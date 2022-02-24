‘Bugünü birlikte, geleceği mühendislerle oluşturacağız’

İmam GÜNEŞ

İhracatçı birliklerindeki seçim heyecanı İstanbul’daki deri ve deri mamulleri sektöründe de hızlandı. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İDMİB) iki dönemdir başkanlığını yapan Mustafa Şenocak, görev süresi dolduğu için aday olamıyor. İDMİB başkanlığı için iki aday çıktı. Bir önceki dönem İDMİB Başkanvekilliği görevini yürüten Hüseyin Çetin, bu isimlerden biri. Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) Başkanı da olan Hüseyin Çetin, ayakkabı sektörünün tamamından destek alarak aday oldu.

Projelerini DÜNYA’ya anlatan Çetin, önceliklerinin İDMİB bünyesindeki dört sektörün birlikteliğini sağlamak olduğunu vurguluyor. Ayakkabı sektöründe yıllar sonra ortak karar alındığını ve beraberliğin sağlandığını kaydeden Çetin, bunu birlikteliği dört sektörü de kapsayacak şekilde geliştirerek, İDMİB’in potansiyel ihracat hedefl erini daha kolay ulaşılabileceğini belirtiyor.

Sektör, 10 kat büyüyebilir

Ayakkabı sektörünün hak etmediği bir noktada olduğunu ve 135 milyar dolarlık küresel ticaretten yüzde 1’in altında pay alındığını kaydeden Çetin, “Firmalarımızın hepsinde çok ciddi potansiyel var ancak birçok firmamız potansiyel gücünü dışarıya yansıtamıyor. Sektörlerimiz yapısal değişikliği gösterir, standartlara uygun üretim ve tesislere sahip olursa Türkiye’ye gelip ürün yaptırmak isteyen yabancı markalar kuyruğa girer. Türkiye’nin 3 saatlik uçuş mesafesinde tüm sektörümüz için yaklaşık 120 milyar dolarlık bir hacim var. Bundan yüzde 10 pay alırsak 10 kat büyürüz” diyor.

30 yıllık mühendis ihtiyacını karşılayacak proje

İDMİB bünyesinde ayakkabı sektörünün yaklaşık yüzde 60’lık bir paya sahip olduğunu dile getiren Çetin, sektörün önemli sorunu olan mühendis açığını bitirmek ve bunu avantaja çevirmek için proje başlattıklarının altını çiziyor. Çetin, bu projeyi şöyle anlatıyor: “Ayakkabı sektöründe 15 bin 700 işletme var. Yan sanayisini de dahil ettiğimizde yaklaşık 20 bin işletme yapıyor. Sektörde 3-4 bin mühendis açığı var. Üniversitelerde ayakkabı mühendisliği bölümü açmak istiyoruz. 30 yıl boyunca mezun olacak mühendislerimizin garantisini vereceğiz. Bu garantiyi firmaların bizlere verdiği mühendis alım sayısı ile yapacağız. 1500 sanayicinin imzasını da toplayarak bu projemizi YÖK'e sunacağız. Mühendislerimize staj, dil eğitimi ve özel dersler vererek, dünya trendlerini yakından takip etmelerini hedefliyoruz.”

Bölgesel eğitim atölyeleri kurarak ara eleman problemini çözmek istediklerini söyleyen Hüseyin Çetin, "Eğitim kurumlarıyla iş birliği yapıp sektörün bu ihtiyacını karşılamayı hedeliyoruz. Genç İDDMİB’i kurmak ve onlardan da bir yönetim kurulu oluşturmak istiyoruz. Saya atölyeleri ve kurslarla ev hanımlarına yönelik projeler yapacağız. Sektörün İstanbul ve çevresinde kümelendiği bir OSB yapmayı planlıyoruz. Hep birlikte ihracatımızı büyüteceğiz” ifadelerini kullanıyor.

Ayakkabı sektörü tek isimde birleşti

İDMİB’deki delege sayısının çoğunluğunu elinde bulunduran ayakkabı sektörü, nisan ayındaki seçimler için TASEV Başkanı Hüseyin Çetin isminde ortak karar aldı. Geçen hafta Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde yapılan sektörel dernekler buluşmasında Hüseyin Çetin’e destek verildi. Adaylık sürecini sorduğumuz Çetin, şu bilgileri veriyor: “Ayakkabı sektörü için özlenen bir tablo gerçekleşti. Dört başkan aday adayıydık. Bir araya geldik ve ayakkabı sektöründen tek liste çıkardık. Ayakkabı sektörünün bütünlüğünü sağladık. Son dönemde bölünme dedikodularının üstüne sünger çektik. Sağladığımız beraberliği saraciye, deri, konfeksiyon sektöründe de uygulamak, ihracatımızı hep birlikte yukarı taşımak istiyoruz.”

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