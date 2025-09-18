Bursa, dünyanın en akıllı 7 topluluğu arasında

Nezaket Çetin

Ser­tifika, ICF Yöneticisi John G. Jung tarafından Bursa Büyükşehir Be­lediye Başkanı Mustafa Bozbey’e verildi.

Marmara Belediyeler Bir­liği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın akıllı topluluklar sıra­lamasında dünyanın en akıllı ye­di topluluğu arasında gösterildiği­ni belirterek bu başarının yalnız­ca Bursa’nın değil, Türkiye’nin de gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Akıllı Topluluklar Forumu (ICF) Yöneticisi John G. Jung, or­ganizasyonun yalnızca ödül veren bir yapı olmadığını, aynı zamanda araştırma ve gelişim fırsatları su­nan küresel bir topluluk olduğunu söyledi. Jung, dünyada 200 akıllı şehir bulunduğunu, Türkiye’den ise Bursa, İzmir ve Konya’nın bu listeye girdiğini açıkladı.

Bursa’nın ilk başvuruda kri­terleri karşılayarak dünyanın en akıllı yedi topluluğu arasına gir­diğini vurgulayan Jung, “Bursa, İzmir ve Konya’nın önüne geçe­rek tek seferde ilk yedide yer aldı ve kriterleri karşıladı. Bursa artık dünya çapında daha fazla tanına­cak, markasını güçlendirecek ve yatırımcılar için cazip merkezler­den biri olabilecek” değerlendir­mesinde bulundu.