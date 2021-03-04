Bulut bilişim pazarında 2 kat büyüme öngörülüyor

Sektörlerde yaşanan dijital dönüşüm ve büyük veri tüketimindeki artış, bulut bilişim pazarını da büyütüyor. Şirketlerin iş yapış modelini tamamen değiştiren COVID-19 ile birlikte bulut bilişim kullanımı ve önemin daha da arttı. Bunun da eksiyle bugün yaklaşık 400 milyar dolar olan bulut bilişim pazarının 2025'te 2 kat büyüme ile 800 milyar doları aşacağı öngörlüyor.

Dijital eğilimlere adapte olmaya çalışan birçok şirketin bulut hizmetlerinden uzak durmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Teletek Genel Müdürü İlyas Turgut, iş süreçlerinin büyük çoğunluğunu pandemi dönemi ile birlikte bulut sistemlerine taşıyan şirketlerin yüzde 96’sının, en az 1 bulut hizmetinden yararlandığını söyledi. En son yapılan pazar araştırmalarına göre, 300 ile 400 milyar dolar arası pazar payına ulaşan bulut bilişimin, 2025'e kadar 2 katına çıkacağını belirten Turgut, 2021 ve sonrasında dünya çapındaki iş yüklerinin yüzde 94'ünün global bulut veri merkezleri tarafından kontrol edileceğini aktardı.

"Hibrit bulut bilişim 2021'e hakim olacak"

Bulut bilişimin, "ölçeklenebilirliği", "iş sürekliliğini" ve "maliyet verimliliğini" arayan şirketler için temel hedef olmaya devam edeceğine dikkat çeken İlyas Turgut, "Cisco'nun araştırmasına göre, dünya çapındaki iş yüklerinin yüzde 94'ü dünyanın önde gelen bulut veri merkezleri tarafından kontrol edilecek. Hibrit bulut bilişim 2021'e hakim olacak. Şirket içi altyapıyı veya özel bir bulutu genel bulutla birleştiren bir bulut bilişim türü olan hibrit bulutlar, veri ve uygulamaların iki ortam arasında taşınmasına olanak tanıyor. Şu an itibarıyla çok sayıda şirket, iş akışlarını ve üretimlerini sürdürmek için hibrit bulut bilişim sistemini kullanıyor. Çok sayıda uzman, 2021 yılında çeşitli şirketlerin hibrit bulut bilişime geçeceğine inanıyor. Hibrit bulut bilişimden elde etmeyi umabileceğiniz birincil ilgi alanları ideal hız, dikkat çekici kontrol ve gelişmiş güvenliktir." şeklinde konuştu.

"Felaket kurtarma hizmetleri şirketlerin önceliği olacak"

Gelecekte çoğu insanını "Sanal Bulut Masaüstleri" üzerinde çalışacağına dikkat çeken İlyas Turgut, şunları söyledi: "Bu, temelde iş istasyonumuzun tüm ortamının, çalıştığımız dizüstü veya masaüstü ekranımıza yönetilen bir bulut hizmeti olarak sunulduğu yer. Bu, kuruluşların, çalışanlarının cihazlarında çalışmak için harcadıkları süre için saat başı aboneliklerden yararlanarak donanım güncellemelerinin maliyetini ve yedek teknolojiyi elden çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırabileceği anlamına geliyor. Öte yandan felaket kurtarma hizmetleri şirketlerin önceliği olacak. Şirketler dijitalleşme yolunu izledikçe kesinti süresinin maliyeti de hızla artıyor. Gartner’in son araştırmasında, IT kesinti sürelerinin her dakikasının 5 bin 600 dolara yakın maliyeti oluşturduğu raporlandı. Bu yüzden şirketlerin felaket kurtarma stratejilerini oluşturma ve gerekli olan hizmetleri kullanmak konusunda öncelikleri artacak."