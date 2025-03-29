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Bu kokular kültürel miraslardan ve hayattan ilham alıyor

Doğu ve Batı’nın sentezinden ilham alan parfüm markası Regalien, kokulara sadece bir aksesuar olarak değil, aynı zamanda bir kimlik ve hikâye taşıyıcısı olarak yaklaşıyor. Bugün 40 ülkede, 200’e yakın satış noktasıyla dünya pazarında yer alıyor.

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2016 yılında iki mühendis kardeş tarafından %100 Türk sermayesiyle ku­rulan Regalien, küresel parfüm dünyasında önemli bir konum elde etti. 40 ülkede, 200’e ya­kın satış noktasında (120’si İtal­ya’da) yer alan marka, her par­füm serisine özel hikâyeler ka­zandırarak kendine özgü bir kimlik oluşturmayı hedefliyor.

Regalien’in doğuşu, kurucu­larının çocukluk yıllarından iti­baren kokulara duyduğu ilgiden besleniyor. Doğu ve Batı’nın sen­tezinden ilham alarak zamansız ve karakteristik kokular yarat­mayı amaçlayan marka, parfü­mü bir koku olmanın ötesinde bir his ve kimlik olarak görüyor. Markanın ismi de bu vizyonu yansıtıyor. Latince kökenli “Re­galien”, “kraliyete ait” anlamına geliyor ve parfümün bir duruşu, zarafeti ve karakteri temsil etti­ğini vurguluyor.

Dünya çapında büyüyen bir marka

Regalien, Avrupa pazarını ön­celikli hedef olarak belirleye­rek niş parfüm dünyasında sağ­lam bir yer ediniyor. Türkiye’de Beymen mağazalarında ve online satış kanallarında yer alan mar­ka, Orta Doğu’daki varlığını güç­lendirirken, Uzak Doğu pazarına açılmayı da hedefliyor.

Her parfümü, kültürel miras, seyahatler ve hayatın içindeki detaylardan ilham alarak oluştu­ruluyor. Marka, Türkiye’nin zen­gin geleneklerini modern yorum­larla birleştirerek özgün kokular yaratıyor ve Türk kahvesinden il­ham alınarak yaratılan parfüm, bu alandaki ilk niş koku olma özelliğini taşıdığını ifade ediyor. Parfüm üretiminde kalıcılık ve yayılım büyük önem taşıyor. Re­galien, 80 farklı hammaddeden oluşan 132 koku kompozisyonu sayesinde katmanlı ve etkileyici parfümler sunuyor. Kullanıcılar, kokuların gün boyunca etkisini koruduğunu ve tenle uyum sağla­dığını belirtiyor.

En çok beğenilen kokuların­dan biri olan “Turkuaz”, Türki­ye’nin eşsiz kıyılarından ilham alarak ferahlatıcı ve sofistike bir deneyim sunuyor. Ödüllü “Şah” kokusu ise markanın uluslararası alandaki başarısını taçlandırıyor. 2025 yılında yeni koleksiyonla­rını tanıtmaya hazırlanan Rega­lien, Avrupa ve Orta Doğu’daki pazar payını artırırken Japonya ve Çin gibi yeni pazarlara açılma­yı hedefliyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL