yıl da rekor kıran top­lam işlem hacmi, Shopify’ın e-ti­carete başlamak için en doğru ve küresel ölçeklenmeye en yatkın altyapılardan biri olduğunu ka­nıtlıyor” dedi.

Sistem kolaylaştıkça rekabet artıyor

Günden güne kolaylaşan e-ti­carete girişin bu alandaki reka­beti de artırdığına dikkat çeken Byte Digital CEO’su Hakan San­cak, “Bu noktada performans op­timizasyonu, indirim dönemi hazırlığı gibi kritik farklılaştırı­cılar devreye giriyor. 2025 itiba­rıyla dünya çapında 500’den faz­la markaya hizmet veren ve Tür­kiye’nin bilinen markalarının Shopify süreçlerine danışman­lık hizmeti sunan Byte Digital, Avrupa’nın önde gelen Shopify ajanslarından biri hâline geldi” diye konuştu.

“Dijitalde hız kazanmanın önemi bir kez daha ortada”

Hakan Sancak, değerlendir­mesine şöyle devam etti: “Bu­güne dek birçok markaya Bla­ck Friday & Cyber Monday gibi yüksek hacimli dönemleri ke­sintisiz ve yüksek performanslı bir biçimde geçirebilmeleri için Shopify Plus uzmanlığı, mağaza hız optimizasyonu, reklam yö­netimi, veri analizi ve global bü­yüme gibi alanlarda teknik da­nışmanlık hizmetleri sunduk. Her yıl olduğu gibi bu yıl da in­dirim dönemi, dijital yatırım­lara hız vermenin ve profesyo­nel hizmet almanın önemini ortaya koydu. Byte Digital ola­rak işletmelerin e-ticaret stra­tejilerinde sürdürülebilir başa­rı ve istikrar kazandırabilmek için çalışmaya devam ediyo­ruz. Amacımız, dünya çapında binlerce satıcıyı yüz binlerce müşteriyle buluşturan Shopif­y’ın Türkiye’deki e-ticaret giri­şimleri tarafından da en yüksek performansla kullanılmasını kolaylaştırmak.”