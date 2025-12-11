Google Haberler

Black Friday rekor kırdı satışlar 14,6 milyar dolara ulaştı

Black Friday ve Cyber Monday dönemine ait satış rekorları netleşti. Shopify, 2025 Black Friday ve Cyber Monday (BFCM) istatistiklerine göre, geçtiğimiz yıla göre satışlar yüzde 27 artışla 14,6 milyar dolarlık rekor hacmine ulaştı. Bu süreçte 15 bin 800 mağaza ilk kez satış yaptı.

Black Friday rekor kırdı satışlar 14,6 milyar dolara ulaştı

Black Friday ve Cyber Monday’e dair rakamlar netleşmeye başladı. Her yıl dünyanın pek çok yerinde in­dirim dönemi olarak bilinen bu süreçte yeni bir satış rekoruna daha imza atıldı. Shopify, 2025 Black Friday ve Cyber Monday (BFCM) istatistiklerine göre, geçtiğimiz yıla göre satışlar yüz­de 27 artışla 14,6 milyar dolarlık rekor hacmine ulaştı.

Shopify ya­tırımcı ilişkileri sayfasında ya­yımlanan Kasım 2025 Black Fri­day ve Cyber Monday (BFCM) istatistiklerine göre, küresel e-ti­caretin zirve yaptığı indirim dö­neminde 81 milyonun üzerinde benzersiz kullanıcı online alışve­riş yaptı. Bu dönemde 15 bin 800 e-ticaret girişimcisinin ilk satı­şını yaptığı görülürken, 94 bin 900 mağaza, tüm zamanların en yüksek satışlarını bu indirim dö­neminde kaydetti.

Türkiye’den Avrupa’ya online satış yapılıyor

E-ticaretteki oyun alanının günden güne genişlediğini, her segment ve büyüklükten marka­nın küresel olarak ölçeklenebil­diği bir ortam sunduğuna dikkat çeken Hakan Sancak, “Shopify gibi küresel e-ticaret ağları, Tür­kiye’deki bir girişimcinin Avru­pa’dan müşteri edinebilmesi­ni; mikro ihracat yapabilmesini mümkün kılıyor. Hane halkı har­camalarının arttığına dair veri­ler, ortalama sepet büyüklüğün­deki istikrarlı artışlardan okuna­biliyor. Öte yandan harcamaların itici gücünün ve e-ticaretin temel dinamiğinin yine mobil alışveriş olduğu göze çarpıyor. Bu da doğ­ru altyapı ihtiyacını beraberin­de getiriyor” ifadelerini kullandı.

Talep güzellik ve kişisel bakımda

Online alışverişin pek çok ürün kategorisinde birincil ter­cih hâline geldiğine dikkat çeken Hakan Sancak, “Talebin özellikle güzellik, kişisel bakım, spor gi­yim, aksesuar ve ev yaşamı kate­gorilerinde belirgin bir yükseliş gösterdiği görülüyor. Yine de ka­tegoriden bağımsız olarak e-ti­caretin herkesin düzenli olarak başvurduğu bir alışveriş yönte­mi olduğunu, kullanıcı deneyi­minin, satın alma tercihlerinin belirleyicisi olduğunu söylemek mümkün. Doğru altyapı, hız­lı teslimat kurgusu ve iyileştiril­miş kullanıcı deneyimi, işletme ölçeğinden bağımsız olarak sa­tış performansına doğrudan etki ediyor. Bu yıl da rekor kıran top­lam işlem hacmi, Shopify’ın e-ti­carete başlamak için en doğru ve küresel ölçeklenmeye en yatkın altyapılardan biri olduğunu ka­nıtlıyor” dedi.

Sistem kolaylaştıkça rekabet artıyor

Günden güne kolaylaşan e-ti­carete girişin bu alandaki reka­beti de artırdığına dikkat çeken Byte Digital CEO’su Hakan San­cak, “Bu noktada performans op­timizasyonu, indirim dönemi hazırlığı gibi kritik farklılaştırı­cılar devreye giriyor. 2025 itiba­rıyla dünya çapında 500’den faz­la markaya hizmet veren ve Tür­kiye’nin bilinen markalarının Shopify süreçlerine danışman­lık hizmeti sunan Byte Digital, Avrupa’nın önde gelen Shopify ajanslarından biri hâline geldi” diye konuştu.

“Dijitalde hız kazanmanın önemi bir kez daha ortada”

Hakan Sancak, değerlendir­mesine şöyle devam etti: “Bu­güne dek birçok markaya Bla­ck Friday & Cyber Monday gibi yüksek hacimli dönemleri ke­sintisiz ve yüksek performanslı bir biçimde geçirebilmeleri için Shopify Plus uzmanlığı, mağaza hız optimizasyonu, reklam yö­netimi, veri analizi ve global bü­yüme gibi alanlarda teknik da­nışmanlık hizmetleri sunduk. Her yıl olduğu gibi bu yıl da in­dirim dönemi, dijital yatırım­lara hız vermenin ve profesyo­nel hizmet almanın önemini ortaya koydu. Byte Digital ola­rak işletmelerin e-ticaret stra­tejilerinde sürdürülebilir başa­rı ve istikrar kazandırabilmek için çalışmaya devam ediyo­ruz. Amacımız, dünya çapında binlerce satıcıyı yüz binlerce müşteriyle buluşturan Shopif­y’ın Türkiye’deki e-ticaret giri­şimleri tarafından da en yüksek performansla kullanılmasını kolaylaştırmak.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar