Blu TV isim değişikliğine gidiyor

Türkiye'nin önde gelen dijital yayın platformlarından BluTV, 2025 baharından itibaren "Max" adıyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

BluTV’den resmi açıklama

BluTV tarafından yapılan açıklamada, platformun isim değişikliği ve içerik stratejisiyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

“BluTV, 2025 baharında Max’e dönüşüyor. BluTV’de sevdiğiniz her şeye ek olarak daha kaliteli içerikler ve geliştirilmiş bir izleme deneyimi için geri sayım başlasın! Geliştirilmiş kişiselleştirme ve arama özelliklerinin yanı sıra, yerli ve yabancı diziler, hit filmler, gerçek suç, belgesel, reality, yemek, aile ve ev gibi kategorilerde genişletilmiş bir kütüphaneye erişim sağlayacaksınız.”

Üyelikler aynı şekilde devam edecek

Platform, mevcut BluTV üyeliklerinin Max döneminde de geçerliliğini koruyacağını açıkladı. BluTV, 2015 yılında Doğan Holding çatısı altında Aydın Doğan Yalçındağ tarafından kuruldu. Yerli ve yabancı içerikleriyle kısa sürede Türkiye’nin en popüler dijital platformlarından biri haline geldi. Ancak uluslararası ortaklıklar platformun tarihinde önemli dönüm noktaları oldu.

19 Ocak 2021’de Discovery, BluTV’nin %35 hissesini satın alarak şirketin küresel ölçekte büyümesine katkı sağladı. 6 Aralık 2023’te ise BluTV, Warner Bros-Discovery tarafından tamamen satın alındı. İsim değişikliği ve içerik stratejisindeki bu dönüşüm, platformun Warner Bros-Discovery çatısı altındaki yeni dönemiyle doğrudan bağlantılı.