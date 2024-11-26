Borçelik, güçlü bir gelecek için eşit fırsatlar sunmayı amaçlıyor

Borçelik, hem kendi ku­rumu hem de tüm sek­törler için Türkiye’nin ye­tişmiş kadın çalışan adayı havuzuna katkı sağlamak adına çalışmalarını sür­dürdüğünü açıkladı. Şirke­tin İnsan Kaynakları ve Ku­rumsal İletişim Direktörü Derya Demirer, “Borçelik olarak şu anda kadın çalışan oranımız yüzde 13. Tabii ki buralara neredeyse sıfırdan geldiğimizi unutmamak la­zım. Bu oran çelik sektörüne kıyasla şu an oldukça iyi du­rumda ve her yıl hedefleri­miz doğrultusunda bu sayıyı sürekli artırıyoruz” dedi.

Şirketin Global Compact üyesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEBs) imzacısı olduğunu sözlerine ekleyen Derya Demirer, ayrıca ES­CARUS İleri Derece Cinsiyet Eşitliği Sertifikası’na sahibi olduklarını belirtti.

Bunlarla beraber iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliği şartlarını de­ğerlendiren, dünya çapında lider bir sertifika programı olan EDGE (Equity, Diver­sity, and Gender Equality) Cinsiyet Sertifikası’nı alma­ya hak kazandıklarını da ifa­de eden Derya Demirer, bu sertifikaya sahip dünyadaki tek, Avrupa’daki ilk çelik üre­ticisi olduklarını vurguladı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik faaliyet­leri, kurumlarının bir taah­hüdü olarak gördüklerini dile getiren Derya Demirer, “Baş­ta Borçelik ve çelik sektörü olmak üzere, ülkemizin tüm sektörlerinde kadın istihda­mı oranını artırmaya yönelik faaliyetler göstermeyi, bu ta­ahhüdün en önemli parçala­rından biri olarak değerlen­diriyoruz” ifadesini kullandı.

“Öncelikli hedefimiz ‘erkek işi’ algısını kırmak”

Derya Demirer, Borçelik’te toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisinin, şirketin dahil olduğu Borusan Grubu’nun “Borusan eşittir” vizyonu ile şekillendiğini söyledi. Söz konusu stratejinin iki ana alana odaklandığını dile ge­tiren Demirer, bu odakları “Borçelik’te toplumsal cin­siyet eşitliğini sağlamak” ve paydaş iş birlikleri aracılığıy­la “Toplumsal cinsiyet eşit­liğini ana akım haline getir­mek” olarak açıkladı.

Derya Demirer, “Bu hedefler doğ­rultusunda şirketimizde ve sektörümüzde kadın istih­damını artıracak birçok giri­şim ve proje hayata geçiriyo­ruz. Özellikle bizim faaliyet gösterdiğimiz sektör, ‘erkek işi’ diye nitelendirilen mes­leklerden oluşuyor. Önce­likli hedefimiz bu algıyı kır­mak. Kadınların bu sektör­de yer alarak ‘hayatın olağan akışı dışında’ bir şey yaptığı düşüncesini tamamen orta­dan kaldırmak istiyoruz. Bu­nun için de önce kendimiz­den başlıyoruz” dedi.

“Çelik işçisi kadınlara öncülük ediyoruz”

Şirketin dönüşümü nokta­sında eğitime önem verdik­lerini kaydeden Derya De­mirer, 10 yıl önce Borçelik Teknik Akademi (BTA) adı verilen eğitim merkezini ha­yata geçirdiklerini anımsattı. BTA’da kurum içi eğitimler­le insan kaynağını en güncel yetkinliklerle donattıklarını belirten Derya Demirer, ay­rıca bu akademinin kadın is­tihdamı yaratan birçok pro­jeye de imza attığını ifade etti. Bu kapsamdaki çalışma­lardan “Kadına Güç İş Yok” projesine dikkat çeken Der­ya Demirer, projeyle iş gücü piyasasına erişim olanakları artırılmış, statüleri güçlen­dirilmiş kadınların yetiştiril­mesine olanak tanıdıklarını vurguladı.

Demirer, “2018 yı­lında başladığımız proje ile tavan vinci, hat, hadde ve ba­kım operatörü gibi daha bir­çok meslek dalında kadın ça­lışan yetiştirildi. Her fazı 2 ay süren eğitim programların­da adaylara, teorik ve pratik mesleki eğitimler verildi. Bu teknik eğitimler, kişisel geli­şim ve iş-yaşam dengesi eği­timleri ve koçluk program­ları ile desteklendi. Teknik eğitim, yetkinlik gelişimi ve sertifikasyon süreci sonu­cunda 26 kadın çalışan Bor­çelik personel kadrosuna dâ­hil edildi. Şu an bu sayı 40’ı buldu. Proje ile Türkiye’nin ağır sanayideki ilk çelik işçi­si kadınlarının göreve başla­masına öncülük edildi” dedi.