Boğaz’daki 3 köprüyü gören rezidanslar 250 milyon TL

Hamide HANGÜL

Türkler Holding tarafından bankadan alınan ve İstanbul’un en değerli lokasyonlarından Zincirlikuyu’da bulunan Çiftçi Towers’ta 111 daire satışa çıkartıldı. Boğadaki 3 köprüyü birden gören sismik deprem izolatörünün yer aldığı projede daire fiyatları 1.9 milyon dolardan (72 milyon TL) başlayıp, 6.5 milyon dolar (249.8 milyon TL) çıkıyor.

Toplam 292 bin metrekare inşaat alanına ve arsa hariç 450 milyon dolar yatırım değerine sahip proje, 25 bin metrekare taban alanına oturan, zemin altı 10, zemin üstü 45’er katlı iki kuleden oluşuyor. Çiftçi Towers Türkerler’de satışı devam eden birinci el konut stoku KDV avantajıyla satışa sunuluyor.

Oturum ağırlıklı

Türkerler Holding Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Satış ve Pazarlama Direktörü Dilek Karagöz, düzenlenen basın toplantısında, bankadan satın aldıkları 111 dairenin satışına 15 Ocak’ta başladıklarını ve satışların yüzde 20’sini gerçekleştirdiklerini, tapuların verildiğini söyledi. Projeden daha çok oturum ağırlıklı alım yapıldığını belirten Karagöz, “Bu hızla devam ederse, projenin satışını yıl sonu bitirmek istiyoruz.

111 stokta 3 + 1’den 5 + 1'e kadar seçenekler bulunuyor. Metrekare fiyatları alt katlarda 7 bin dolardan başlarken, 30 kat üstünde 13 bin dolara kadar çıkıyor. En çok tercih edilen dairelerimiz 3 + 1, yani 242 metrekare brüt olanlar daha hızlı gitti. 5 +1 dairelerimiz ise 300 metrekare. Satın almalar daha çok oturum amaçlı. Referansla da hızlı gidiyor. Herkes kendi tanıdıklarıyla aynı sitede olmak istiyor. Üst segment müşteri profili var. Avukat da tanınmış işadamı da var” diye konuştu.

“Satın almalar peşin”

Aidatların ise 35 bin TL ile 60 bin TL arasında değiştiğini söyleyen Karagöz, satışların tamamen peşin olduğunu belirterek, “Vademiz yok. Bitmiş bir proje olduğu ve hemen daire teslim ettiğimiz için satın alımlar peşin yapılıyor. Alıcılar yerli. İranlı 1-2 kişiden teklif aldık” dedi. Satışa çıkan 111 rezidans dairede fiyatların 1.9 milyon dolar ile 6.5 milyon dolar arasında olduğunu açıklayan Karagöz, kiralamaların da 7 bin dolardan başlayıp 15 bin dolara kadar çıktığını söyledi. Lüks segmentte yeni bir konut projesinin de olabileceğini söyleyen Karagöz, AVM projesinin de bu yıl açılmasının planlandığını, şu anda kiralamaya yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Mahall İstanbul 2025 yılı son çeyrekte açılacak

Türkerler Gayrimenkul Yönetim A.Ş.Genel Müdürü İhsan Salar, Türkerler’in yüklenici olduğu Çiftçi Towers’ta yer alan 40 bin metrekarelik kiralanabilir alanı olan AVM’de ise konsept çalışmalarının başladığını açıkladı. Yatırım değeri 160 milyon dolar olan AVM projesi ise 2025 yılının son çeyreğinde açılması bekleniyor Yaşam ve gastronomi merkezi olarak tasarlanan Mahall İstanbul’da, 200 mağaza yer alacak. İstanbul’un değerli lokasyonlarından Zincirlikuyu’da bulunan Çiftçi Towers Türkerler ise metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesinde konumlandı. İstanbul Havalimanı’na 35 kilometre mesafede.