BMD Başkanı Öncel: İndirimler satışları artırıyor ama bilançoları eritiyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, perakende sektöründe son dönemde artan indirim kampanyalarının satış hacmini büyütmesine rağmen işletme bilançolarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Bloomberg HT canlı yayınına katılan Öncel, ağustos ve eylül aylarında indirimli satışların toplam satışların yüzde 70-80’ini oluşturduğunu belirterek, “İndirimler, perakende sektörünün bilançosunu zayıflatıyor. 2026’da önceliğimiz maliyet yönetimi olmalı” dedi.

Öncel, döviz kurlarındaki dalgalanmanın yanı sıra hammadde ve işçilik maliyetlerindeki artışın firmaları zorladığını vurguladı:

“Maliyetler planladığımızın çok üzerinde artıyor. Hammadde fiyatı, işçilik artışı çok etkili oluyor. Firmalar çalışanlarını kaybetmek istemiyor. Buna karşın fiyatları çok sınırlı artırabiliyoruz. Maliyet artışını tam olarak fiyatlara yansıtamıyoruz. Sınırlı fiyat artırabilen bir perakende sektörü, fahiş kira artışlarıyla da karşı karşıya kalıyor.”