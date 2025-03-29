Bu kokular kültürel miraslardan ve hayattan ilham alıyor
Doğu ve Batı’nın sentezinden ilham alan parfüm markası Regalien, kokulara sadece bir aksesuar olarak değil, aynı zamanda bir kimlik ve hikâye taşıyıcısı olarak yaklaşıyor. Bugün 40 ülkede, 200’e yakın satış noktasıyla dünya pazarında yer alıyor.
2016 yılında iki mühendis kardeş tarafından %100 Türk sermayesiyle kurulan Regalien, küresel parfüm dünyasında önemli bir konum elde etti. 40 ülkede, 200’e yakın satış noktasında (120’si İtalya’da) yer alan marka, her parfüm serisine özel hikâyeler kazandırarak kendine özgü bir kimlik oluşturmayı hedefliyor.
Regalien’in doğuşu, kurucularının çocukluk yıllarından itibaren kokulara duyduğu ilgiden besleniyor. Doğu ve Batı’nın sentezinden ilham alarak zamansız ve karakteristik kokular yaratmayı amaçlayan marka, parfümü bir koku olmanın ötesinde bir his ve kimlik olarak görüyor. Markanın ismi de bu vizyonu yansıtıyor. Latince kökenli “Regalien”, “kraliyete ait” anlamına geliyor ve parfümün bir duruşu, zarafeti ve karakteri temsil ettiğini vurguluyor.
Dünya çapında büyüyen bir marka
Regalien, Avrupa pazarını öncelikli hedef olarak belirleyerek niş parfüm dünyasında sağlam bir yer ediniyor. Türkiye’de Beymen mağazalarında ve online satış kanallarında yer alan marka, Orta Doğu’daki varlığını güçlendirirken, Uzak Doğu pazarına açılmayı da hedefliyor.
Her parfümü, kültürel miras, seyahatler ve hayatın içindeki detaylardan ilham alarak oluşturuluyor. Marka, Türkiye’nin zengin geleneklerini modern yorumlarla birleştirerek özgün kokular yaratıyor ve Türk kahvesinden ilham alınarak yaratılan parfüm, bu alandaki ilk niş koku olma özelliğini taşıdığını ifade ediyor. Parfüm üretiminde kalıcılık ve yayılım büyük önem taşıyor. Regalien, 80 farklı hammaddeden oluşan 132 koku kompozisyonu sayesinde katmanlı ve etkileyici parfümler sunuyor. Kullanıcılar, kokuların gün boyunca etkisini koruduğunu ve tenle uyum sağladığını belirtiyor.
En çok beğenilen kokularından biri olan “Turkuaz”, Türkiye’nin eşsiz kıyılarından ilham alarak ferahlatıcı ve sofistike bir deneyim sunuyor. Ödüllü “Şah” kokusu ise markanın uluslararası alandaki başarısını taçlandırıyor. 2025 yılında yeni koleksiyonlarını tanıtmaya hazırlanan Regalien, Avrupa ve Orta Doğu’daki pazar payını artırırken Japonya ve Çin gibi yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.