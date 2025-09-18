Bursa, dünyanın en akıllı 7 topluluğu arasında
Dünya genelinde şehirlerin inovasyon, sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi kriterleri kapsamında değerlendirildiği Akıllı Topluluk Forumu (ICF) sürecinde Bursa, 2025 yılı için “Dünyanın En Akıllı 7 Topluluğu (TOP7)” arasında yer almaya hak kazandı.
Nezaket Çetin
Sertifika, ICF Yöneticisi John G. Jung tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e verildi.
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın akıllı topluluklar sıralamasında dünyanın en akıllı yedi topluluğu arasında gösterildiğini belirterek bu başarının yalnızca Bursa’nın değil, Türkiye’nin de gurur kaynağı olduğunu ifade etti.
Akıllı Topluluklar Forumu (ICF) Yöneticisi John G. Jung, organizasyonun yalnızca ödül veren bir yapı olmadığını, aynı zamanda araştırma ve gelişim fırsatları sunan küresel bir topluluk olduğunu söyledi. Jung, dünyada 200 akıllı şehir bulunduğunu, Türkiye’den ise Bursa, İzmir ve Konya’nın bu listeye girdiğini açıkladı.
Bursa’nın ilk başvuruda kriterleri karşılayarak dünyanın en akıllı yedi topluluğu arasına girdiğini vurgulayan Jung, “Bursa, İzmir ve Konya’nın önüne geçerek tek seferde ilk yedide yer aldı ve kriterleri karşıladı. Bursa artık dünya çapında daha fazla tanınacak, markasını güçlendirecek ve yatırımcılar için cazip merkezlerden biri olabilecek” değerlendirmesinde bulundu.