Bu kokular kültürel miraslardan ve hayattan ilham alıyor

2016 yılında iki mühendis kardeş tarafından %100 Türk sermayesiyle ku­rulan Regalien, küresel parfüm dünyasında önemli bir konum elde etti. 40 ülkede, 200’e ya­kın satış noktasında (120’si İtal­ya’da) yer alan marka, her par­füm serisine özel hikâyeler ka­zandırarak kendine özgü bir kimlik oluşturmayı hedefliyor.

Regalien’in doğuşu, kurucu­larının çocukluk yıllarından iti­baren kokulara duyduğu ilgiden besleniyor. Doğu ve Batı’nın sen­tezinden ilham alarak zamansız ve karakteristik kokular yarat­mayı amaçlayan marka, parfü­mü bir koku olmanın ötesinde bir his ve kimlik olarak görüyor. Markanın ismi de bu vizyonu yansıtıyor. Latince kökenli “Re­galien”, “kraliyete ait” anlamına geliyor ve parfümün bir duruşu, zarafeti ve karakteri temsil etti­ğini vurguluyor.

Dünya çapında büyüyen bir marka

Regalien, Avrupa pazarını ön­celikli hedef olarak belirleye­rek niş parfüm dünyasında sağ­lam bir yer ediniyor. Türkiye’de Beymen mağazalarında ve online satış kanallarında yer alan mar­ka, Orta Doğu’daki varlığını güç­lendirirken, Uzak Doğu pazarına açılmayı da hedefliyor.

Her parfümü, kültürel miras, seyahatler ve hayatın içindeki detaylardan ilham alarak oluştu­ruluyor. Marka, Türkiye’nin zen­gin geleneklerini modern yorum­larla birleştirerek özgün kokular yaratıyor ve Türk kahvesinden il­ham alınarak yaratılan parfüm, bu alandaki ilk niş koku olma özelliğini taşıdığını ifade ediyor. Parfüm üretiminde kalıcılık ve yayılım büyük önem taşıyor. Re­galien, 80 farklı hammaddeden oluşan 132 koku kompozisyonu sayesinde katmanlı ve etkileyici parfümler sunuyor. Kullanıcılar, kokuların gün boyunca etkisini koruduğunu ve tenle uyum sağla­dığını belirtiyor.

En çok beğenilen kokuların­dan biri olan “Turkuaz”, Türki­ye’nin eşsiz kıyılarından ilham alarak ferahlatıcı ve sofistike bir deneyim sunuyor. Ödüllü “Şah” kokusu ise markanın uluslararası alandaki başarısını taçlandırıyor. 2025 yılında yeni koleksiyonla­rını tanıtmaya hazırlanan Rega­lien, Avrupa ve Orta Doğu’daki pazar payını artırırken Japonya ve Çin gibi yeni pazarlara açılma­yı hedefliyor.