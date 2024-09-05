Bursa Garaj Kebap'ın sahibi Yıldız: Kebap kültürüne yenilikçi bir dokunuş gerçekleştirdik

Aziz Yıldız, 1999 yılında İstanbul Levent’te açtığı ilk şubesiyle gastronomi dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Lezzetli kebapları, şık atmosferi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla kısa sürede dikkat çeken Bursa Garaj Kebap, bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerine hizmet veriyor.

Yıldız, bu başarıyı müşteri memnuniyeti ve lezzette istikrardan ödün vermemeye borçlu olduğunu belirtiyor. “Lezzet ve kaliteyi bir arada sunmak en büyük önceliğim,” diyen Yıldız, kebap kültürünü modern dokunuşlarla harmanlayarak geniş bir kitleye hitap etmeyi başardı.

Yıldız'ın liderliğindeki Bursa Garaj Kebap, sadece kebap severlerin değil, kaliteli hizmet arayan tüm müşterilerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor. Ancak Yıldız’ın gastronomi dünyasındaki etkisi bununla sınırlı değil. "Türkiş Kafe" adı altında 5 şubesi bulunan Yıldız, bu markasıyla da farklı tatlar arayan müşterilere hitap ediyor.

Yıldız'ın başarısının ardında yalnızca lezzet değil, aynı zamanda mimari estetik de büyük bir rol oynuyor. Demar Grup İnşaat ve Mimarlık’ın kurucusu olan kardeşi Mehmet Yıldız, hem Bursa Garaj Kebap şubelerinin hem de lüks konut projelerinin mimari işlerini üstleniyor. Bu işbirliği, markanın yalnızca gastronomi alanında değil, mimaride de iddialı olduğunu ortaya koyuyor.

Aziz Yıldız, Türk mutfağının geleceğine katkıda bulunmayı sürdürüyor. Kalite kontrol süreçleri ve yenilikçi mutfak anlayışıyla Yıldız, sadece Türkiye'de değil, uluslararası gastronomi dünyasında da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. 26 yılı geride bırakan Yıldız, Türk mutfağına olan katkılarını artırarak sürdürmeyi hedefliyor.