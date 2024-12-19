Bosch, MEC Optimize ile buhar kazanlarında verimli işletim sağlıyor
Bosch, bir sistem tedarikçisi olarak proseslerin ihtiyacına birebir uygun çözümleri endüstrinin hizmetine sunuyor. Dijital verimlilik asistanı MEC Optimize ile de bahsedilen üç önemli kriter olan güvenlik, verimlilik ve güvenilirliğe kapsayıcı bir bakış açısıyla katkı sağlıyor.
Bosch Home Comfort Group Satış İş Geliştirme Müdürü Denizer ATLI
Bosch buhar kazanı sistemlerinde Endüstri 4.0 buluşuyor. Sistemlerin güvenilir, verimli çalışması için de akıllı kontrol konseptleri oluşturuyor. İlk olarak kazan ve bağlı tüm sistemlerdeki verileri tek bir noktada toplayan ve analiz eden MEC Optimize, enerji tüketimindeki herhangi bir artışı belirler ve buna göre kazan işletim modunu değerlendirir.
Örnek olarak besleme suyu kalitesindeki iletkenlik ya da sertlik artışının dönemsel artışından dolayı artan blöf oranlarının artışı konusunda kazan operatörünü uyaracak ve gerekli önlemler konusunda yönlendirir. Ekipman yıpranma tahminleri de işletime özel olarak yapılır ve kestirimci bakım planlamasına olanak verir.
Buhar kazanı sistemleri temelde kazan, brülör ve degazörden oluşur
Gıdada pişirme, tekstilde boyama, araç lastiklerinde vulkanizasyon, kâğıtta kurutma, ilaçlarda sterilizasyon… Modern dünyada her gün kullandığımız ürünlerin üretimlerinde proses ısısı kullanılıyor. Bu ısı sanayi devrimini de başlatan yüksek ısı taşıma kapasitesi, taşınımı ve kontrolü kolay buhar ile sağlanıyor. Buhar elde etmenin en verimli ve etkin yollarından birisi de buhar kazanlarıdır.
Buhar kazanı sistemleri en temelde kazan, brülör ve degazörden oluşan sistemlerdir. Brülörde yanan yakıt ile basınçlı kap olan kazan içine degazörde oksijenden arındırılarak beslenen su, buhar fazına getirilir ve kontrollü bir vana ile üretilen ısı, buhar hatlarına iletilir. Tabii ki de proses ihtiyaçlarına ve kapsamına göre buhar sistemleri bu temelin üzerine birçok komponent ekleniyor.
MEC Optimizenin güvenliği, çok aşamalı log-in yapısı ile sağlanır
Bosch’un dijital verimlilik asistanı MEC Optimize, kazan seviye elektrodu, buhar vanası gibi kazanı ve dolayısıyla prosesi durduran ekipmanları kullanım koşullarına göre değerlendirip planlı duruşlarda müdahale edilmesini kolaylaştırır. Son olarak da genelden en ince detaya kadar olan bu bakışı ister uzaktan kullanıcı kendisi herhangi bir internete bağlı cihazdan izleyebilir; ister servis partneri uzaktan ulaşarak en ücra köşedeki üretim tesisine saniyeler içinde tam hakimiyetle hizmet sağlayabilir. Bu sistemin güvenliği ise hem dijital olarak çok aşamalı log-in yapısı ile hem de kazan kontrol panosu üzerindeki fiziki bağlantı aktivasyon şalteri ile maksimum düzeyde sağlanır.
Kazan kurulumunda güvenlik, verimlilik ve güvenilirlik önemli
Buhar kazanı kurulumu yaparken en önemli 3 kriter; güvenlik, verimlilik ve güvenilirlik olarak tanımlanır. Bunlardan ilki olan güvenlik bir buhar sisteminin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Buhar sistemleri iş güvenliği açısından gerekli önlemler alınmaz ise oldukça tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Bu yüzden buhar kazanlarında EN12953 normlarına göre 72 saat gözetimsiz işletme sağlanması oldukça kritiktir.
Buhar sistemleri uzun yıllar boyunca çalışması için kurulan sistemlerdir. Bu yüzden ilk yatırım yapılırken verimlilik kısmı her zaman göz önünde bulundurulması gerekiyor. 15-20 yıl süresince çalışacak bir buhar kazanının toplam satın alma maliyetini göz önüne alacak olur isek, buradaki ilk yatırım maliyeti toplam satın alma maliyetinin yüzde 10’u seviyesinde olmaktadır. Bu yüzden buhar kazanı yatırımı yapılırken ilk yatırımdan ziyade işletim maliyetleri daha dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır.
Kazanların uzun yıllar sorunsuz çalışması kritik önem arz eder
Kazanların uzun yıllar boyunca minimum arıza ile sorunsuz çalışması işletmeler için çok kritiktir. Sürekli arıza, işletmelerde, üretim veya ürün kaybı, ilave arıza ve bakım maliyetleri olarak geri dönecektir. Bu yüzden kazan sistemlerinde güvenilirlik çok önemlidir. Kazanın ilk üretim sırasında kaynak kalitesinden başlayarak, doğru kazana uygun bir otomasyon sistemi ile işletim, su kalitesinin düzenli olarak takibi ve periyodik bakımlar, bir buhar kazanının güvenilirlik seviyesini arttırarak, uzun yıllar sorunsuz çalışmasını sağlar.
Bit planlama kitabı tüm buhar teknolojisi detaylarını içeriyor
Bunların yanı sıra Bosch, buhar ile ilgili akla gelen yukarıdaki bahsi geçen sorular ve daha birçoğu için 150 yılı aşkın endüstriyel ısıtma tecrübesini aktardığı bit planlama kitabı bir araya getirdi. Buhar sisteminin temellerinden en ince detaylarına kadar açıklayan bu kitapta, planlamadan başlayarak hata önlemeye kadar birçok tavsiyeyi, günümüz endüstrisinin buhar teknolojisini ve bunu en verimli şekilde uygulayacak bilgiler bulunuyor. Tabii ki Bosch’un ürün ve hizmetleri ile bunları size nasıl sağladığını da içerisinde barındırıyor.