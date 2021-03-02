Bu yıl e-ihracatta zirve bekleniyor

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) desteğiyle Yerliara tarafından hazırlanan rapora göre ülkeler, 2020 yılında 4 trilyon dolar tutarına ulaşan e-ticaret pazarı sahnesinde ülkeler yerini almak için yürüttükleri çalışmalara hız verdi.

Çin, yaklaşık 100 milyar dolarlık B2C sınır ötesi e-ticaret satışıyla birinci sırada yer alırken, Türkiye ise “yarının pazarlarına” hazırlık aşamasında olan ülkeler arasında bulunuyor. 2019 yılında e-ticaret yapan 68 bin 457 işletmenin yer aldığı Türkiye'de, Visa firmasının 2019 yılında yaptığı “Küresel Satıcılar E-Ticaret” çalışmasında katılımcıların yüzde 87’si ‘online satışların’ şirketlerin yeni pazarlara girme konusundaki en büyük fırsatlarından biri olduğuna inandıklarını belirtiyor.

İDDMİB ve EVSİD'in desteğiyle Yerliara tarafından hazırlanan raporda görüşlerine yer verilen Yerliara CEO'su Dr. Arzu Aydın, her ne kadar çalışmalarda sınır ötesi e-ticaret hacmiyle ilgili rakamlar arasında farklılıklar olsa da ortaya konulan rakamların e-ticaretin her büyüklükte işletme için çok önemli fırsatlar barındırdığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın çalışmasında 2016-2018 yılları arasında, 2 yılda tüm dünyada sınır ötesi B2C alışveriş yapan kişi sayısı toplamda 130 milyon kişi artarak 330 milyon kişiye ulaştığını bildiren Aydın, bu rakamın büyüklüğünün 2019'da Türkiye'de internetten alışveriş yapan 39,3 milyon kişiyle karşılaştırıldığında daha net anlaşılaşıldığını ifade etti.

Sınır ötesi ticaretin öneminin küresel çapta gerçekleştirilen anket çalışmalarının da doğruladığını belirten Aydın, şunları söyledi: "Visa firmasının 2019 yılında Avustralya, Kanada, Çin/Hong Kong, Fransa, Almanya, Meksika, Singapur, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD'nin aralarında bulunduğu 10 büyük pazarda yaklaşık bin üst düzey yönetici ile gerçekleştirilen Küresel Satıcılar E-Ticaret çalışmasında, katılımcıların yüzde 87'si online satışların şirketlerin yeni pazarlara girme konusundaki en büyük fırsatlarından biri olduğuna inandıklarını belirtti. Yine aynı çalışmada, katılımcıların yüzde 66'sının ürünlerini uluslararası pazarlara sattıkları ve sınır ötesi cirolarının toplam cirolarından aldıkları payın ortalama yüzde 31'e ulaştığı görüldü. Büyük ölçekli firmaların hepsinin, orta ölçekli firmaların ise yüzde 90'ının yeni pazarlara giriş konusunda harekete geçtikleri ancak küçük ölçekli firmalarda bu oranın yüzde 71 seviyesinde olduğu gözlendi. PayPal firmasının 2018 yılında gerçekleştirdiği Sınır Ötesi Tüketici Araştırması'nda ülkemizdeki KOBİ'ler için avantajlı noktalar olduğu gözlendi."

Yerliara.com'un yerel kabiliyetlerle üretilmiş yüksek katma değerli ürünleri dijital ortamda bir araya getirdiğini aktaran Aydın, "Firmalarımızın aynı zamanda sınır ötesi e-ticaret yapabilmelerine yardımcı olmak için sınır ötesi e-ticaret ile ilgili bir yol haritası serisi yapmayı planlıyoruz. Bu amaçla hazırladığımız serinin ilki Ticaretin Yeni Navigasyonu: Sınır Ötesi E-Ticaret isimli raporumuzu yayımladık." ifadelerini kullandı.

"Firmalar arası e-ticaret giderek önem kazandı"

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ise, e-ticaretin sektörün dışında kalamayacağı bir trend olduğunu belirterek, son tüketiciye hitap eden ürünlerde e-ticaretin belirli bir pay elde ettiğini, bu payın yıldan yıla artacağını kaydetti. Firmalar arası (B2B) e-ticaretin de giderek önem kazandığını aktaran Öztiryaki, "Bu noktada İDDMİB olarak önemli sanal girişimlere öncülük ediyoruz. 2020 yılında 15 ülkede 140 Türk firması ve 632 yabancı firmanın katılımı ile 1 bin 300'den fazla ikili görüşme gerçekleştirdik." dedi.

EVSİD Başkanı Burak Önder de "Öncelikle e-ihracatta da geleneksel ihracatta olduğu gibi ana stratejimizi belirlememiz gerekiyor. Bunu yaparken güçlü ve zayıf yanlarımızı doğru değerlendirmemiz çok önemli. Üretim gücümüzün yanında lojistik, pazarlama, müşteri yönetimi ve bilişim teknolojileri konularında yetkinliklerimizi iyi analiz etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Öncelikle hız ve ulaşılabilirlik ön planda"

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan ise e-ihracatın geçici bir çözüm olmadığını, aksine dünya ticaretine yakın gelecekte yön verecek en önemli araç olacağını söyledi. E-ihracatın sınır, ülke ve marka tanımadığını belirten Turhan, "Öncelikle hız ve ulaşılabilirlik ön planda. Maliyeti de düşük. Konunun devlet politikası haline getirilerek bütünlük içinde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. E-ihracat için devlet destekleri daha da artmalı. İhracatçının sırtındaki yük azaltılmalı." şeklinde konuştu.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Çetin Tecdelioğlu da, "E-ticarete giriş bir nebze zor ancak katma değeri yüksek bir olgu. Hırdavat ürünlerinde yüzde 800-900 bandında iş yapıyoruz. Bu mecrada rakamlar yükseldiğinde karlılık da artıyor ancak yüksek montanlı rakamlara ulaşmak için zamana ve yatırıma ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.