Bozdemir: Kaynaklar boş projelere gitti hazır giyim ihracatı geriledi

Hamit VAROL

Türkiye’nin ihracat lo­komotifi hazır giyim ve konfeksiyon sektö­rü kan kaybetmeye devam edi­yor. 2022’nin şubat ayında 21,2 milyar dolar olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yıllık ihracatı 2026 itibarıyla yüzde 21’lik kayıpla 16,6 mil­yar dolara geriledi. İhracatçılar yaşanan bu düşüşü küresel je­opolitik gerilim, düşük kur po­litikası ve maliyet artışlarına bağlıyor. Ancak İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracat­çı Birlikleri (İHKİB) başkanlı­na aday olan Timur Bozdemir, ihracattaki yaşanan düşüşün nedeninin mevcut yönetim ol­duğunu iddia etti.

“Mevcut düzen bile sürdürülemez”

6 Nisan’da yapılacak se­çimlerde başkanlık koltuğu için İHKİB Başkan Yardımcı­sı Mustafa Paşahan’la yarışa­cak olan Bozdemir, “Hazır gi­yim sektörü, bağlı bulunduğu 27 sektör arasında ihracat per­formansında son sıraya kadar gerilemiş durumda. Oysa kur aynı, asgari ücret aynı, enerji maliyetleri benzer… Peki ne­den biz sonuncuyuz? Bu soru­nun cevabını mevcut yönetim veremiyor” açıklamasını yap­tı. İHKİB’in 4 yıldır vekaleten yönetildiğini iddia eden Boz­demir, “Bu 4 yılın sonunda sek­törün toplam ihracatında geri­leme yaşanıyor. Buna rağmen kaynakların yüzde 70’inden fazlası somut çıktısı olmayan projelere aktarılmış. Türk Ti­caret Bankası girişimi, Dijital Dönüşüm Merkezi, içi boş ti­caret heyetleri… Bunların hiç­birinin sektöre ölçülebilir kat­kısı yok. Açık konuşayım: kay­nak yönetimi bu kadar zayıf bir yapı bırakın ihracatı büyütme­yi, mevcut düzeni bile sürdüre­mez” ifadelerini kullandı.

“Avrupalı müşterileri kaybettik”

Mevcut yönetimin politi­kalarını eleştiren Bozdemir, başarısızlığın çok kolay önle­nebileceğini iddia eden Boz­demir, “Yönetim kurulunun önemli bir kısmı zamanın­da değişim talep etti. Ama bu talep dikkate alınmadı. Bu­nun yerine tamamen kontrol edilebilir bir yapı tercih edil­di. Bugün geldiğimiz nokta­da sektörün son 5 yılda pazar kaybı hızlandı. Avrupa’daki ana müşterilerin önemli bir kısmını kaybettik. Bunun se­bebi maliyetler değil. Bunun sebebi vizyonsuzluk. Yöne­tim kendi iç dengelerini ko­rumayı, sektörü büyütmenin önüne koydu. Yani kişisel he­defler, kurumsal hedeflerin önüne geçti” değerlendirme­sinde bulundu.

“1,5 yılda sorunları çözeriz”

Başkan seçilmesi halinde hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki sorunları 1,5 yıl içinde çözeceklerini iddia eden Bozdemir, “Vakti gelmiş ölüm dışında çözülemeyecek sorun yoktur. Liyakat esaslı bir ekiple yola çıkıyoruz. Her biri kendi alanında en az 15– 20 yıl tecrübeye sahip isim­ler. Ama gerçekçi olalım; bir enkaz devralıyoruz. Öncelik­le çöküşü durdurmamız gere­kiyor. İlk 6 ayda mali disiplin sağlayacağız, gereksiz harca­maları en az yüzde 40 oranın­da keseceğiz. Ardından 12–18 aylık süreçte altyapıyı yeni­den kuracağız. Çıkış strateji­miz net: Dijitalleşme, doğru hedef pazarlara yeniden gi­riş, katma değerli üretim. Bu­gün dünya ticaretinin yüzde 65’i dijital kanallardan dönü­yor. Bizim bu oranımız yüzde 15 seviyesinde. İşte asıl fırsat burada” dedi.

"Elimizi güçlendirecek adımlar atacağız”

Serbest ticaret anlaşmala­rı ve gümrük düzenlemeleri konusunda yaklaşımlarını da açıklayan Bozdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Devletimizle tam bir koordinasyon içinde çalışacağız. Serbest ticaret an­laşmalarının hızlanması için gerekli teknik altyapıyı sağla­yacağız. Özellikle Mısır ve Av­rupa Birliği ile rekabette eli­mizi güçlendirecek adımların atılması için tüm gücümüz­le çalışacağız. Ayrıca gümrük düzenlemelerinde sektörü­müzün rekabet gücünü artıra­cak her adımı destekleyeceğiz. Ülkemizde üretilmeyen ham­maddelere hızlı erişim sağla­yarak üreticimizin elini güç­lendireceğiz. Biz üreticimizi asla çaresiz bırakmayacağız.”

“Pazarlar için özel ticari komiteler kuracağız”

Timur Bozdemir, seçilmesi halinde ihracat pazarları konusunda izleyeceği stratejiyi paylaştı. Bozdemir, “Biz bekleyen değil, giden olacağız. Dünyadaki tüm güçlü ekonomileri hedef pazar olarak belirleyeceğiz. Her biri için özel ticari komiteler kuracağız. O pazarı bilen, o pazarda savaşmış, o pazarı fethetmeyi bilen ekipler oluşturacağız. Türk üreticisi artık fırsat beklemeyecek. Fırsatı gidip alacak” diye konuştu.

Üretim altyapısı ve finansman konusunda üreticilere destek olacaklarını da ifade eden Bozdemir, “Üreticimizin sırtındaki yükü görüyoruz. Makine ve ekipman yatırımlarını uzun vadeli leasing finansmanı ile destekleyeceğiz. Üreticimiz eski makinelerle rekabet etmeye zorlanmayacak. Çünkü modern savaş eski silahlarla kazanılmaz. Güçlü altyapı, güçlü rekabet demektir. Ayrıca Eximbank kredilerinin sadece günü kurtaran değil, geleceği kuran krediler haline gelmesini sağlayacağız. Bu sektör uzun zamandır yatırım almıyor. Biz bu durumu değiştireceğiz. Bu sektörde yeniden yatırım başlayacak” şeklinde konuştu.