BTM, 2023’e kadar 10 “Turcorn” çıkaracak

23 Ocak 2020

Ev sahipliğini İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in yaptığı açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Vizyoner fikirleri dünyayla buluşturmayı ve girişimcilerin finansa daha kolay erişmesini amaçlayan bu Merkezin, pek çok start-up’ın başarısında söz sahibi olacağını düşünüyorum” dedi. Girişimciliği bir ekosistem olarak ele aldıklarını dile getiren Varank, “2023 Stratejimizin temel politika bileşenlerinden birini girişimcilik olarak belirledik. Fikirlerini ekonomik değere dönüştürmeyi başarmış çalışkan girişimcilerimiz var. Hatta onların başarı hikâyeleri, dış basında da sıklıkla kendine yer buluyor. Bugün de 13 farklı girişimci kendilerini anlatmak istiyormuş. Onları da kırmayacağım programdan sonra kalıp onların fikirlerine kulak vereceğim. Biz Bakanlık olarak sunduğumuz desteklerle, bu başarı hikayelerinde, girişimcilerimizin yanında yer alıyoruz” diye konuştu.

Girişimcilik ekosistemi daha da güçlenecek



Önümüzdeki dönemde, girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirecek somut adımlar atacaklarını belirten Varank, “Ekosistemde yer alan tüm paydaşların faydalanması için Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesini kuruyoruz. Bu platformda yatırımcılar tanıtılacak ve girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgiler yer alacak. Erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi uygulamaları geliştirmek istiyoruz. Girişimlerin başlangıç aşamasından, ölçeklenme aşamasına geçişlerinin daha sıkı takipçisi olacağız. Bu noktada özellikle, küreselleşme iddiası olan derin teknoloji tabanlı girişimleri pozitif ayrıştıracağız. Finansman kaynaklarını çeşitlendirmek için; melek yatırımcı sayısı ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız. Dolayısıyla 2023 Stratejimize koyduğumuz en az 10 Turcorn, yani bir milyar dolar üzerinde değerlemeye sahip Türk Unicorn hedefi uzak bir ihtimal değil” dedi.

“Özel sektör de girişimciliği desteklemeli”



Halihazırda, girişimciliği yüzde 90 oranında kamunun desteklediğine dikkat çeken Varank, “Ancak bu sağlıklı bir durum değil. Özel sektörün de bu alana daha fazla yönelmesi, ilgi göstermesi, risk alması, yatırım yapması lazım. İki yönlü mekanizmayı etkin şekilde işletmeliyiz. Bir taraftan girişimcilerimiz kendilerini daha iyi anlatmalı, yurtiçi ve yurtdışından yatırım çekmeye odaklanmalı. Diğer taraftan özel sektör; girişim sermayedarlığına yönelmeli, keşfedilmemiş potansiyeli ekonomiye kazandırmalı. Melek yatırımcılar ve risk sermayedarları daha fazla ön plana çıkmalı. Biz elbette kamu olarak desteklerimize devam edeceğiz. Fakat, hızlı büyüyen, dinamik, rekabetçi ve gençleri cezbeden yeni iş alanları için özel sektörün piyasaya sunacağı ilave kaldıraç da önemli” diye konuştu.



Ekonomik görünümün canlanmaya devam ettiğini, yeniden büyüme eğilimine girildiğini, faizler düşüp iç talebin güçlendiğini ve ekonomiye olan güvenin arttığını belirten Varank, “İhracat rakamları yükseliyor, yani dış talep cephesi de kuvvetli. 2020 yılında büyüme çok daha fazla hız kazanacak. Gerek insan kaynağı gerekse Ar-Ge alanında kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde emsal ülkelere göre ciddi avantajlara sahibiz. İşte böyle bir konjonktürde; yeni alanlara yönelen, trendleri belirleyen, iç ve dış pazarlardaki boşluklara odaklanan start-up’lar geleceğin kazananları olacak. Resmi açılışını yaptığımız bu Merkezde; start-up’ları, girişimleri, harekete geçirme, cesaretlendirme ve yönlendirme konusunda oldukça kritik bir fonksiyon üstlenecek” dedi.



