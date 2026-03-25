Bozdemir: Kaynaklar boş projelere gitti hazır giyim ihracatı geriledi
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2022’nin şubat ayı itibarıyla 21,2 milyar dolar olan yıllık ihracatı 2026’da 16,6 milyar dolara geriledi. İHKİB Başkanlığına aday Timur Bozdemir, ihracattaki düşüşü mevcut yönetimin politikalarına bağladı. Bozdemir, “Kur aynı, asgari ücret aynı. Ancak kaynaklar somut çıktısı olmayan projelere gitti” dedi.
Hamit VAROL
Türkiye’nin ihracat lokomotifi hazır giyim ve konfeksiyon sektörü kan kaybetmeye devam ediyor. 2022’nin şubat ayında 21,2 milyar dolar olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yıllık ihracatı 2026 itibarıyla yüzde 21’lik kayıpla 16,6 milyar dolara geriledi. İhracatçılar yaşanan bu düşüşü küresel jeopolitik gerilim, düşük kur politikası ve maliyet artışlarına bağlıyor. Ancak İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) başkanlına aday olan Timur Bozdemir, ihracattaki yaşanan düşüşün nedeninin mevcut yönetim olduğunu iddia etti.
“Mevcut düzen bile sürdürülemez”
6 Nisan’da yapılacak seçimlerde başkanlık koltuğu için İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan’la yarışacak olan Bozdemir, “Hazır giyim sektörü, bağlı bulunduğu 27 sektör arasında ihracat performansında son sıraya kadar gerilemiş durumda. Oysa kur aynı, asgari ücret aynı, enerji maliyetleri benzer… Peki neden biz sonuncuyuz? Bu sorunun cevabını mevcut yönetim veremiyor” açıklamasını yaptı. İHKİB’in 4 yıldır vekaleten yönetildiğini iddia eden Bozdemir, “Bu 4 yılın sonunda sektörün toplam ihracatında gerileme yaşanıyor. Buna rağmen kaynakların yüzde 70’inden fazlası somut çıktısı olmayan projelere aktarılmış. Türk Ticaret Bankası girişimi, Dijital Dönüşüm Merkezi, içi boş ticaret heyetleri… Bunların hiçbirinin sektöre ölçülebilir katkısı yok. Açık konuşayım: kaynak yönetimi bu kadar zayıf bir yapı bırakın ihracatı büyütmeyi, mevcut düzeni bile sürdüremez” ifadelerini kullandı.
“Avrupalı müşterileri kaybettik”
Mevcut yönetimin politikalarını eleştiren Bozdemir, başarısızlığın çok kolay önlenebileceğini iddia eden Bozdemir, “Yönetim kurulunun önemli bir kısmı zamanında değişim talep etti. Ama bu talep dikkate alınmadı. Bunun yerine tamamen kontrol edilebilir bir yapı tercih edildi. Bugün geldiğimiz noktada sektörün son 5 yılda pazar kaybı hızlandı. Avrupa’daki ana müşterilerin önemli bir kısmını kaybettik. Bunun sebebi maliyetler değil. Bunun sebebi vizyonsuzluk. Yönetim kendi iç dengelerini korumayı, sektörü büyütmenin önüne koydu. Yani kişisel hedefler, kurumsal hedeflerin önüne geçti” değerlendirmesinde bulundu.
“1,5 yılda sorunları çözeriz”
Başkan seçilmesi halinde hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki sorunları 1,5 yıl içinde çözeceklerini iddia eden Bozdemir, “Vakti gelmiş ölüm dışında çözülemeyecek sorun yoktur. Liyakat esaslı bir ekiple yola çıkıyoruz. Her biri kendi alanında en az 15– 20 yıl tecrübeye sahip isimler. Ama gerçekçi olalım; bir enkaz devralıyoruz. Öncelikle çöküşü durdurmamız gerekiyor. İlk 6 ayda mali disiplin sağlayacağız, gereksiz harcamaları en az yüzde 40 oranında keseceğiz. Ardından 12–18 aylık süreçte altyapıyı yeniden kuracağız. Çıkış stratejimiz net: Dijitalleşme, doğru hedef pazarlara yeniden giriş, katma değerli üretim. Bugün dünya ticaretinin yüzde 65’i dijital kanallardan dönüyor. Bizim bu oranımız yüzde 15 seviyesinde. İşte asıl fırsat burada” dedi.
"Elimizi güçlendirecek adımlar atacağız”
Serbest ticaret anlaşmaları ve gümrük düzenlemeleri konusunda yaklaşımlarını da açıklayan Bozdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Devletimizle tam bir koordinasyon içinde çalışacağız. Serbest ticaret anlaşmalarının hızlanması için gerekli teknik altyapıyı sağlayacağız. Özellikle Mısır ve Avrupa Birliği ile rekabette elimizi güçlendirecek adımların atılması için tüm gücümüzle çalışacağız. Ayrıca gümrük düzenlemelerinde sektörümüzün rekabet gücünü artıracak her adımı destekleyeceğiz. Ülkemizde üretilmeyen hammaddelere hızlı erişim sağlayarak üreticimizin elini güçlendireceğiz. Biz üreticimizi asla çaresiz bırakmayacağız.”
“Pazarlar için özel ticari komiteler kuracağız”
Timur Bozdemir, seçilmesi halinde ihracat pazarları konusunda izleyeceği stratejiyi paylaştı. Bozdemir, “Biz bekleyen değil, giden olacağız. Dünyadaki tüm güçlü ekonomileri hedef pazar olarak belirleyeceğiz. Her biri için özel ticari komiteler kuracağız. O pazarı bilen, o pazarda savaşmış, o pazarı fethetmeyi bilen ekipler oluşturacağız. Türk üreticisi artık fırsat beklemeyecek. Fırsatı gidip alacak” diye konuştu.
Üretim altyapısı ve finansman konusunda üreticilere destek olacaklarını da ifade eden Bozdemir, “Üreticimizin sırtındaki yükü görüyoruz. Makine ve ekipman yatırımlarını uzun vadeli leasing finansmanı ile destekleyeceğiz. Üreticimiz eski makinelerle rekabet etmeye zorlanmayacak. Çünkü modern savaş eski silahlarla kazanılmaz. Güçlü altyapı, güçlü rekabet demektir. Ayrıca Eximbank kredilerinin sadece günü kurtaran değil, geleceği kuran krediler haline gelmesini sağlayacağız. Bu sektör uzun zamandır yatırım almıyor. Biz bu durumu değiştireceğiz. Bu sektörde yeniden yatırım başlayacak” şeklinde konuştu.