BMD Başkanlığı'na yeniden Sinan Öncel seçildi

19 Ekim 2019

BMD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen 387 markasını çatısı altında bulunduran BMD'nin Başkanı yeniden Sinan Öncel oldu. BMD’nin Olağanüstü Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Öncel, katılan üyelerin tamamının oyunu aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Öncel, yeni dönemde en büyük önceliklerinin e–ticaret olacağını belirterek, e-ticaret platformları üzerinden Türk markalarının Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülkeye yüksek katma değerli ürün ihraç ettiğini, sınır ötesi e-ticarette giyim, ayakkabı, züccaciye ve kozmetik ürünlerinin büyük payı bulunduğunu vurguladı.

Küçük ada devletleriyle birlikte e-ticaret yapılan ülke sayısının 230’a kadar çıktığını anlatan Öncel, “BMD çatısı altındaki markalarımızın bu kategorilerde çok önemli faaliyetleri bulunuyor. Hızla büyüyen bu pazardaki mevcut harcama eğilimleri markalarımızın önünde çok büyük fırsatlar olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Sinan Öncel, Bilişim Sanayicileri Derneği’nin verilerine göre Türkiye’de 2018’de e-ticaretin bir önceki yıla göre yüzde 42 büyüyerek 59,9 milyar TL’ye ulaştığını hatırlattı. Son 5 yılda ise Türkiye’de e-ticaret hacminin her yıl ortalama yüzde 33 büyüdüğünü aktaran Öncel, şunları kaydetti:

"Hızlı büyümeye rağmen ülkemizde e-ticaretin toplam perakende pazarına oranı yüzde 5,3 düzeyinde bulunuyor. Orana bakıldığında halen gelişmekte olan ülkelerin bile gerisindeyiz. Buna rağmen son iki yılda perakende kurye şirketlerinin büyümesine ve zincir hiper marketlerle e-ticaret platformlarının iş birliklerine şahit oluyoruz. Müşteri internetten alışverişin rahatlığına alıştı her şey ayağına gelsin istiyor.

Gelişmeler önümüzdeki süreçte ülkemizde e-ticaret hacminde hızlı büyüme trendinin devam edeceğini gösteriyor. Yeni dönemde e-ticaret bizim en önemli gündem başlığımızı oluşturacak ve gelecek planlarımızı bu gerçekten hareketle yapacağız. e-ticaretin yaygınlaşması AVM ve caddelerdeki mağazalarımızda ziyaretçi sayısının azalma riskini beraberinde getiriyor. Riski en aza indirmek için AVM ve caddelerdeki mevcut 70 bin civarındaki mağazamızı çekici hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile çok verimli iş birlikleri yaparken sorunlarımızı da hızla çözeceğimize inanıyorum.”

"Sınır ötesi e-ticaret 2020’de 994 milyar dolara ulaşacak"

Sinan Öncel, e-ticaretin sadece yerel ölçekte değil, küresel pazarlarda da BMD üyesi markalar için çok büyük fırsatlar barındırdığını kaydetti.

BMD üyesi markaların Temmuz 2019 itibarıyla yurt dışında toplam 4 bin 396 mağazası bulunduğunu hatırlatan Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yurt dışında bir yandan mağaza sayımızı arttırırken diğer taraftan ‘sınır ötesi e-ticaret’teki payımızı da büyüteceğiz. Dünyada 2016’da 401 milyar dolar olan, 2020’de ise 994 milyar dolara ulaşacağı öngörülen sınır ötesi e-ticarette giyim, ayakkabı, züccaciye ve kozmetik ürünlerinin büyük payı bulunuyor. e-ticaret platformları üzerinden Türk markaları Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülkeye yüksek katma değerli ürün ihraç ediyor. Küçük ada devletleriyle birlikte e-ticaret yapılan ülke sayısı 230’a kadar çıkıyor. Mevcut harcama eğilimleri bu kategorilerde büyük başarılara imza atan BMD üyesi markalarımızın önünde çok büyük fırsatlar olduğunu gösteriyor. Biz de bu fırsatları hem ‘yerel’ hem de ‘sınır ötesi’ pazarlarda en iyi şekilde değerlendirerek markalarımızın cirolarında e-ticaretin çarpan etkisi yapması için çaba göstereceğiz.”

BMD Olağanüstü Genel Kurulu'nda belirlenen yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul üyeleri şöyle:

"Başkan Sinan Öncel, Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeynova, Başkan Yardımcısı İsmail Kutlu, Başkan Yardımcısı Serdar Sunay, Başkan Yardımcısı Suzan Toplusoy, Alihan Hotiç, Fatih Akbacakoğlu, Hilal Suerdem, Jaklin Güner, Mete Sönmez, Mete Yurddaş, Murat Zaim, Mustafa Kamar, Nejdet Ayaydın, Osman Arar, Oya Sener, Ömer Taviloğlu, Seyid Nebati, Volkan Atik, Zeynep Doğan, Fatih Karaca, Nüket Filiba, Tolga Tatari, Yiğit Akgün, Zeynep Selgur. Denetim Kurulu üyeleri, Eren Çamurdan, Mete Metehan, Nuri Öztaşkın, Arda Nal, Haluk Özkarakaşlı, Hasan Erendemir. Etik Kurul üyeleri, Abdullah Kiğılı, Turgut Toplusoy, Saruhan Tan, Süleyman Orakçıoğlu, Yılmaz Yılmaz."