Varank, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin geleceğin Turcorn’larına ev sahipliği yapmasını temenni ettiğini belirterek sözlerini tamamladı.

Girişimci beyinlere sahip çıkmamız gerekiyor



“Bugün burada gördüğümüz seçkin topluluk, bize yarınlar için umut veriyor. Aynı zamanda bize, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin hedefine ulaştığını gösteriyor” diyerek sözlerine başlayan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de konuşmasında, “İstanbul Ticaret Odası’nın yeni yönetimi olarak, göreve geldiğimiz andan itibaren bütün ağırlığımızı Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ne verdik. Çünkü Türkiye’nin sıçrama yapmasının ancak girişimci fikirlerine sahip çıkmasıyla mümkün olacağının bilincindeydik” dedi. Avdagiç şöyle devam etti:

“Türkiye olarak bizim beyinlerimize sahip çıkmamız, onları geliştirmemiz, önlerini açmamız gerekiyor. Bunu yapabilirsek, yenilikçi fikirlerin endüstriye hızla etki ettiği bir çağda, bizim büyük bir başarı ortaya koymamız mucize değildir.



Biz de özel sektörün en büyük meslek örgütü olarak Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile bu konuda, üzerimize düşeni yapıyoruz. Allah şükürler olsun ki, emeklerimizin karşılığını aldık. Gayretlerimizin neticesinde BTM, İstanbul Ticaret Odası’nın bölgesel ve küresel gücünü layık bir merkez haline geldi. Artık Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, yenilikçi fikir sahiplerine, projelerini hayata geçirmede gerekli tüm bileşenleri sunan bir startup merkezidir.”

BTM, dünyada bir ilk



Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin, açılışı yapılan yeni mekanındaki mevcut fiziki kapasitesiyle, girişimci sayısıyla, sahip olduğu iş ağıyla; Türkiye’nin en büyük startup merkezi olduğunun altını çizen Avdagiç, “Bizim için en büyük ölçüt olan dünyadaki benzer startup merkezler arasında ise ‘hatırı sayılır’ bir konumdadır. Bunun delili de Doha’da düzenlenen World IncubationSummit’te, UBI Global tarafından 700'den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezi arasından ‘Dünyanın En Gelecek Vaad Eden Programı’ ödülüne layık görülmesidir. BTM’nin benzersiz bir özelliği ise dünyada ilk defa bir ticaret odası tarafından kurulan startup merkezi olmasıdır. Bunun sağladığı imkan ve desteklerle katılımcılarına önemli ayrıcalıklar sunuyor” diye konuştu.

2,5 yılda 10 kat büyüdü



“BTM olarak biz girişimcilerimizden herhangi bir hisse veya ortaklık talep etmiyoruz. Tüm hizmetlerimizi ücretsiz olarak sunuyoruz” diyen Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı: “2017’de 30 startup ve 100’e yakın girişimciyle yola çıkan BTM, tam 10 kat büyüdü. Bugün BTM’nin başta yapay zeka olmak üzere birçok sektörden kabul ettiği 300’den fazla startup ve 1000’e yakın girişimcisi bulunuyor. Bu gelişmeyi, fiziksel kapasite olarak da gösterdik. 300 metrekarelik mekanımız, bugün açılışını yaptığımız bu merkezle 3000 m²’lik bir merkeze dönüştü. Yeni mekanımızda yeni hedeflere ve projelere start verdik. Biz, gördüğümüz ilgi sebebiyle, Türkiye’den ilk çıkacak Unicorn’ların, Sayın Bakanımızın tabiriyle ilk Turcorn’ların adresi olma hedefine, her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. İnşallah, Sayın Bakanımızın dediği gibi 2023’e kadar bu alanda Türkiye olarak en az iki elin parmakları kadar Turcorn’lar çıkaracağız.”

Girişimciler de sahne aldı



BTM’nin yeni yerleşkesinin açılışının ardından Küresel Doğan Startuplar: Winglobal etkinliğinin ikinci ayağında yer alan girişimciler sahne aldı. 13 girişim, katılanlara ve yatırımcılara projelerini anlattı. Winglobal’de dereceye giren 5 startup ABD’deki Silikon Vadisi’ne gitme şansını elde edecek.