Bursa bebe giyimcileri Moğol akınına uğradı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa’da bebe konfeksiyon sektörü Türkiye üretiminin yüzde 80’ini tek başına yapıyor. 4 bin firmanın 100 bine yakın istihdam sağladığı Bursa’da sektörün ihracat kilogram değeri 6 dolar seviyesinde. BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, harcıalem üretimden çok moda ve tasarım odaklı, markalı ürünleri dünyanın pek çok ülkesine gönderdiklerini söyledi. Pandemi sonrasında sektörün çok farklı pazarlardan ziyaretçi aldığına işaret eden Yıldız, “Geldiğimiz noktada Güney Amerika ülkelerinden Şili, Panama, Venezüella gibi ülkeler bizim sabit pazarlarımız haline geldi. Türk cumhuriyetlerinde etkiniz. Son günlerde de çok sayıda Moğolistan’dan alıcı geldiğini gözlemliyoruz. Afganistan’a ihracatımız vardı. Pandemi döneminde Pakistan’dan da alıcılar bölgemize gelmeye başladı. Son yıllarda bölgemize farklı ülkelerden çok sayıda alıcı geliyor. Son olarak İtalyanların bölgede üretim yapmak için arayış içinde olduğu duyumunu aldık. Pazar çeşitliliğimiz iftihar ettiğimiz bir konu. Bu çeşitliliği pandemi döneminde de koruduk” dedi.

“Rusya pazarı yeniden açıldı”

Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından başlatılan alternatif pazarlar atılımının meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade eden Ömer Yıldız, Rusya ve Ukrayna’nın bölge ihracatının yüzde 20 ila 30’unu oluşturduğuna dikkat çekti. Rusya’nın sektör için köklü bir Pazar olduğuna işaret eden Ömer Yıldız, “Savaşın başlamasıyla Ukrayna’daki müşterilerimizle hemen iletişim kurarak sağlıklı olup olmadıklarını, durumlarını öğrendik. Pek çok firmamız aldıkları kaporaları iade etti. Ukrayna ile ilgili ticareti şu anda konuşmuyoruz. Temennimiz bir an önce can güvenliklerini sağlamaları. Rusya ise köklü pazarımız. Savaşın bizi yüzde 20 oranında etkileyeceğini düşünüyorduk ama etkisi daha fazla oldu. İsteğimiz barışın bir an önce tesis edilmesi. Oradaki müşterilerimiz de iyi niyetli, ödeme yapmak istiyor ancak dolar bulamıyor. Doları bulan Türkiye’ye transferde sıkıntı yaşıyor. Savaş nedeniyle ödemelerde bir aylık bir sıkıntı yaşansa da aldığımız duyumlara göre son günlerde Rusya pazarı da yeniden açıldı. Kargolar alınmaya, ödemeler gelmeye başladı. Hatta swift bile geldi. Beklentimiz öncelikli olarak bu ülkelerde can güvenliğinin sağlanması. Türkiye dengeli konumunu sürdürdüğü sürece bu ülkelerle ticaretimiz de her zaman devam edecektir” diye konuştu.

Bebeciler URGE ile dünyaya açıldı

BEKSİAD olarak Ticaret Bakanlığı destekleriyle 4 URGE projesi hayata geçirdiklerini hatırlatan Ömer Yıldız, 2 URGE’nin hala devam ettiğini söyledi. Bu süreçte hiç ihracat yapmamış olan 40 firmanın URGE sayesinde ihracata başladığını vurgulayan Yıldız, “URGE ile açılan kapılar sayesinde bazı ülkelerde ihracatta yüzde 147’ye varan artışlar yaşandı. Ayrıca Rusya, Güney Afrika, ABD, Avrupa ve Balkanlar’da 20’ye yakın bayi ve mağaza açıldı. Firmalarımızın yüzde 80’i yurt dışında ilk kez fuara katıldı. Kısacası Bakanlığımızın URGEmiz için harcadığı rakamların kat kat fazlasını ülkemize kazandırdık” değerlendirmesini yaptı.

“Pakistan ve Moğolistan’dan alıcılar dikkat çekiyor”

Önümüzdeki günlerde Antalya’da düzenleyecekleri B2B organizasyonu ile 2023 yılı kreasyonlarını tanıtacaklarını belirten Bebetto Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay, “Son aylarda özellikle Pakistan ve Moğolistan gibi ülkelerden alıcıların bölgemizi gezdiklerini, firmalarla görüştüklerini gözlemliyoruz. Pazar çeşitliliğini sağlamış sektörümüz açısından sevindirici. En kısa sürede Rusya ile ödemelerin de bir düzene girmesini bekliyoruz. Siparişleri almaya devam ediyoruz ancak 20 günü aşan ancak hala ulaşmayan ödemelerimiz var” diye konuştu.

“Piyasada etkisi olan bir ülke”

Bebek ve çocuk giyimi alanında Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Irak, Rusya, Yunanistan, Makedonya’da faal tanıtım çalışmaları yaptıklarını belirten Teksgo Kurucu Ortağı Can Yılmaz da 1.5 yıl önce Moğolistan’da aktif bir tanıtım çalışması ve ikili iş görüşmeleri yaptıklarını söyledi. Yılmaz, “Öncesinde İstanbul’a gelenler olduğunu biliyorduk. Bunu bilerek gittik ve bazı alıcıları da Türkiye’ye getirdik. Satış hacmi çok yüksek olmasa da piyasada etkisi olan bir ülke. Çünkü özellikle sosyal medya üzerinden çevre ülkelere ciddi oranlarda satışlar yapıyorlar. Potansiyeli olan yeni bir pazar olarak değerlendirilebilir” değerlendirmesini yaptı.