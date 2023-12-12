Boyada hacim 1 milyon tona yaklaştı

Başta elektrostatik toz boya, ahşap boya-verniklerde Avrupa’nın lider tedarikçisi konumunda olan Türkiye boya sanayii, küresel bir zirveye ev sahipliği yaptı. Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) tarafından Chem Media organizatörlüğünde düzenlenen 9. Uluslararası Paintistanbul & Turkcoat Kongresi ve Sergisi’nde 71’i yurt dışından olmak üzere bin 425 ziyaretçi kongreye katılım gösterdi.

Zirvede, 192 milyar dolarlık küresel boya pazarının hacimsel olarak yüzde 2’sini temsil eden boya sektörünün geleceği masaya yatırıldı. Toplam 350 üretici firmanın bulunduğu Türkiye boya sektörü, Avrupa’da 5’inci sırada yer alıyor. BOSAD Başkanı Kenan Baytaş, “192 milyar dolarlık dünya boya sektörü pazarından aldığımız pay yüzde 2’ye ulaştı.

1 milyon tona yaklaşan toplam hacmiyle Türk boya sektörümüz bugün her koşulda dünyada yerini koruyabilecek bir güce sahip" dedi. Türk boya sanayisinin ihracatta önemli bir ivme kazandığını ifade eden Baytaş, iç pazarda ise artan fiyatlar nedeniyle tüketimin tonaj bazında düştüğünü belirtti.

2022 yılı sonunda özellikle inşaat boyaları pazarının tonaj bazında yüzde 8 daralarak 580 bin ton olduğunu kaydeden Baytaş, "2023 yılında da daralma devam etti. 2023 yılında da hem inşaat hem de sanayi boyaları alt pazarları için cirosal olarak değerinin artmaya devam edeceğini, hacimsel daralmanın ise süreceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu. BOSAD Başkan Vekili ve Fuar ve Kongre Çalışma Grubu Başkanı Hakan Ünel ise fuar ve kongre etkinlikleri ile boya sektöründe Türkiye’yi bölgede boya teknolojileri merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.