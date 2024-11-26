Borçelik, güçlü bir gelecek için eşit fırsatlar sunmayı amaçlıyor
Kadın çalışan sayısının düşük olduğu çelik sektöründe yüzde 13 kadın çalışan oranına ulaşan Borçelik, her yıl bu sayıyı artırmayı hedefliyor. “Kadına Güç İş Yok” diyen şirket, kadınların iş gücü piyasasına erişim olanakları artırmayı hedefliyor.
Borçelik, hem kendi kurumu hem de tüm sektörler için Türkiye’nin yetişmiş kadın çalışan adayı havuzuna katkı sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Şirketin İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Derya Demirer, “Borçelik olarak şu anda kadın çalışan oranımız yüzde 13. Tabii ki buralara neredeyse sıfırdan geldiğimizi unutmamak lazım. Bu oran çelik sektörüne kıyasla şu an oldukça iyi durumda ve her yıl hedeflerimiz doğrultusunda bu sayıyı sürekli artırıyoruz” dedi.
Şirketin Global Compact üyesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEBs) imzacısı olduğunu sözlerine ekleyen Derya Demirer, ayrıca ESCARUS İleri Derece Cinsiyet Eşitliği Sertifikası’na sahibi olduklarını belirtti.
Bunlarla beraber iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliği şartlarını değerlendiren, dünya çapında lider bir sertifika programı olan EDGE (Equity, Diversity, and Gender Equality) Cinsiyet Sertifikası’nı almaya hak kazandıklarını da ifade eden Derya Demirer, bu sertifikaya sahip dünyadaki tek, Avrupa’daki ilk çelik üreticisi olduklarını vurguladı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri, kurumlarının bir taahhüdü olarak gördüklerini dile getiren Derya Demirer, “Başta Borçelik ve çelik sektörü olmak üzere, ülkemizin tüm sektörlerinde kadın istihdamı oranını artırmaya yönelik faaliyetler göstermeyi, bu taahhüdün en önemli parçalarından biri olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.
“Öncelikli hedefimiz ‘erkek işi’ algısını kırmak”
Derya Demirer, Borçelik’te toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisinin, şirketin dahil olduğu Borusan Grubu’nun “Borusan eşittir” vizyonu ile şekillendiğini söyledi. Söz konusu stratejinin iki ana alana odaklandığını dile getiren Demirer, bu odakları “Borçelik’te toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak” ve paydaş iş birlikleri aracılığıyla “Toplumsal cinsiyet eşitliğini ana akım haline getirmek” olarak açıkladı.
Derya Demirer, “Bu hedefler doğrultusunda şirketimizde ve sektörümüzde kadın istihdamını artıracak birçok girişim ve proje hayata geçiriyoruz. Özellikle bizim faaliyet gösterdiğimiz sektör, ‘erkek işi’ diye nitelendirilen mesleklerden oluşuyor. Öncelikli hedefimiz bu algıyı kırmak. Kadınların bu sektörde yer alarak ‘hayatın olağan akışı dışında’ bir şey yaptığı düşüncesini tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz. Bunun için de önce kendimizden başlıyoruz” dedi.
“Çelik işçisi kadınlara öncülük ediyoruz”
Şirketin dönüşümü noktasında eğitime önem verdiklerini kaydeden Derya Demirer, 10 yıl önce Borçelik Teknik Akademi (BTA) adı verilen eğitim merkezini hayata geçirdiklerini anımsattı. BTA’da kurum içi eğitimlerle insan kaynağını en güncel yetkinliklerle donattıklarını belirten Derya Demirer, ayrıca bu akademinin kadın istihdamı yaratan birçok projeye de imza attığını ifade etti. Bu kapsamdaki çalışmalardan “Kadına Güç İş Yok” projesine dikkat çeken Derya Demirer, projeyle iş gücü piyasasına erişim olanakları artırılmış, statüleri güçlendirilmiş kadınların yetiştirilmesine olanak tanıdıklarını vurguladı.
Demirer, “2018 yılında başladığımız proje ile tavan vinci, hat, hadde ve bakım operatörü gibi daha birçok meslek dalında kadın çalışan yetiştirildi. Her fazı 2 ay süren eğitim programlarında adaylara, teorik ve pratik mesleki eğitimler verildi. Bu teknik eğitimler, kişisel gelişim ve iş-yaşam dengesi eğitimleri ve koçluk programları ile desteklendi. Teknik eğitim, yetkinlik gelişimi ve sertifikasyon süreci sonucunda 26 kadın çalışan Borçelik personel kadrosuna dâhil edildi. Şu an bu sayı 40’ı buldu. Proje ile Türkiye’nin ağır sanayideki ilk çelik işçisi kadınlarının göreve başlamasına öncülük edildi” dedi.