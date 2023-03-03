Boyner'den depremzede için "Mor Yerleşke" projesine destek

Boyner Grup'tan yapılan açıklamada; şirketin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin "bir demokrasi ve insan hakları meselesi" olduğu inancıyla uzun yıllardır kadınların eşit, adil ve özgür bir hayat sürdürebilmesi için hassasiyetle çalıştığı vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Dünya Kadınlar Günü'nü bu konuda seslerini daha gür çıkardıkları bir gün olarak ele aldıklarını aktararak, "6 Şubat'tan beri aklımız, kalbimiz her an deprem bölgesinde.

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acısı hepimizin canını öyle yakıyor ki her şeyden önce yaralarımıza çare bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Ümit Boyner, deprem haberini aldıkları andan itibaren bölgeye ayni ve maddi yardım ulaştırmak için tüm güçleriyle çabaladıklarını, yaşanan afet sonrası hayata dönmek için vatandaşlar olarak iş birliği ve dayanışma içinde olmanın gücüne inandıklarını kaydetti.

"Kadın iyileşirse dünya iyileşir"

Bu inançla Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun Mor Yerleşke projesiyle bölgedeki kadınlara destek vermek için yola çıktıklarını aktaran Boyner, "Emzirme odaları, çocuklar için aktivite alanları, psikolojik danışmanlık ve daha birçok desteği barındıracak yapıları ile depremden etkilenen kadınlarımızın, çocuklarımızın, yaşı nedeniyle bakıma ihtiyaç duyan büyüklerimizin, engelli bireylerin koşullarını iyileştirmeye, en temel ihtiyaçlarını sağlayarak psikososyal açıdan güvenli alanlar yaratmamıza imkân verecek Mor Yerleşkeler ile uzun süreli bir desteğin başlangıç adımını atmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı. Boyner, ilk etapta 14 adetle destek oldukları ve ilkini Kahramanmaraş'ta hayata geçirecekleri rehabilitasyon ünitelerinin sayısını çoğaltmak için herkesi projeye destek vermeye davet etti. Boyner, "Çünkü biliyoruz ki kadın iyileşirse dünya iyileşir” değerlendirmesinde bulundu.