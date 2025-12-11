Bölgesel kalkınmanın kaldıracı kadın emeği olacak
Yenilenebilir enerji şirketlerinden Polat Enerji, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğinde hayata geçirdiği “Kadın Emeğiyle Geleceği Aydınlat” projesiyle bölgesel kalkınmayı teşvik etmeyi ve sürdürülebilir üretim modellerini yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Kadınların ekonomik hayata katılımını ve sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan projenin detayları Polat Enerjinin Stratejiden Sorumlu Direktörü (CSO) Aslı Kehale, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol’un katıldığı toplantıda paylaşıldı.
Projenin ilk durağı Armutlu
Polat Enerji’nin yerel kalkınmaya yönelik ilk projesinin başlangıç noktası olan Armutlu’da, KAGİDER mentörlüğünde kurulan Armadis Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi, kadın emeğini görünür kılmayı, kadınları üretim sürecinin aktif bir parçası haline getirmeyi ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi hedefliyor. Kooperatifin logosu ise bölgede yetişen ve simgesel bir bitki olan Karabaş Otu seçildi. Doğanın ruhunu ve bölgenin kültürel dokusunu yansıtan bu ilham, kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünlerde yeniden hayat buluyor. Kooperatif üyeleri, el işlerinden broş tasarımlarına uzanan çalışmalarında bu simgeyi işleyerek hem geleneksel değerleri geleceğe taşıyor hem de bölgenin kimliğini üretimlerine yansıtıyor.
Toplumsal kalkınmaya yönelik başlattıkları ‘Kadın Emeğiyle Geleceği Aydınlat’ projeleriyle Türkiye’deki kadın potansiyelini görünür kılmak amaçladıklarını kaydeden Polat Enerji Strateji Sorumlu Direktörü (CSO) Aslı Kehale, “KAGİDER ile attığımız bu adım, kadınların ekonomik hayata kalıcı biçimde katılmalarını destekleme vizyonumuzun en somut örneklerinden biridir. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel halkı, özellikle çocuklar ve kadınları destekleyerek sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Kadınların iş gücüne katıldığı, ürettiği ve ekonomik olarak güçlendiği bir toplum, sadece bugünü değil, geleceği de daha aydınlık kılacaktır” ifadelerini kullandı.
Proje farklı bölgelere yayılacak
Projenin kadınların üretim yoluyla güçlenmesine ivme kazandırdıklerını ve öncülük ettiklerini aktaran KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, “Kooperatifin kuruluşu, kadınların dayanışma içinde üretme gücünün ve yerel kalkınmaya katkı potansiyelinin en somut örneklerinden biri oldu. KAGİDER olarak biz, kooperatifin kuruluş aşamasından itibaren yasal süreçlerin takibinden iş modelinin oluşturulmasına, eğitim ve mentorluk desteğine kadar her adımda kadınların yanında yer aldık. Bu proje, sürdürülebilir bir model olarak kadın emeğiyle geleceği aydınlatma vizyonumuzu sahada hayata geçirdiğimiz önemli bir adım oldu. Bu modeli farklı bölgelerde de yaygınlaştırarak daha fazla kadının ekonomik hayata katılımına katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.