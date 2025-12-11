Bölgesel kalkınmanın kaldıracı kadın emeği olacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Kadınların ekonomik haya­ta katılımını ve sürdürülebi­lir bölgesel kalkınmayı des­teklemeyi amaçlayan proje­nin detayları Polat Enerjinin Stratejiden Sorumlu Direktö­rü (CSO) Aslı Kehale, KAGİ­DER Yönetim Kurulu Başka­nı Esra Bezircioğlu ve KAGİ­DER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol’un ka­tıldığı toplantıda paylaşıldı.

Projenin ilk durağı Armutlu

Polat Enerji’nin yerel kal­kınmaya yönelik ilk projesi­nin başlangıç noktası olan Armutlu’da, KAGİDER men­törlüğünde kurulan Armadis Kadın Girişimi ve Üretim Ko­operatifi, kadın emeğini gö­rünür kılmayı, kadınları üre­tim sürecinin aktif bir parçası haline getirmeyi ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendir­meyi hedefliyor. Koopera­tifin logosu ise bölgede yeti­şen ve simgesel bir bitki olan Karabaş Otu seçildi. Doğanın ruhunu ve bölgenin kültürel dokusunu yansıtan bu ilham, kadınların el emeğiyle üret­tikleri ürünlerde yeniden ha­yat buluyor. Kooperatif üyele­ri, el işlerinden broş tasarım­larına uzanan çalışmalarında bu simgeyi işleyerek hem ge­leneksel değerleri geleceğe taşıyor hem de bölgenin kim­liğini üretimlerine yansıtıyor.

Toplumsal kalkınmaya yö­nelik başlattıkları ‘Kadın Emeğiyle Geleceği Aydınlat’ projeleriyle Türkiye’deki ka­dın potansiyelini görünür kıl­mak amaçladıklarını kayde­den Polat Enerji Strateji So­rumlu Direktörü (CSO) Aslı Kehale, “KAGİDER ile attığı­mız bu adım, kadınların eko­nomik hayata kalıcı biçim­de katılmalarını destekleme vizyonumuzun en somut ör­neklerinden biridir. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ye­rel halkı, özellikle çocuklar ve kadınları destekleyerek sür­dürülebilir bir geleceğin inşa­sına katkı sunmayı hedefliyo­ruz. Kadınların iş gücüne ka­tıldığı, ürettiği ve ekonomik olarak güçlendiği bir toplum, sadece bugünü değil, gelece­ği de daha aydınlık kılacaktır” ifadelerini kullandı.

Proje farklı bölgelere yayılacak

Projenin kadınların üretim yoluyla güçlenmesine ivme kazandırdıklerını ve öncülük ettiklerini aktaran KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, “Kooperatifin kuruluşu, kadınların dayanışma içinde üretme gücünün ve yerel kalkınmaya katkı potansiyelinin en somut örneklerinden biri oldu. KAGİDER olarak biz, kooperatifin kuruluş aşamasından itibaren yasal süreçlerin takibinden iş modelinin oluşturulmasına, eğitim ve mentorluk desteğine kadar her adımda kadınların yanında yer aldık. Bu proje, sürdürülebilir bir model olarak kadın emeğiyle geleceği aydınlatma vizyonumuzu sahada hayata geçirdiğimiz önemli bir adım oldu. Bu modeli farklı bölgelerde de yaygınlaştırarak daha fazla kadının ekonomik hayata katılımına katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.