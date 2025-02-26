BP'den fosil yakıtlara geri dönüş! Petrol ve doğalgaz yatırımlarını artırıyor

Petrol devi BP, mali performansını güçlendirmek ve getirilerini artırmak amacıyla yıllık petrol ve gaz yatırımlarını 10 milyar dolara çıkaracağını duyurdu. Bu adım, şirketin yeniden fosil yakıtlara ağırlık verme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

20 milyar dolarlık yatırımdan çıkma hedefi

Şirket ayrıca, yağ sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Castrol ile ilgili stratejik bir inceleme yaptığını ve 2027'ye kadar 20 milyar dolarlık yatırımdan çıkmayı hedeflediğini belirtti.

BP, dönüşüm projelerine yönelik yatırım planlarını da güncelledi. Şirket, bu alana yıllık 1,5 ila 2 milyar dolar ayırmayı planladığını açıkladı. Bu rakam, daha önce öngörülen seviyeye kıyasla 5 milyar dolardan fazla bir düşüş anlamına geliyor.