BMD Başkanı Sinan Öncel: Hazır giyim ve ayakkabı, iç piyasada da alarm veriyor

BMD Başkanı Sinan Öncel, alım gücü daralan tüketicilerin gıda ve temel ihtiyaçlar dışındaki harcamaları giderek daha çok kıstığını söyledi. Öncel, “Anketimize katılan üyelerimizin yüzde 53’ü mart ayına göre nisanda adet satışlarının düştüğünü bildirdi. Adet satışlarının nisanda daraldığını beyan eden üyelerimizin oranı hazır giyimde yüzde 54, ayakkabıda yüzde 75’e ulaşıyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre giyim ve ayakkabı için mart ayında 135 milyar lira olan kartlı harcama, nisanda 110,6 milyar lirada kaldı. İlk dört aylara baktığımızda ise 2024’te 252 milyon 607 bin olan işlem adedinin bu yıl 239 milyon 456 bine düştüğü. Yemek kategorisindeki markalarımızın yüzde 100’ünün nisanda adet satışlarında artış dikkat çekiyor. Mart ayında 87,3 milyar lira olan yemek için kartlı harcama, nisanda 111,5 milyar liraya, 200 milyon 739 bin olan işlem adedi ise 246 milyon 649 bine yükseldi” dedi.

“Yaz bizim için zor geçecek”

BMD üyelerinin yüzde 58’inin Nisan 2024’e göre adet satışının düştüğünü, yüzde 75’inin de cirolardaki artışın TÜFE’nin altında kaldığını beyan ettiğini bildiren Öncel, “Kurban Bayramı ve tatil alışverişiyle birlikte haziranda adet satışları ve cirolarda artış bekliyoruz.

Temmuz ve ağustos aylarında özellikle tatil bölgelerinde turiste satışın cirolara önemli katkısı oluyordu. Ancak Türkiye yabancılara da pahalı geldiği için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da turiste satışların katkısı sınırlı kalacak. Yerli müşterinin alım gücündeki daralmayı da dikkate aldığımızda yaz aylarının perakende için zor geçeceğini söyleyebiliriz”