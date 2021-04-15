Bulut teknolojilerine geçişte şirketlerin önceliği: Hız ve çeviklik

Pandemiyle birlikte bir tercih değil zorunluluk olduğu anlaşılan dijital dönüşümün, bulut teknolojilerinin yaygınlaşmasını da hızlandırdığı belirtiliyor. IDC CIO Summit’te konuşan Bulutistan CEO’su Begim Başlıgil, bulut teknolojilerini kullanacak şirketlere dikkat etmeleri gereken konuları anlattı.

Hibrit bulut çözümleri sunan yerli bulut sistem entegratörü Bulutistan’ın CEO’su Begim Başlıgil, kuruldukları 2015 yılında verdikleri sözü hatırlatarak, "Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden 350’si ürünlerimizi kullanmaya başladığında, bu süreçteki deneyimlerimizi paylaşacağımızı söylemiştik. Hedefimize ulaşırken sözümüzü tuttuk ve müşterilerimizin bulut deneyimini ayrıntılı olarak inceleyerek şirketlerin buluta geçiş yolculuğu için öneriler geliştirdik.” dedi.

Şirketler en çok çeviklik ve hıza önem veriyor

Müşterilerinin bulut dönüşüm sürecine girerken hangi kriterleri göz önünde bulundurduğunu ve ana hedeflerinin neler olduğunu saptadıklarını belirten Başlıgil, “İçinde bulunduğumuz dijital çağda, ilk sırada yüzde 56 ile çeviklik ve hız var. İkinci sırada ise yüzde 39’la ölçekleme geliyor. Şirketlerin farklı önceliklerine ve stratejilerine uyum sağlamak için teknoloji sağlayıcılarının da çok hızlı büyüyüp küçülebilmesi gerekiyor. Bulut teknolojilerinin esnek bir yapı sunması şirketlerin en önemli tercih sebeplerinden biri.” dedi.

Maliyet avantajı tercih sebepleri arasında son sırada

Şirketlerin bulut teknolojilere geçişte göz önünde bulundurduğu üçüncü kıstasın yüzde 29 ile bağımsızlık olduğunu ifade eden Bulutistan CEO’su, "Bağımsız teknolojik altyapıların kurulabilmesinde en önemli unsur elbette ki finansal rahatlık. Büyük şirketlerin bu teknolojik altyapıyı kurması mümkün. Ancak büyürken yavaş yavaş kendilerini daha bağımsız hissetmek isteyen şirketler de var. Birçok müşterimiz kendilerine özel bağımsız bir yapı kurulmasını istiyor ve bulut teknolojileri bu beklentiyi karşılayabiliyor” ifadelerini kullandı. Buluta geçişte üstün performansı ön planda tutanların yüzde 27 ile dördüncü sırada yer aldığını belirten Başlıgil, “Araştırmamızdaki en dikkat çekici konu ise maliyet avantajı. Bulut teknolojilerini tercih edenlerin yalnızca yüzde 18’i maliyet avantajının ön planda olduğunu belirtiyor. Bu da bize bulut bilişim ürünlerinin muadillerine karşı maliyetle değil hız, performans, bağımsızlık gibi diğer üstün özellikleriyle öne çıktığını gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Partner seçerken performans, güvenlik ve sorumluluklar belirlenmeli

Bulut teknolojilere geçiş sürecinde partner seçerken dikkat edilmesi gereken konularla ilgili ayrıntıları aktaran Begim Başlıgil, "Sözleşmelerde mutlaka bir güvenlik ve performans denetiminin olması lazım. Böylece aldığınız hizmetin kalitesini her zaman kontrol edebilirsiniz. Teknoloji sağlayıcılarının üstleneceği sorumlulukların da net şekilde belirlenmesi gerekiyor. Çalışılacak teknoloji şirketleriyle şemsiye anlaşmalar yapmak önemli." dedi.

"Entegrasyonlar ve uyum oldukça önemli"

Entegrasyonlar konusunda teknoloji sağlayıcılarının bilgi birikimine dikkat çeken Begim Başlıgil, "Son dönemde sanal sunuculardan mikro servis mimarilerine dönüşen yazılımlarda, konteyner altyapılarının hazır geldiğini görüyoruz. Dijital dönüşümde bulut teknolojilere geçerken beraber çalıştığınız teknoloji sağlayıcısı size bu konuda destek veriyor olmalı. Opensource (açık kaynak kodlu) yazılımlardan daha çok yararlanmak, dijital dönüşüm yol haritanızla bulut dönüşüm yol haritanızın üst üste oturuyor olması gerekiyor. Hangi projeden bahsederek bahsedelim RPA (robotik süreç otomasyonu), blockchain, Big Data (büyük veri) hepsi veri üretiyor ve bunların senkronize işlenmesi önemli.” ifadelerini kullandı.

"Kritik konularda lisansı size ait olmayan altyapıları kullanmayın"

Bulut teknolojilere geçişte en çok yapılan hataların da altını çizen Begim Başlıgil, “6 yıllık süreçte bizimle çalışan ve daha önce de birçoğu farklı altyapı sağlayıcıları deneyimlemiş 350 müşterimizden çıkarımlarımıza göre taahhütlü dünyadan hemen uzaklaşmamız gerekiyor. Taahhüt verirsek iyi fiyat alırız, vermezsek kötü fiyat alırız gibi bir yaklaşım hiç doğru değil. Ayrıca bulut dönüşüm sürecinde işin hukuki sürecini asla unutmamak gerekiyor. İşiniz için kritik konularda lisansı size ait olmayan altyapılar kullanmamanızı öneriyorum. Birçok alanda SaaS’lardan (Yazılım olarak Hizmet) faydalanabilirsiniz ancak kritik konularda herkesten bağımsız, şirket içinde kullanabileceğiniz yapılarla hareket etmek faydalı olacaktır." dedi.

"Vasatı asla kabul etmeyin"

Şirketlerin dijital dönüşüm ve bulut teknolojilere geçiş stratejilerini kendilerinin belirlemesi gerektiğini söyleyen Begim Başlıgil, sözlerini şöyle noktaladı: "Önceliklerinizi teknolojiyi size sunacak yapıların stratejilerine göre değil, kendiniz belirlemelisiniz. Ölçekten asla feragat etmemelisiniz. 'Biz bu yıl çok fazla büyümedik' diyebilirsiniz ancak önümüzdeki yıl yeni gelişmelerle büyüme sağlanırsa, bir anda altyapı değişikliği yapmak zorunda kalabilirsiniz. Vasatı asla kabul etmeyin. Size altyapı sunan teknoloji markaları en iyisini sunmak zorunda."

B2Press’in katkılarıyla...