“BOPP filminde en büyük üreticiler arasında yer alacağız”

Güneş DOĞDU SOYLU

Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Fahri Özer, Süper Film’in Gaziantep lokasyonunda toplam 70 bin ton/yıl üretim kapasiteli üç BOPP üretim hattı, toplam 48 bin ton/yıl üretim kapasiteli iki BOPET üretim hattı, 6 bin ton/yıl kapasiteli CPP film hattı ve 39 bin ton/ yıl kapasiteli altı adet metalizasyon ünitesi bulunduğunu aktarırken ayrıca yılda 300 milyon metrekare yapışkan bant üretim kapasitesine ve BOPP ve BOPET filmler için 12 bin ton/yıl off-line kaplama hatlarının bulunduğunu açıkladı.

Verimlilik ve hızıyla siparişlerde öne çıkıyor

Fahri Özer, Süper Film’in ERP sistemine ait lojistik süreçlerini destekleyecek modüller kullanıldığını bununda izlenebilirlik, veri akışı ve hız açısından avantajlar sağladığını ifade etti. WMS ve ERP entegrasyonu ile üretim süreçlerinde siparişlerin daha hızlı ve daha doğru işlenmesi sağlanarak üretim hattındaki gecikmelerin azaltıldığına vurgu yapan Özer, “Stok seviyeleri gerçek zamanlı olarak takip ediliyor.

Üretim planlama ve kontrol süreci optimize ediliyor. Tüm bunlara bağlı olarak, WMS ve ERP entegrasyonu, envanter maliyetlerini, işgücü maliyetlerini ve üretim hatalarından kaynaklanan maliyetleri düşürmeye yardımcı oluyor. Müşteri memnuniyeti açısından da olumlu sonuçlarını görüyoruz. Müşterilere sipariş durumu ve teslimat bilgileri hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlanıyor” diye konuştu.

“Hedef pazarlarda payını artırmaya odaklandı”

Organik büyüme stratejilerini sürdürülebilir kılmak için Süper Film’in ESG dönüşüm çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiğine değinen Fahri Özer, “Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) gibi uluslararası kabul görmüş çerçevelerle uyumlu temel performans göstergelerini kullanarak sürdürülebilirlik performansını takip etmekte ve aynı zamanda bu konudaki ilerlemelerimizi düzenli olarak raporlamaktayız.

Üretim süreçlerinde verimliliğimizi arttırarak birim emisyon oranlarımızı iyileştirmek için sürekli gelişim çalışmaları yapıyoruz” dedi. Fahri Özer, kara yosunlarını kullanarak ürettikleri biyo içerikli inovatif BOPP ürünlerinin dünya çapında ödüle layık görüldüğünü söyleyerek, bu alanda yapacakları çalışmaları arttıracaklarını bildirdi.