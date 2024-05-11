“Bu yıl randevu bulamayan üreticimiz kalmayacak”

Nagihan KALSIN

Konferansta konuşan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO’nun 2024 yılı buğday alım beklentisinin 12,5 milyon tona ulaşması beklendiğini belirterek, depolama programları doğrultusunda tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Güldal, hazırlanan yeni randevu sistemiyle bu sene hiçbir çiftçinin randevu bulmakta zorlanmayacağını aktardı.

“Hububatta 1,3 milyar dolarlık ihracavt”

Ayrıca yeni randevu sisteminde işlemlerin e-Devlet üzerinden de yapılabileceğini belirten Güldal, ‘’TMO, sürekli açık bir randevu sistemi uygulamaya başlayacak. Bu yeni sistemle birlikte çiftçiler, randevu almak için bekleme süreciyle karşılaşmayacaklar, alımlar başladığında hemen randevu alabilecekler” dedi.

Güldal, hasat sezonuna hazır olduklarını aktararak, ‘’Türkiye’nin unlu mamullerinde ihracatçı bir ülke. Artan mamul madde ihracatımız tarımsal dış ticaretimize katkı sağlıyor. Ülkemiz, buğday unu ihracatında 2005 yılından beri dünyada 1’inci sırada yer alıyor. Dünya makarna ihracatında ikinci sıradayız. Un ihracatımız 2023 yılı itibariyle 3,7 milyon ton ile rekor seviyeye ulaştı” şeklinde konuştu.

2023-2024 sezonunda Türkiye’de hububat üretimindeki artışla birlikte ihracat potansiyelinin yükseldiğine dikkat çeken Güldal, Türkiye’nin bu dönemde toplam 1,3 milyar dolarlık, 2,4 milyon ton mısır ve 1,4 milyon ton makarnalık buğday ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti. TMO’nun2023 yılında rekor alım gerçekleştirdiğini hatırlatan Güldal, “Görev alanımızdaki ürünlerin yaklaşık üçte birini stoklarımıza aldık ve 13 milyon tonun üzerinde bir alım rakamına ulaştık.

Ülkemizde 10,3 milyon ton lisanslı depo kapasitesi, 2024 sonu itibariyle 12,5 milyon tona ulaşması bekleniyor. Arz fazlası ürünlerde ihracat imkânını değerlendiriyoruz” diye konuştu. 2024 alım kampanyası için gerekli bütçe ve altyapı hazırlıklarının tamamlandığı bilgisini veren Güldal, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticileri mağdur etmeyeceklerini ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak her tür adım atacaklarını aktardı.

“Son yağışlarla birlikte iyi bir üretim yaşanacak”

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, un sanayicileri olarak 2024 yılından beklentilerini TMO ile birlikte çalışmalarını sonucunda 2023 yılı hasat dönemini güzel sonuçlandırdıklarını söyledi. Haluk Tezcan, "Geçen yıl sektör adına olumlu sonuçlandı. Buğday yokluğunu yönettiğimiz gibi çokluğunu da yönetebilmeliyiz” ifadelerini kullandı. HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Eren de geçen sezon TMO'nun, Cumhuriyet tarihinin rekor alımlarından birini yaptığını ve 2024-2025 sezonuna görülmemiş bir stokla girildiğine işaret ederek, "Aldığımız son verilere göre, bazı yerel kuraklık problemleri olsa da son günlerde gelen yağışlarla beraber Türkiye'de iyi bir üretim bekleniyor" diye konuştu.