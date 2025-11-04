Bülent Uçak: Türk tekstilcilerin Mısır’daki fabrika sayısı 200’e ulaştı

Özlem SARSIN - İZMİR

Tekstil ve konfeksiyon sana­yisinde yaşanan bu gelişmele­rin sektörün temel hammaddesi olan pamuk piyasalarını da etki­lediğine dikkat çeken Uçak, “Ta­lepteki düşüşe, dünya fiyatları­nın gerilemesi de eklenince olu­şan pamuk fiyatları haklı olarak üreticimizi memnun etmiyor. Bildiğiniz gibi pandemi döne­minde üretimde ve uluslarara­sı ticarette sorunlar yaşanmış ve hemen hemen tüm emtia fiyat­ları yükselmişti. Pamuk fiyatla­rının en yüksek olduğu 2022 yı­lının ekim ayından bu yana, do­lar kuru yüzde 125, tarımda girdi fiyatları endeksi yüzde 131, Tü­ketici Fiyat Endeksi yüzde 211 artarken pamuk fiyatlarındaki artış sadece yüzde 68 oldu. Çok daha ilginç bir veri ise uzun dö­nem fiyat analizinde karşımıza çıkıyor. Bu durum, 1998-2000 arasındaki üç yılın ortalama fi­yatları ile 2025’in; yani bu yılın ilk 10 aylık fiyatları dikkate alı­narak hesaplanan ürün fiyat pa­ritelerinde açıkça görülüyor. Bu­na göre, 1 kilo pamuk ile geçmiş­te alınabilen 1,5 kilo kuru incir bugün 300 grama, 1,7 kilo kuru üzüm 570 grama, 1 kilo zeytinya­ğı 0,33 litreye, 8 kilo buğday 4,5 kiloya ve 350 gram sığır eti ise 140 grama gerilemiş durumda. Uzun ve kısa dönemli fiyat veri­lerini ve tekstil-konfeksiyon sa­nayinin durumunu dikkate al­dığımızda pamuk üreticisinin mutlu olmasını beklemek keli­menin tam anlamıyla imkânsız” dedi.

“Pamuk ekim alanları ve üretim azaldı”

İzmir Ticaret Borsası koordi­natörlüğünde gerçekleştirilen 2025-26 sezonu pamuk rekolte tahmin çalışmasında da bu du­rumun net bir şekilde sonuçla­ra yansıdığını vurgulayan Uçak, “26 yıldır uydu görüntüleri ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışma­nın sonuçlarına göre, bir önce­ki sezonla karşılaştırdığımızda; pamuk ekim alanlarının yüzde 18 azaldığını, verim miktarının ise yüzde 4 arttığını, bunun sonu­cunda da üretimin yüzde 15 geri­lediğini tahmin ediyoruz. Ancak bu tahminlerimiz hasadın çok yeni başladığı ekim ayı başına ka­dar olan iklim şartlarına göre ya­pılmıştı. Son bir ayda bölgemizde yer yer kuvvetli yağışlar meyda­na geldi ve pamuk hasadı bu du­rumdan olumsuz etkilendi, etki­lenmeye de devam ediyor. Bu ne­denle önümüzdeki günlerde bir saha çalışması yaparak, rekolte­nin bu gelişmelerden ne kadar et­kilendiğini belirleyip üyelerimi­zi ve sektörü yeniden bilgilendir­mek istiyoruz” dedi.

Üreticisinden çırçırcısına, ip­likçisinden konfeksiyoncusuna kadar, pamuk ve pamuklu sana­yi sektörünün çok zor bir süreç­ten geçtiğini dile getiren Bülent Uçak, “Üzülerek söylemek iste­rim ki, gerekli tedbirleri almaz­sak bu tablonun olumsuz yönde değişmesine engel olamayaca­ğız. Türkiye, pandemi öncesinde dünyanın altıncı büyük hazır gi­yim ihracatçısıyken, günümüz­de sektör ne yazık ki kan kaybe­diyor” dedi.

Uçak, döviz bazında rekabetçi fiyat sunabilmek için kur avan­tajı önemliyken, maliyetlerdeki sert yükseliş ve verimlilik zor­luklarının Türkiye’yi; Çin, Bang­ladeş, Vietnam gibi Asya’daki ra­kiplerine karşı fiyat bakımından dezavantajlı konuma getirdiğini sözlerine ekledi.