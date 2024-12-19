Bosch, MEC Optimize ile buhar kazanlarında verimli işletim sağlıyor

Bosch Home Comfort Group Satış İş Geliştirme Müdürü Denizer ATLI

Bosch buhar kazanı sistem­lerinde Endüstri 4.0 bulu­şuyor. Sistemlerin güveni­lir, verimli çalışması için de akıllı kontrol konseptleri oluşturuyor. İlk olarak kazan ve bağlı tüm sistem­lerdeki verileri tek bir noktada top­layan ve analiz eden MEC Optimi­ze, enerji tüketimindeki herhangi bir artışı belirler ve buna göre ka­zan işletim modunu değerlendirir.

Örnek olarak besleme suyu kalite­sindeki iletkenlik ya da sertlik ar­tışının dönemsel artışından dolayı artan blöf oranlarının artışı konu­sunda kazan operatörünü uyara­cak ve gerekli önlemler konusun­da yönlendirir. Ekipman yıpranma tahminleri de işletime özel olarak yapılır ve kestirimci bakım planla­masına olanak verir.

Buhar kazanı sistemleri temelde kazan, brülör ve degazörden oluşur

Gıdada pişirme, tekstilde boya­ma, araç lastiklerinde vulkanizas­yon, kâğıtta kurutma, ilaçlarda ste­rilizasyon… Modern dünyada her gün kullandığımız ürünlerin üre­timlerinde proses ısısı kullanılıyor. Bu ısı sanayi devrimini de başlatan yüksek ısı taşıma kapasitesi, taşını­mı ve kontrolü kolay buhar ile sağ­lanıyor. Buhar elde etmenin en ve­rimli ve etkin yollarından birisi de buhar kazanlarıdır.

Buhar kazanı sistemleri en temelde kazan, brülör ve degazörden oluşan sistemlerdir. Brülörde yanan yakıt ile basınçlı kap olan kazan içine degazörde ok­sijenden arındırılarak beslenen su, buhar fazına getirilir ve kontrollü bir vana ile üretilen ısı, buhar hat­larına iletilir. Tabii ki de proses ihti­yaçlarına ve kapsamına göre buhar sistemleri bu temelin üzerine bir­çok komponent ekleniyor.

MEC Optimizenin güvenliği, çok aşamalı log-in yapısı ile sağlanır

Bosch’un dijital verimlilik asis­tanı MEC Optimize, kazan seviye elektrodu, buhar vanası gibi kaza­nı ve dolayısıyla prosesi durduran ekipmanları kullanım koşullarına göre değerlendirip planlı duruşlar­da müdahale edilmesini kolaylaş­tırır. Son olarak da genelden en in­ce detaya kadar olan bu bakışı ister uzaktan kullanıcı kendisi herhangi bir internete bağlı cihazdan izleye­bilir; ister servis partneri uzaktan ulaşarak en ücra köşedeki üretim tesisine saniyeler içinde tam ha­kimiyetle hizmet sağlayabilir. Bu sistemin güvenliği ise hem dijital olarak çok aşamalı log-in yapısı ile hem de kazan kontrol panosu üze­rindeki fiziki bağlantı aktivasyon şalteri ile maksimum düzeyde sağ­lanır.

Kazan kurulumunda güvenlik, verimlilik ve güvenilirlik önemli

Buhar kazanı kurulumu ya­parken en önemli 3 kriter; güven­lik, verimlilik ve güvenilirlik ola­rak tanımlanır. Bunlardan ilki olan güvenlik bir buhar sisteminin ol­mazsa olmaz bir parçasıdır. Buhar sistemleri iş güvenliği açısından gerekli önlemler alınmaz ise olduk­ça tehlikeli sonuçlara neden olabi­lir. Bu yüzden buhar kazanlarında EN12953 normlarına göre 72 saat gözetimsiz işletme sağlanması ol­dukça kritiktir.

Buhar sistemleri uzun yıllar bo­yunca çalışması için kurulan sis­temlerdir. Bu yüzden ilk yatırım ya­pılırken verimlilik kısmı her zaman göz önünde bulundurulması gere­kiyor. 15-20 yıl süresince çalışacak bir buhar kazanının toplam satın alma maliyetini göz önüne alacak olur isek, buradaki ilk yatırım mali­yeti toplam satın alma maliyetinin yüzde 10’u seviyesinde olmaktadır. Bu yüzden buhar kazanı yatırımı yapılırken ilk yatırımdan ziyade iş­letim maliyetleri daha dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır.

Kazanların uzun yıllar sorunsuz çalışması kritik önem arz eder

Kazanların uzun yıllar boyunca minimum arıza ile sorunsuz çalış­ması işletmeler için çok kritiktir. Sürekli arıza, işletmelerde, üretim veya ürün kaybı, ilave arıza ve ba­kım maliyetleri olarak geri döne­cektir. Bu yüzden kazan sistemle­rinde güvenilirlik çok önemlidir. Kazanın ilk üretim sırasında kay­nak kalitesinden başlayarak, doğru kazana uygun bir otomasyon siste­mi ile işletim, su kalitesinin düzenli olarak takibi ve periyodik bakımlar, bir buhar kazanının güvenilirlik se­viyesini arttırarak, uzun yıllar so­runsuz çalışmasını sağlar.

Bit planlama kitabı tüm buhar teknolojisi detaylarını içeriyor

Bunların yanı sıra Bosch, buhar ile ilgili akla gelen yukarıdaki bahsi geçen sorular ve daha birçoğu için 150 yılı aşkın endüstriyel ısıtma tecrübesini aktardığı bit planlama kitabı bir araya getirdi. Buhar sisteminin temellerinden en ince detaylarına kadar açıklayan bu kitapta, planlamadan başlayarak hata önlemeye kadar birçok tavsiyeyi, günümüz endüstrisinin buhar teknolojisini ve bunu en verimli şekilde uygulayacak bilgiler bulunuyor. Tabii ki Bosch’un ürün ve hizmetleri ile bunları size nasıl sağladığını da içerisinde barındırıyor.