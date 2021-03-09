BMD Başkanı Öncel: Kısa çalışma ödeneği haziran sonuna kadar uzatılsın

Dernek olarak salgın sürecinde düzenledikleri anketlerle üye markaların nabzını tutmaya devam ettiklerini söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, şubat anketinde 166 üyeye ait 420 markanın 2020'de AVM ve caddelerdeki mağaza sayılarındaki değişimi araştırdıklarını bildirdi.

Üyelerin yüzde 57'sinin AVM'lerdeki mağaza sayısının azaldığını kaydeden Öncel, "Caddelerde mağaza sayısı azalan üyelerimizin oranı ise yüzde 30. Üyelerimizin yüzde 22'sinin AVM, yüzde 54'ünün cadde mağazalarının sayısında değişim olmadı. Salgın döneminin bütün olumsuz koşullarına rağmen yüzde 21'i AVM'lerde, yüzde 16'sı ise caddelerdeki mağaza sayılarını artırdı." açıklamasında bulundu.

"Genel gider yönetmeliğinin çıkarılmasını bekliyoruz"

Ortalama cirolar yüzde 50-60 düzeyindeyken mevcut kiralama koşulları ve genel gider yönetmeliği ile markaların devam edebilme gücünün her geçen gün azaldığını belirten Sinan Öncel, "Markalar için mağaza kiralama koşulları ve AVM'lerdeki ortak alan giderleri salgın sürecinde bir numaralı öncelik haline geldi. Mağazaların şubattaki ortalama ciroları tıpkı ocaktaki gibi yüzde 50-60 düzeyinde kaldı. Ortalama cirolar bu düzeydeyken, mevcut kiralama koşulları ile markalarımızın devam edebilme gücü her geçen gün azalıyor. Salgın döneminde AVM ve caddelerde kira düzenlemesi ile ilgili sorun ise giderek büyüyor. Ortak alan giderleri ile ilgili de markalarımızın mağduriyeti devam ediyor. Bu konunun mevzuatla düzenlenmesi gerekiyor. Konuyla ilgili genel gider yönetmeliğinin çıkarılmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kısa çalışma ödeneğinin Mart ayı sonunda biteceğini anımsatan Öncel, "Bu durum perakende sektörünü endişelendiriyor. Sektör ve özellikle markalarımız adına sayın Cumhurbaşkanımızdan ödeneğin haziran sonuna kadar uzatılması konusunu bir kez daha değerlendirmesini rica ediyoruz. Aksi takdirde önümüzdeki aydan itibaren mevcut istihdamı koruma konusunda çok büyük zorluklarla karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı.