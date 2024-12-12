 BSH, Türkiye’ye 5 yıl içinde 500 milyon Euro yatırım yapacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

BSH Ev Aletleri Grubu’nun 2020’den bu yana Türkiye’den yönetilen ve 130 ülkede 4,6 milyar nüfusu kapsayan Gelişen Pazarlar Bölgesi’nde (REM), büyümesini sürdürüyor.

Hem Türkiye hem de Gelişen Pazarlar Bölgesi’ne yatırımlarını sürdürdüklerini aktaran BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, Sığın, başarılı ivmesi ve potansiyeli ile bölgede yatırımların devam edeceğini belirterek, “Hem Türkiye hem de Gelişen Pazarlar Bölgesi’ne yatırımlarımız devam edecek.

Önümüzdeki 5 yılda Türkiye’ye yaklaşık 500 milyon euro yatırım planlıyoruz” dedi. 2025’te fırsatları arasında dijitalleşme, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm öne çıkarken, bölgede çeşitli zorluklara rağmen büyümenin potansiyelini koruduğunu aktaran Sığın, Gelişen Pazarlar Bölgesi’ne yatırımlar devam ettiğini belirtti.

Avrupa’nın önde gelen ev aletleri üreticisi BSH’nin dört ana yönetim bölgesinden biri olan REM, stratejik önemi ve öncü konumunu koruyor. Nisan 2020’den bu yana Türkiye’den yönetilen bölge 2024’te de dikkat çekiyor. Bölgenin 2024 yılındaki performansını ve gelecek hedeflerini Gökhan Sığın ile BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedef Ataman paylaştı.

Globalde 38 fabrika ve 60 bini aşkın çalışanı ile BSH’nin dokunduğu en büyük coğrafya olan Gelişen Pazarlar Bölgesi’nde güçlü bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Sığın, 130 ülke ve 4,6 milyarlık bir nüfusu barındıran bölgede 2024’te de büyümeyi sürdürdüklerini söyledi. 13 iştirak, 9 fabrika, güçlü global marka portföyü, yenilikçi ürün ve hizmetleri ile Gelişen Pazarlar Bölgesi, büyüme potansiyelini 2025 yılında da koruduğunu ileten Sığın, başta Türkiye olmak üzere bölgeye yatırımların devam edeceğine vurgu yaptı.

Mısır’da yeni fabrika 2025 yılında açılıyor

Mısır’da inşaatı devam eden yeni fabrikanın kapılarını 2025’in ilk aylarında açılacağı bilgisini veren Sığın, yılda 80 bin fırın üretecek olan fabrikanın Hidrojen Florür (HF) filtresi gibi sürdürülebilir üretim teknolojilerinde de ilkler barındırdığını bildirdi.

Suudi Arabistan, Güney Doğu Asya ve Güney Afrika’da da büyüme ivmesinin devam ettiğini, ayrıca Hindistan’da bulaşık yıkamada yeni bir devir başlatıldığını belirten Sığın, “Elde yıkama kültürünün yaygın olduğu ülkede bulaşık makinesi kategorisinin gelişim gösteriyor. Yeni nesil ürünlerimizle, elde yıkamaya kıyasla su ve enerjiden tasarruf sağlarken aynı zamanda daha kısa sürede daha hijyenik bir yıkama deneyimi sunuyoruz.

Bu gelişmelerle bölgenin daha da güçleniyor. Gelişen Pazarlar Bölgesi’nde başarının taşıyıcı gücü ise gururla ifade etmeliyiz ki Türkiye oldu. Grubun en büyük üretim tesisi Türkiye’de bulunurken, buradan 150 ülkeye ihracat yapıyoruz. 8 binden fazla çalışanımız, 411 kişilik A-Ge ekibimiz ve Türkiye’nin ilk sertifikalı Ar-Ge merkezi ile Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin kalbi konumundayız” dedi.

Çerkezköy’de 7 milyon adet üretim yapıyor

BSH Türkiye, Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markaları altında teknoloji ve sürdürülebilirlik ürünlerini tüketicilerle buluşturduğuna vurgu yapan Sığın, “Bünyesinde 5 fabrika, Ar-Ge merkezi ve lojistik alanları barındıran Çerkezköy yerleşkesi ise BSH’nin en büyük üretim tesislerinden biri. Yaklaşık 7 milyonluk üretim kapasitesinde sahip olan yerleşkeden 150 ülkeye ihracat yapılıyor.

BSH Türkiye, üretimden satışa kadar pek çok alanda bölgeye öncülük ediyor. Bu başlıklardan biri de dijital dönüşüm. Çerkezköy’de açılan Future Lab inovasyon merkezi, global uçtan uca izlenebilirlik ve bağlantı projelerine liderlik ediyor. Burada sunulan eğitim ve deneyimlerle Türkiye, BSH’nin dijital yolcuğuna rehberlik sunuyor” diye konuştu.

2024 yılını çift haneli büyümeyle kapatacak

Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin finansal performansını değerlendiren BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedef Ataman ise yılı yine çift haneli büyüme ile kapatmayı beklediklerini söyledi.

Bölgenin her yıl yüzde 10 üzerinde büyüdüğünü hatırlatan Ataman, “2024 yılı küresel ve yerel pek çok zorluk yanında fırsatları da beraberinde getirdi. Büyüme stratejimiz doğrultusunda temkinli ve akılcı adımlar attık. Sonuç olarak da büyümemizi koruduk ve yılı yine yaklaşık yüzde 10’un üzerinde bir büyüme ile kapatmayı umuyoruz. Bölgede 10 binden fazla çalışanımızla tüketicilerimize ulaştırıyoruz.

Bölgedeki beyaz eşya pazarının 2030’da 51 milyar euroya ulaşması bekleniyor” diye konuştu. Öte yandan, 2025 yılı için değerlendirmelerde bulunan Ataman, beyaz eşya sektörünün geleceğine yönelik beklenen kritik fırsatları ve zorlukları paylaştı. Fırsatlar arasında artan tüketici talebinden bahseden Ataman, genişleyen orta sınıf ve kentleşme sürecinin, beyaz eşya talebini artırdığını söyledi.