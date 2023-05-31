Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nden ‘Yeşil OSB’ müjdesi

Bursa OSB'nin 12. Olağan Genel Kurulu, Abdullah Bayrak’ın Divan Başkanlığı, Özgür Şahin ile Rasim Çağan’ın da Divan Kurulu Üyeliği ile gerçekleştirildi. Gündem gereği faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve mali tabloların müzakere edilerek kabul edildiği genel kurulda Bursa OSB’nin önümüzdeki döneme ilişkin faaliyetleri de Başkan Hüseyin Durmaz tarafından açıklandı.

‘Karbon salınımını düşürüp çevre hassasiyetlerini artıracağız’

Bursa OSB Olağan Genel Kurul'da 2022 yılı hesapları ibra edildi. Genel Kurulda konuşan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, geride bırakılan döneminin dolu dolu geçtiğinin altını çizdi.

Geride bırakılan dönemde altyapı yatırımları, dış ekonomik temaslar ve sosyal sorumluluk projelerine imza atıldığını vurgulayan Başkan Durmaz, ‘’Yeşil OSB için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza başvurumuzu yaptık. Bu bizi pozitif yönde ayrıştıracak, tasarruf, verimlilik, sürdürebilirlik, global ortamda ihracat yapan firmalarımı bu sayede rekabet üstünlüğü ile ihracatlarında artış sağlayacak. Bununla ilgili çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Yine bu kapsamda karbon salınımını düşürmek suretiyle her zaman önem verdiğimiz çevre hassasiyetlerine de yoğunlaşmış olacağız” şeklinde konuştu.

‘Atıksu arıtma tesisimizle ilgili rehabilitasyon çalışmaları sürüyor’

Başkan Hüseyin Durmaz, pandemi sonrası reel sektörün zor bir süreçten geçmesine rağmen süreç nasıl işlerse işlesin üretmeye ve ürettikçe büyümeye odaklandıklarını belirtti. İhracata ve istihdama yönelik çalışmaların yanında atıksu arıtma tesisiyle ilgili rehabilitasyon çalışmalarının da göz ardı edilmediğini vurgulayan Durmaz “Emek Köy Su Depoları ile OSB’miz arasındaki yaklaşık 4 kilometrelik su hattında revizyon çalışması yaptık. Buradaki çelik boruları polietilen borularla değiştirerek proses suyu iletim hattının yenilenmesini tamamladık. BOSEN şalt sahasında trafo değişimlerini gerçekleştirildik. Atıksu arıtma tesisimizle ilgili rehabilitasyon çalışmalarımız devam etmekte olup bu kapsamda AAT 2 Biyolojik Arıtma revizyonunu tamamladık” diyerek sözlerini noktaladı.