Boğaziçi Üniversitesi’nde kurumsal itibar konuşulacak

27 Kasım 2019

‘’Kurumsal itibar yönetimi’’ konusuna bir iç görü ve bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenen zirvenin bu yılki açılış konuşmasını Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray gerçekleştirecek.

Kurumsal İtibarın Temelleri ve Liderin Rolü, Türkiye’de İtibarın Kaynağı, iç iletişimde, toplumda, medyada; ‘kurumsal itibar’ kavramının her açıdan ele alınacağı zirvede gün boyunca pazarlama, iletişim, itibar alnında farklı sektörlerden önde gelen isimlerin yanı sıra medyadan usta kalemler de konuşmacı olarak ağırlanacak.

Alanında uzman birçok konuşmacının katılacağı zirvenin açılış programında ise JTI Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Mehmet Ateş, Yapı Kredi Kurumsal İlişkiler Direktörü Arda Öztaşkın, Unilever Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilir İş ve İletişim Direktörü Ebru Şenel Erim, PepsiCo Türkiye ve Büyük Balkanlar Kurumsal İletişim Kıdemli Direktörü Esra İren ve Nestle Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu yer alacak.

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi Zirvesi 5 Aralık 2019, Perşembe günü Albert Long Hall’de düzenlenecek.